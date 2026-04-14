Kremlinul renunță parțial la blocarea aplicației Telegram și restricțiile privind internetul. Motivul din spatele deciziei

Restricțiile impuse internetului și atacul asupra Telegram — cea mai populară aplicație de mesagerie din Rusia, cu aproape 100 de milioane de utilizatori — au provocat o divizare în rândul elitelor ruse. O serie de înalți oficiali avertizează Kremlinul cu privire la riscurile economice și politice ale blocării internetului, care se realizează la inițiativa FSB, relatează Forbes, citând surse familiarizate cu discuțiile.

Potrivit acestora, aceste proteste vor conduce probabil la faptul că autoritățile vor reduce restricțiile de internet și ar putea chiar permite Telegram să-și continue activitatea în Rusia.

O sursă a Forbes confirmă: s-a decis reducerea presiunii prin slăbirea blocării Telegram. Potrivit interlocutorului publicației, autoritățile speră că acest lucru ar putea contribui la reducerea tensiunilor care au crescut de la începutul anului din cauza majorării impozitelor, creșterii prețurilor și întreruperilor de internet.

Represiunile împotriva internetului, care au început anul trecut cu întreruperea accesului la rețea în zeci de regiuni și au continuat în 2026 cu blocarea aplicației Telegram, au dus deja la o scădere bruscă chiar și a ratingurilor oficiale ale autorităților. „Ratingul de aprobare” al activității lui Vladimir Putin, conform VTsIOM, a scăzut la 67,8% — cel mai scăzut nivel din 20 februarie 2022, iar „ratingul de încredere”, care se bazează pe o metodă de sondaj deschis (când numele lui Putin nu este menționat în prealabil respondenților), a scăzut sub 30%, deși acum 10 ani depășea 70%.

Deocamdată nu este clar cât de departe este dispus să meargă Kremlinul în ceea ce privește restricțiile pe internet, dar chiar și măsurile introduse au devenit deja o problemă pentru Putin în ajunul alegerilor pentru Duma programate pentru toamnă, notează Bloomberg. Nemulțumirea este deosebit de vizibilă în rândul populației relativ active și înstărite din marile orașe, care, de altfel, era deja nemulțumită de guvern, observă Denis Volkov, directorul „Levada-Center”. „Acest lucru are un impact mai redus asupra stării de spirit a electoratului loial lui Putin, care se uită la televizor”, adaugă el.

Totuși, chiar și în comunitatea Z, represiunile împotriva Telegram au stârnit un val de proteste, iar introducerea aplicației de mesagerie a statului, Max, a provocat indignare și ironii la adresa Kremlinului. Deputații Dumei de Stat au început să dea dovadă de un curaj rar: șeful partidului „Rusia Justă” i-a numit pe inițiatorii blocării Telegram „idioți”, iar deputatul Mihail Matveev s-a indignat de construirea în țară a unui „lagăr de concentrare digital”.

„Avem foarte multă ipocrizie din partea autorităților noastre. De exemplu, când funcționarii care îndeamnă la renunțarea la tot ce este importat preferă ei înșiși produsele importate, sau când deputații cumpără cele mai noi modele de iPhone. Sau când oamenii care numesc Telegram inamic își fac ei înșiși abonament premium la această aplicație”, a spus Matveev.

80% dintre ruși au declarat că nu doresc să treacă la Max, perceput ca un instrument de control digital al corespondenței din partea FSB. Iar mai mult de jumătate s-au pronunțat împotriva blocării Telegram și Whatsapp, potrivit unui sondaj realizat în martie de „Levada-Center”.

La Kremlin se consideră că majoritatea cetățenilor privesc „cu înțelegere” restricțiile impuse internetului, în ciuda neplăcerilor, a declarat marți purtătorul de cuvânt al președintelui, Dmitri Peskov. În același timp, el a dat asigurări că funcționarea internetului va fi „restabilită complet” după ce „necesitatea adoptării acestei măsuri va dispărea”.

„Este de înțeles că restricțiile privind funcționarea internetului provoacă neplăceri pentru mulți cetățeni, dar acum este o astfel de perioadă. După ce necesitatea adoptării acestei măsuri va dispărea, în consecință, funcționarea va fi complet restabilită, normalizată.”

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
Hungary Election
2
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
george simion
3
George Simion, după ce Viktor Orban a pierdut alegerile în Ungaria: Cum va arăta viitorul?
Peter Magyar
4
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
Când începe școala după Paște. Foto Getty Images
5
Când încep elevii școala după Paște. Câte săptămâni de cursuri mai sunt până la vacanța...
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
Digi Sport
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Internet Rusia
Expert militar: Rusia se îndreaptă spre un internet controlat, similar celui din Coreea de Nord
bustul lui lenin din barentsburg svalbard
Cum arată unul dintre avanposturile „înghețate” ale Kremlinului: Svalbard, poarta norvegiană a lui Putin către Arctica
piata rosie din moscova
Cum a fost primită la Moscova înfrângerea în alegeri a lui Viktor Orban
Viktor Orban și Vladimir Putin la conferința de presă Foto- Facebook Viktor Orban
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
peskov
„Am primit cu satisfacţie această veste”. Reacția Kremlinului după semnarea armistițiului SUA-Iran
Recomandările redacţiei
Fostul președinte al UDMR, Marko Bela.
Marko Bela crede că apropierea UDMR de Viktor Orban a fost greșită...
BUCURESTI - CONFERINTA - IMPLEMENTARE PNRR - 20 MAR 2024
Negrescu cere CE un nou pas în negocierile de aderare a R. Moldova...
ID110951_INQUAM_Photos_Raul_Stef
Kelemen Hunor: „Nu mi-a cerut nimeni din UDMR demisia”. Ce spune...
XINHUA PHOTOS OF THE DAY
Președintele Parlamentului dintr-o țară UE propune un referendum...
Ultimele știri
Contractul cu Pfizer. Ministerul Sănătății căuta să paseze răspunderea în momentul în care trebuia să ia o decizie cheie (Documente)
Naționala României are programate două partide de pregătire în iunie. Noul selecționer debutează cu Georgia
Abrudean: Rezultatul votului din Ungaria este un semnal de stabilitate pe care România nu are voie să îl ignore
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Moartea mamei sale a făcut-o să-și regândească viața profesională. Ce plan are Nicole Kidman pentru cariera sa
Cancan
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de...
Fanatik.ro
Firma implicată în scandalul pozelor trucate dinaintea alegerilor nu a avut bani să își achite taxa de...
editiadedimineata.ro
Peste 1000 de influenceri din America Latină, instruiți să răspândească propaganda rusă
Fanatik.ro
Kelemen Hunor, cel care voia să amâne cu 2 ani stadioanele Dinamo, Farul și FC Argeș, chemat la raport de...
Adevărul
Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB
Pro FM
Pepe, tată pentru a patra oară. Soția lui a născut în a doua zi de Paște: "Dumnezeu ne-a binecuvântat cu...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că le-au vizitat
Newsweek
Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
Digi FM
Cine e politicianul care a dansat de bucurie după înfrângerea lui Viktor Orban. Imaginile au devenit virale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să faci dacă ai mâncat prea mult de Paște. Soluții simple pentru a-ți reveni rapid
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Are șapte copii și sunt totul pentru el. Robert De Niro, cu partnera sa și fiica lor de 3 ani. Imagini rare...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...