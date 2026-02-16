Kremlinul „respinge categoric” acuzațiile aduse împotriva sa în legătură cu otrăvirea opozantului Alexei Navalnîi în colonia din Harpa. Acest lucru a fost declarat de purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

„Desigur, nu acceptăm astfel de acuzații, nu suntem de acord cu ele, le considerăm părtinitoare și nefondate. De fapt, le respingem categoric”, a spus reprezentantul Kremlinului.

Anterior, reprezentanta Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a declarat că știrea despre otrăvirea lui Navalnîi a fost publicată pentru a distrage atenția oamenilor de la discuțiile privind cazul Jeffrey Epstein. Ea a calificat declarația țărilor europene drept „dezinformare”.

Sâmbătă, Marea Britanie, Franța, Germania, Suedia și Țările de Jos au publicat o declarație comună în care au informat că Alexei Navalny a fost otrăvit cu epibatidină, un otravă extrem de toxică extrasă din pielea unei broaște sud-americane. Laboratoarele din aceste țări au reușit să analizeze biomaterialele politicianului, scoase din Rusia după asasinarea sa.

Sinteza substanței cu care a fost ucis Navalnîi a fost realizată de oamenii de știință din același institut GosNIIOHT, unde a fost dezvoltat otravă din grupul „Novichok”, au observat jurnaliștii. Unul dintre cercetătorii otrăvii este fostul șef adjunct al trupelor chimice pentru cercetare și armament, Vladimir Kondratiev. El a condus GosNIIOHT timp de câteva decenii, a aflat „Novaia Evropa”.

Astăzi se împlinesc exact doi ani de la asasinarea lui Navalnîi . În întreaga lume au loc acțiuni de comemorare a opozantului. La Moscova a avut loc o slujbă de pomenire pentru Navalnîi la cimitirul Borisovskii, la care a participat și mama politicianului, Liudmila Navalnaia.

