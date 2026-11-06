Kremlinul observă că Europa se chinuie să decidă cine o va reprezenta la discuțiile privind Ucraina: „O lipsă de voință”

Kremlinul a susținut vineri că Europa se află în impas în ceea ce privește alegerea reprezentantului său în cadrul unor eventuale negocieri viitoare privind asigurarea securității continentului, ca parte a unei posibile soluționări a conflictului din Ucraina, relatează Reuters.

Statele Unite, Ucraina, NATO și partenerii europeni au organizat recent o întâlnire la Bruxelles privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și o arhitectură de securitate europeană mai amplă, în timp ce președintele american Donald Trump a vorbit joi despre „un acord important” care „ar putea implica întreaga Europă”.

Întrebat vineri despre rolul pe care l-ar putea juca Europa în eventualele negocieri viitoare, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că aceasta ar trebui să fie implicată, dar a adăugat că, până în prezent, Europa a avut dificultăți în a-și coordona acțiunile.

„În ceea ce privește eventualele propuneri din partea europenilor, nu am primit niciuna. Nu avem cunoștință de niciuna”, a declarat Peskov jurnaliștilor în cadrul unei conferințe telefonice.

„Într-un fel sau altul, discuția se va îndrepta către viitorul sistem de securitate din Europa atunci când se va vorbi despre garanții reciproce de securitate între Rusia și Ucraina, iar acest lucru va fi, desigur, imposibil de realizat fără implicarea europenilor la un moment dat”, a adăugat el.

„Prin urmare, va fi necesară o discuție cu europenii. Dar, după cum putem observa, aceștia nici măcar nu au reușit încă să decidă cine poate vorbi în numele lor. Așadar, din partea lor, ceea ce observăm este o indecizie prelungită și o lipsă de voință”.

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Editor : A.M.G.