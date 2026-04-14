Kremlinul renunță parțial la blocarea aplicației Telegram și restricțiile privind internetul. Motivul din spatele deciziei

Restricțiile impuse internetului și atacul asupra Telegram — cea mai populară aplicație de mesagerie din Rusia, cu aproape 100 de milioane de utilizatori — au provocat o divizare în rândul elitelor ruse. O serie de înalți oficiali avertizează Kremlinul cu privire la riscurile economice și politice ale blocării internetului, care se realizează la inițiativa FSB, relatează Forbes, citând surse familiarizate cu discuțiile.

Potrivit acestora, aceste proteste vor conduce probabil la faptul că autoritățile vor reduce restricțiile de internet și ar putea chiar permite Telegram să-și continue activitatea în Rusia.

O sursă a Forbes confirmă: s-a decis reducerea presiunii prin slăbirea blocării Telegram. Potrivit interlocutorului publicației, autoritățile speră că acest lucru ar putea contribui la reducerea tensiunilor care au crescut de la începutul anului din cauza majorării impozitelor, creșterii prețurilor și întreruperilor de internet.

Represiunile împotriva internetului, care au început anul trecut cu întreruperea accesului la rețea în zeci de regiuni și au continuat în 2026 cu blocarea aplicației Telegram, au dus deja la o scădere bruscă chiar și a ratingurilor oficiale ale autorităților. „Ratingul de aprobare” al activității lui Vladimir Putin, conform VTsIOM, a scăzut la 67,8% — cel mai scăzut nivel din 20 februarie 2022, iar „ratingul de încredere”, care se bazează pe o metodă de sondaj deschis (când numele lui Putin nu este menționat în prealabil respondenților), a scăzut sub 30%, deși acum 10 ani depășea 70%.

Deocamdată nu este clar cât de departe este dispus să meargă Kremlinul în ceea ce privește restricțiile pe internet, dar chiar și măsurile introduse au devenit deja o problemă pentru Putin în ajunul alegerilor pentru Duma programate pentru toamnă, notează Bloomberg. Nemulțumirea este deosebit de vizibilă în rândul populației relativ active și înstărite din marile orașe, care, de altfel, era deja nemulțumită de guvern, observă Denis Volkov, directorul „Levada-Center”. „Acest lucru are un impact mai redus asupra stării de spirit a electoratului loial lui Putin, care se uită la televizor”, adaugă el.

Totuși, chiar și în comunitatea Z, represiunile împotriva Telegram au stârnit un val de proteste, iar introducerea aplicației de mesagerie a statului, Max, a provocat indignare și ironii la adresa Kremlinului. Deputații Dumei de Stat au început să dea dovadă de un curaj rar: șeful partidului „Rusia Justă” i-a numit pe inițiatorii blocării Telegram „idioți”, iar deputatul Mihail Matveev s-a indignat de construirea în țară a unui „lagăr de concentrare digital”.

„Avem foarte multă ipocrizie din partea autorităților noastre. De exemplu, când funcționarii care îndeamnă la renunțarea la tot ce este importat preferă ei înșiși produsele importate, sau când deputații cumpără cele mai noi modele de iPhone. Sau când oamenii care numesc Telegram inamic își fac ei înșiși abonament premium la această aplicație”, a spus Matveev.

80% dintre ruși au declarat că nu doresc să treacă la Max, perceput ca un instrument de control digital al corespondenței din partea FSB. Iar mai mult de jumătate s-au pronunțat împotriva blocării Telegram și Whatsapp, potrivit unui sondaj realizat în martie de „Levada-Center”.

La Kremlin se consideră că majoritatea cetățenilor privesc „cu înțelegere” restricțiile impuse internetului, în ciuda neplăcerilor, a declarat marți purtătorul de cuvânt al președintelui, Dmitri Peskov. În același timp, el a dat asigurări că funcționarea internetului va fi „restabilită complet” după ce „necesitatea adoptării acestei măsuri va dispărea”.

„Este de înțeles că restricțiile privind funcționarea internetului provoacă neplăceri pentru mulți cetățeni, dar acum este o astfel de perioadă. După ce necesitatea adoptării acestei măsuri va dispărea, în consecință, funcționarea va fi complet restabilită, normalizată.”

Editor : A.R.