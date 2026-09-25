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Kremlinul nu consideră necesar, „în lipsa relaţiilor bilaterale”, să-şi înlocuiască rapid ambasadorii la Londra şi Paris

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Dmitri Peskov. Foto: Profimedia
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Kremlinul consideră că nu este necesar să înlocuiască rapid ambasadorii ruşi în Franţa şi Regatul Unit, care tocmai au fost eliberaţi din funcţie de către preşedintele rus Vladimir Putin, „în lipsa relaţiilor bilaterale” între Moscova şi aceste ţări care susţin Ucraina, relatează AFP, citată de News.ro.

Liderul de la Kremlin l-a eliberat vineri în mod oficial din post - prin decret - pe ambasadorul său la Londra din 2019, Andrei Kelin.

Joi, el a semnat un decret similar prin care l-a eliberat din funcţie și pe Aleksei Meşkov, ambasadorul Rusiei în Franţa din 2017.

Întrebat despre aceste măsuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns că este posibil să treacă o „anumită” vreme până la numirea altor ambasadori în aceste ţări.

„Mai ales că, aşa cum constataţi, în lipsa relaţiilor bilaterale (cu Parisul şi Londra), nu este cu adevărat necesar să ne grăbim”, a continuat el, citat de agenţiile ruse de presă Tass şi RIA Novosti.

Franţa şi Regatul Unit sunt printre cei mai importanţi susţinători ai Ucrainei după invazia rusă a Ucrainei în 2022.

Relaţiile lor cu Moscova s-au degradat puternic după începerea conflictului.

Editor : Liviu Cojan

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