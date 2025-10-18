Kremlinul propune construirea unui „tunel Putin-Trump” care să lege Rusia de SUA. Ce rol ar putea juca Elon Musk

Rusia și Statele Unite ar trebui să construiască un tunel feroviar „Putin-Trump” pe sub strâmtoarea Bering care să lege cele două țări, să deblocheze explorarea comună a resurselor naturale și care să simbolizeze „unitatea”, a sugerat un emisar al Kremlinului, citat de Reuters.

Propunerea lui Kirill Dmitriev, trimisul pentru investiții al președintelui Vladimir Putin și șeful fondului suveran de investiții RDIF al Rusiei, prevede un proiect de construcție în valoare de 8 miliarde de dolari, finanțat de Moscova și „parteneri internaționali”, pentru a construi o legătură feroviară și de marfă de 112 kilometri în mai puțin de opt ani.

Dmitriev, care a contribuit la conducerea unei ofensive a Rusiei menite să reînvie relațiile dintre Washington și Moscova, a lansat ideea tunelului joi seară, după ce Putin a vorbit telefonic cu președintele american Donald Trump și a convenit să se întâlnească la Budapesta pentru a încerca să găsească o modalitate de a opri războiul din Ucraina.

P ropunere de implicare a companiei lui Elon Musk

„Visul unei legături SUA-Rusia prin strâmtoarea Bering reflectă o viziune durabilă - de la calea ferată Siberia-Alaska din 1904 până la planul Rusiei din 2007. RDIF a studiat propunerile existente, inclusiv calea ferată SUA-Canada-Rusia-China, și o va sprijini pe cea mai viabilă”, a scris Dmitriev pe X.

Strâmtoarea Bering, care are o lățime de 82 de kilometri în punctul său cel mai îngust, separă regiunea Ciukotka din Rusia de Alaska. Ideile de a lega cele două puncte există de cel puțin 150 de ani, cu diverse proiecte elaborate, dar niciodată implementate.

Dmitriev, care a stabilit legături cu Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, și a vorbit despre posibilitatea ca marile companii energetice americane să preia acțiuni minoritare în proiecte rusești din Arctica, a sugerat că tunelul ar putea fi construit de The Boring Company, o companie americană de construcții de tuneluri deținută de Elon Musk.

„Imaginați-vă conectarea SUA și Rusiei, a Americii și a Afro-Eurasiei cu Tunelul Putin-Trump - o legătură de 112 kilometri care simbolizează unitatea. Costurile tradiționale sunt de peste 65 de miliarde de dolari, dar tehnologia @boringcompany le-ar putea reduce la mai puțin de 8 miliarde de dolari. Haideți să construim un viitor împreună”, i-a scris Dmitriev lui Musk pe X.

Nu a existat nicio reacție publică imediată la această idee din partea lui Musk sau a lui Trump.

Dmitriev a spus că o idee similară - construirea unui „Pod pentru Pace Mondială Kennedy-Hrușciov” - a fost lansată în timpul Războiului Rece și a publicat o schiță din acea perioadă a traseului pe care l-ar fi putut urma, împreună cu o grafică care arăta traseul pe care l-ar putea urma noul tunel între Ciukotka și Alaska.

„RDIF a investit deja și a construit primul pod feroviar Rusia-China. A venit momentul să facem mai mult și să conectăm continentele pentru prima dată în istoria omenirii. A venit momentul să conectăm Rusia și SUA”, a declarat Dmitriev.

Reacția lui Donald Trump și a lui Volodimir Zelenski la propunerea Kremlinului

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că propunerea Rusiei ca Elon Musk şi compania sa de construcţii de tuneluri, Boring Company, să construiască un tunel feroviar subacvatic prin strâmtoarea Bering este „interesantă” şi că va trebui să se gândească la ea.

„Este o propunere interesantă”, a spus Trump când a fost întrebat despre tunelul propus între Rusia şi Alaska. „Va trebui să ne gândim la asta. Nu auzisem de asta.”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus la rândul său, că „nu este mulţumit” de idee, după răspunsul lui Trump.

Editor : Ș.R.