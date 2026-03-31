Kremlinul recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că nu-și poate apăra porturile petroliere de dronele ucrainene

Data publicării:
explozie submarin rusesc in port, atacat de drona ucraonean
Drona subacvatică ucraineană a provocat o explozie imensă în portul Novorossiysk .Sursă: captură video YouTube

Autoritățile ruse nu sunt în măsură să garanteze protecția completă a porturilor petroliere și a altor obiective de infrastructură critică împotriva dronelor, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui, Dmitri Peskov, comentând seria de atacuri ale Forțelor Armate ale Ucrainei asupra terminalului de export din Ust-Luga.

Potrivit acestuia, „se lucrează intens”, dar „asta nu înseamnă că aceste obiective pot fi protejate 100%” împotriva unor astfel de atacuri. Peskov a promis, de asemenea, că va „lua măsuri” dacă se va dovedi că țările Uniunii Europene au pus la dispoziția Ucrainei spațiul lor aerian pentru a lansa atacuri asupra nord-vestului Rusiei.

În noaptea de 31 martie, Forțele Armate ale Ucrainei au atacat pentru a patra oară în această săptămână portul Ust-Luga din regiunea Leningrad. Anterior, drone au lovit portul pe 25, 27 și 29 martie. Ca urmare, portul și-a suspendat activitatea. Terminalele petroliere din Ust-Luga transbordează pentru export petrol, nafta, mazut, kerosen și motorină. Pe zi, prin ele trec aproximativ 700.000 de barili. În Marea Baltică, acesta este al doilea port rus ca volum de export de petrol, după Primorsk. Și acesta din urmă a fost ținta unor atacuri repetate cu drone la sfârșitul lunii martie. Cele două porturi asigură, în total, 40% din exportul rus de petrol.

Forțele Armate ale Ucrainei și-au concentrat atacurile asupra obiectivelor și infrastructurii complexului energetic al Rusiei după declanșarea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, care a dus la o creștere bruscă a prețurilor mondiale la petrol și gaze. Surse din industrie citate de Reuters au remarcat că loviturile dronelor ucrainene asupra porturilor au îngreunat posibilitatea Moscovei de a profita de criza energetică globală.

Începând cu 1 aprilie, Rusia intenționează să reinstituie interdicția totală asupra exportului de benzină, care fusese ridicată pe 31 ianuarie. Obiectivul este de a stabiliza prețurile și de a asigura aprovizionarea prioritară a pieței interne pe fondul turbulențelor, au menționat reprezentanții guvernului.

Interdicția a urmat unei serii de atacuri ale Forțelor Armate ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol, în urma cărora cel puțin trei dintre acestea au oprit producția de combustibil. Este vorba despre rafinăria din Volgograd, cu o capacitate de 13 milioane de tone — una dintre cele mai mari din țară, și rafinăria „Rosneft” din Saratov, care a prelucrat în 2024 5,8 milioane de tone de petrol (2,2% din volumul total al Rusiei).

De asemenea, în noaptea de 26 martie a fost lovită rafinăria „Kirishinefteorgsintez” („Kinef”) din regiunea Leningrad — a doua rafinărie ca capacitate din Rusia (până la 20 de milioane de tone pe an). Potrivit surselor Reuters, ambele instalații principale — AVT-4 și AVT-6 — au fost avariate, iar termenele de refacere a acestora sunt necunoscute. Anul trecut, „Kinef” a asigurat 7% din totalul rafinării de petrol din Rusia.

