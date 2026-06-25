Kremlinul pune sub semnul întrebării rolul SUA de mediator în războiul din Ucraina: „Este imposibil atunci când ești implicat”

Kremlinul a declarat joi că apreciază eforturile președintelui american Donald Trump de a media conflictul din Ucraina și că apreciază faptul că Statele Unite au înțeles că nu pot îndeplini acest rol în timp ce susțin una dintre părțile aflate în conflict, relatează Reuters.

Publicația The Kyiv Independent a relatat că Ucraina, care și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, consideră că a obținut sprijinul lui Trump pentru a acționa „mai îndrăzneț” într-o campanie menită să forțeze Rusia să intre în negocieri substanțiale.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins informația, reiterând că Rusia este „profund recunoscătoare” pentru eforturile de mediere ale Statelor Unite.

„Dar, desigur, este imposibil să depui astfel de eforturi atunci când ești implicat în război de partea uneia dintre părți”, a declarat el reporterilor.

„Desigur, știm că echipa de negociatori a Statelor Unite înțelege foarte bine acest lucru și este pe deplin conștientă de el. Plecăm de la această premisă și ne așteptăm ca dialogul cu negociatorii americani privind problema soluționării situației din Ucraina să continue”.

Declarațiile vin în contextul în care șeful diplomației ruse Serghei Lavrov a susținut că Moscova este pregătită să reia negocierile cu Ucraina, însă consideră că Statele Unite nu mai pot fi privite drept un „mediator imparțial” în conflict. Ministrul rus de Externe a afirmat că Moscova rămâne dispusă să discute cu Kievul, așa cum a făcut-o și în trecut.

În cadrul unei conferințe de presă alături de șeful NATO, Mark Rutte, liderul de la Casa Albă a evaluat pozitiv acțiunile liderului ucrainean Vladimir Zelenski în războiul cu Rusia. „Oricum ai privi lucrurile, se descurcă destul de bine. Cel puțin, rezistă. Mulți oameni își pierd viața de ambele părți, dar cred că se descurcă bine”.

Cel de-al 47-lea președinte american l-a numit, de asemenea, pe președintele Ucrainei „curajos”, subliniind că acesta dispune de „echipament excelent”, „oameni excelenți” și „luptători”.

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Editor : A.M.G.