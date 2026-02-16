Live TV

Kremlinul reacționează la acuzațiile că l-ar fi ucis pe Navalnîi. Astăzi se împlinesc doi ani de la moartea opozantului lui Putin

Data publicării:
Dmitri Peskov
Dmitri Peskov. Foto:: profimedia

Kremlinul „respinge categoric” acuzațiile aduse împotriva sa în legătură cu otrăvirea opozantului Alexei Navalnîi în colonia din Harpa. Acest lucru a fost declarat de purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

„Desigur, nu acceptăm astfel de acuzații, nu suntem de acord cu ele, le considerăm părtinitoare și nefondate. De fapt, le respingem categoric”, a spus reprezentantul Kremlinului.

Anterior, reprezentanta Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a declarat că știrea despre otrăvirea lui Navalnîi a fost publicată pentru a distrage atenția oamenilor de la discuțiile privind cazul Jeffrey Epstein. Ea a calificat declarația țărilor europene drept „dezinformare”.

Sâmbătă, Marea Britanie, Franța, Germania, Suedia și Țările de Jos au publicat o declarație comună în care au informat că Alexei Navalny a fost otrăvit cu epibatidină, un otravă extrem de toxică extrasă din pielea unei broaște sud-americane. Laboratoarele din aceste țări au reușit să analizeze biomaterialele politicianului, scoase din Rusia după asasinarea sa.

Sinteza substanței cu care a fost ucis Navalnîi a fost realizată de oamenii de știință din același institut GosNIIOHT, unde a fost dezvoltat otravă din grupul „Novichok”, au observat jurnaliștii. Unul dintre cercetătorii otrăvii este fostul șef adjunct al trupelor chimice pentru cercetare și armament, Vladimir Kondratiev. El a condus GosNIIOHT timp de câteva decenii, a aflat „Novaia Evropa”.

Astăzi se împlinesc exact doi ani de la asasinarea lui Navalnîi . În întreaga lume au loc acțiuni de comemorare a opozantului. La Moscova a avut loc o slujbă de pomenire pentru Navalnîi la cimitirul Borisovskii, la care a participat și mama politicianului, Liudmila Navalnaia.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
3
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
5
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau...
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
Digi Sport
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski munchen
Zelenski, întrebat dacă se teme să aibă aceeași soartă ca Navalnîi: „Nu văd diferența între otravă și rachete”
dmitri peskov
Kremlinul a anunțat când va avea loc următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina. Informația a fost confirmată și de Kiev
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
Trump, invitat la parada militară de la Moscova? „Îl vom întreba dacă poate veni”
Kaliningrad, Russia - 12.11.2025. Smartphone screen in woman hands displaying logotype of popular messenger WhatsApp. Meta corporation
Rusia încearcă să blocheze complet WhatsApp. Kremlinul intensifică presiunile pentru controlul total al internetului
dmitri peskov face declaratii
Rusia nu va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump, afirmă Kremlinul
Recomandările redacţiei
lideri coalitie guvernare
Coaliția intră în ședință, după blocajul privind reforma...
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu acuză că USR vrea să taie salariile „milițienilor”...
adrian caciu oana gheorghiu
Un fost ministru de Finanțe de la PSD acuză lipsa banilor din PNRR...
dragos pislaru face declaratii
Pîslaru, după ce Câciu a spus că nu mai sunt bani din PNRR: „Fie că...
Ultimele știri
Înalta Curte de Casație și Justiție i-a dat câștig de cauză lui Viorel Micula într-un proces cu statul român
Primăria Capitalei începe o campanie antidrog în București
Japonia a evitat la limită recesiunea tehnică în 2025, sub presiunea tarifelor impuse de Donald Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A câștigat două titluri de Miss, dar în viața de zi cu zi lucrează ca șofer de autobuz: „Trebuia să-i...
Cancan
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o...
Fanatik.ro
Valeriu Iftime a făcut calculele pentru finalul sezonului din SuperLiga: “Dacă batem U Cluj suntem în...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, reacţie dură după scandalul în care a fost implicat Radu Petrescu: “Ne dă înapoi! Acest...
Adevărul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în...
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua echipa națională. Prunea: "Neapărat!"
Pro FM
Cine sunt finaliștii Selecției Naționale de la Eurovision 2026. Doi artiști au primit wild card din partea...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul”...
Newsweek
PSD anunță bani mai mulți la pensie și anularea CASS. „Altfel plecăm de la guvernare”. Când se va întâmpla?
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online