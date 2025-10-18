Live TV

Kremlinul propune construirea unui „tunel Putin-Trump” care să lege Rusia de SUA. Ce rol ar putea juca Elon Musk

Data publicării:
Macro photo of Bering Strait political map zone with russia and alaska most importan cities
Strâmtoarea Bering. Foto: Profimedia
Din articol
Propunere de implicare a companiei lui Elon Musk Reacția lui Donald Trump și a lui Volodimir Zelenski la propunerea Kremlinului

Rusia și Statele Unite ar trebui să construiască un tunel feroviar „Putin-Trump” pe sub strâmtoarea Bering care să lege cele două țări, să deblocheze explorarea comună a resurselor naturale și care să simbolizeze „unitatea”, a sugerat un emisar al Kremlinului, citat de Reuters.

Propunerea lui Kirill Dmitriev, trimisul pentru investiții al președintelui Vladimir Putin și șeful fondului suveran de investiții RDIF al Rusiei, prevede un proiect de construcție în valoare de 8 miliarde de dolari, finanțat de Moscova și „parteneri internaționali”, pentru a construi o legătură feroviară și de marfă de 112 kilometri în mai puțin de opt ani.

Dmitriev, care a contribuit la conducerea unei ofensive a Rusiei menite să reînvie relațiile dintre Washington și Moscova, a lansat ideea tunelului joi seară, după ce Putin a vorbit telefonic cu președintele american Donald Trump și a convenit să se întâlnească la Budapesta pentru a încerca să găsească o modalitate de a opri războiul din Ucraina.

Propunere de implicare a companiei lui Elon Musk

„Visul unei legături SUA-Rusia prin strâmtoarea Bering reflectă o viziune durabilă - de la calea ferată Siberia-Alaska din 1904 până la planul Rusiei din 2007. RDIF a studiat propunerile existente, inclusiv calea ferată SUA-Canada-Rusia-China, și o va sprijini pe cea mai viabilă”, a scris Dmitriev pe X.

Strâmtoarea Bering, care are o lățime de 82 de kilometri în punctul său cel mai îngust, separă regiunea Ciukotka din Rusia de Alaska. Ideile de a lega cele două puncte există de cel puțin 150 de ani, cu diverse proiecte elaborate, dar niciodată implementate.

Dmitriev, care a stabilit legături cu Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, și a vorbit despre posibilitatea ca marile companii energetice americane să preia acțiuni minoritare în proiecte rusești din Arctica, a sugerat că tunelul ar putea fi construit de The Boring Company, o companie americană de construcții de tuneluri deținută de Elon Musk.

„Imaginați-vă conectarea SUA și Rusiei, a Americii și a Afro-Eurasiei cu Tunelul Putin-Trump - o legătură de 112 kilometri care simbolizează unitatea. Costurile tradiționale sunt de peste 65 de miliarde de dolari, dar tehnologia @boringcompany le-ar putea reduce la mai puțin de 8 miliarde de dolari. Haideți să construim un viitor împreună”, i-a scris Dmitriev lui Musk pe X.

Nu a existat nicio reacție publică imediată la această idee din partea lui Musk sau a lui Trump.

Dmitriev a spus că o idee similară - construirea unui „Pod pentru Pace Mondială Kennedy-Hrușciov” - a fost lansată în timpul Războiului Rece și a publicat o schiță din acea perioadă a traseului pe care l-ar fi putut urma, împreună cu o grafică care arăta traseul pe care l-ar putea urma noul tunel între Ciukotka și Alaska.

„RDIF a investit deja și a construit primul pod feroviar Rusia-China. A venit momentul să facem mai mult și să conectăm continentele pentru prima dată în istoria omenirii. A venit momentul să conectăm Rusia și SUA”, a declarat Dmitriev.

Reacția lui Donald Trump și a lui Volodimir Zelenski la propunerea Kremlinului

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că propunerea Rusiei ca Elon Musk şi compania sa de construcţii de tuneluri, Boring Company, să construiască un tunel feroviar subacvatic prin strâmtoarea Bering este „interesantă” şi că va trebui să se gândească la ea.

„Este o propunere interesantă”, a spus Trump când a fost întrebat despre tunelul propus între Rusia şi Alaska. „Va trebui să ne gândim la asta. Nu auzisem de asta.”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus la rândul său, că „nu este mulţumit” de idee, după răspunsul lui Trump.

Citește și:

Momentul din timpul întâlnirii din Alaska în care Vladimir Putin l-a enervat pe Trump: Potus a ridicat vocea și a amenințat că pleacă

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Horațiu Potra
4
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
studenti
5
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Digi Sport
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Anchetatori cu valize la locul exploziei de la blocul din Rahova
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova...
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Budapesta ar putea fi diferită față de Alaska dacă Trump își...
putin coboara pe scara avionului
„Kremlinul zburător” și zidul sancțiunilor: poate UE deschide cerul...
dr flavia grosan
Flavia Groșan, medicul controversat pentru teoriile privind Covid, ar...
Ultimele știri
Ce a spus Trump despre ținuta cu care Zelenski s-a prezentat la Casa Albă
Doi copii de 4 şi 8 ani au fost găsiţi înecaţi într-o baltă dintr-o comună din Vaslui
Milioane de americani, așteptați să iasă în stradă în cadrul celui de-al doilea protest „Fără Regi”, programat sâmbătă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump / Nicolas Maduro / Navă americană lansează o rachetă
Ce vrea Trump să obțină cu adevărat în Venezuela? Cele trei scenarii principale prin care s-ar putea încheia conflictul cu Maduro
Donald Trump
Tensiuni tot mai mari între SUA și Venezuela. Donald Trump, avertisment pentru Nicolas Maduro: „Nu te joci cu Statele Unite”
pete hegseth-octombrie 2025
Pete Hegseth, surprins purtând o cravată în culorile steagului rus la întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski
nava razboi - sua
Războiul lui Trump contra narcotraficanților. Armata americană are la bordul unei nave doi supraviețuitori ai atacului SUA din Caraibe
Mohammed Nazzal-hamas
Hamas vrea să dețină în continuare controlul în Gaza, susține un oficial de rang înalt. Israelul: „Nu mai au timp”
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată...
Fanatik.ro
Afacerea de mare succes cu care Alex Pițurcă câștigă bani mulți în fiecare lună. A investit cu cap într-un...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
La 69 de ani, Victor Pițurcă a făcut marele anunț despre Maria, soția sa. ”E plecată…”
Adevărul
Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune...
Playtech
Când intră pensiile în noiembrie și cine primește bani în plus înainte de sărbători
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
Pro FM
Britney Spears, rănită de dezvăluirile lui Kevin Federline: "M-a speriat cât de serios și furios era. Dacă...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac...
Newsweek
România a fost la un pas să nu poată plăti pensiile. Avocatul Gabriel Biriş: Pericolul nu a trecut
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
România găzduiește pentru prima dată Campionatul Mondial Felin | 750 de pisici din 36 de țări
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu