Kremlinul răstălmăcește rezultatele summitului Donald Trump - Vladimir Putin din Alaska pentru a dezinforma lumea (ISW)

Kremlinul continuă să profite de lipsa de claritate cu privire la rezultatele summitului din Alaska din august 2025 pentru a induce în eroare lumea, în încercarea de a crea iluzia unei „înțelegeri comune americano-ruse” privind încheierea războiului din Ucraina, „în ciuda absenței unui rezultat comun clar sau a unui comunicat”, conform unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), relatează UNN.

Analiștii fac referire la declarația viceministrului rus de externe, Serghei Riabkov, potrivit căruia Rusia „se angajează să respecte acordurile fundamentale” care „au fost încheiate între Rusia și Statele Unite în cadrul summitului SUA-Rusia din Alaska, în august 2025”.

„Oficialii de la Kremlin au exploatat în repetate rânduri lipsa de claritate cu privire la rezultatul summitului din Alaska din august 2025 pentru a ascunde eforturile Rusiei de a împiedica procesul de pace și pentru a susține că summitul a dus la o înțelegere și un acord comun între SUA și Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în ciuda lipsei unui rezultat comun clar sau a unui comunicat”.

„Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut o declarație în care sugerează că Kremlinul folosește participarea sa la negocierile în curs cu Statele Unite pentru a preveni o creștere semnificativă a presiunii SUA asupra Rusiei, care ar putea împiedica eforturile sale militare. Pe 24 ianuarie, Peskov a declarat că metodele «impulsive» de politică externă ale lui Trump nu sunt în concordanță cu cele ale Rusiei și că Kremlinul vede aceste metode drept o încercare de a-i forța pe ceilalți să se «supună» lui Trump”, se mai arată în raport.

ISW estimează că, începând din februarie 2025, Kremlinul a încercat să găsească un echilibru între demonstrarea forței față de populație și aliați și un angajament suficient față de Statele Unite pentru a evita presiuni suplimentare din partea americană care l-ar putea forța pe președintele rus Vladimir Putin să facă compromisuri în privința obiectivelor sale inițiale de război și să înceapă negocieri semnificative pentru a pune capăt conflictului.

„Critica deschisă a lui Peskov la adresa politicii externe a lui Trump și afirmația că Rusia nu ar trebui să facă compromisuri în fața presiunilor SUA indică faptul că Kremlinul încearcă să se asigure că administrația Trump nu va impune măsuri restrictive suplimentare direct împotriva Rusiei. Declarația lui Peskov poate fi o recunoaștere tacită din partea Kremlinului a vulnerabilității Rusiei la presiuni crescute”, notează analiștii.

În convingerea lor, Occidentul, inclusiv Statele Unite, nu a reușit să respingă teoria victoriei lui Putin, în timp ce Kremlinul nu a dat semne că ar fi dispus să facă compromisuri.

„Statele Unite și Europa pot respinge teoria victoriei lui Putin și pot forța Rusia să facă concesii prin presiuni suplimentare, cum ar fi consolidarea capacităților militare ale Ucrainei, sancțiuni și confiscarea activelor rusești din străinătate, precum și limitarea accesului Rusiei la resursele necesare pentru a-și susține eforturile militare pe termen lung”, rezumă ISW.

Amintim că negociatorii ruşi, ucraineni şi americani au discutat sâmbătă, pentru a doua zi la Abu Dhabi, cu privire la condiţiile unui acord pentru încheierea războiului de patru ani din Ucraina, un obiectiv care se blochează pe problema spinoasă a Donbasului. Întâlnirea s-a încheiat după trei ore.

O nouă rundă de discuţii ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminica viitoare, 1 februarie, tot la Abu Dhabi, a declarat sâmbătă un oficial american.

Editor : A.M.G.