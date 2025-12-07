Live TV

Kremlinul salută noua strategie de securitate a SUA. Rusia nu mai este menționată ca o amenințare directă

Data publicării:
steagurile SUA și Rusiei pe harta Europei de Est
Foto: Shutterstock

Rusia a salutat noua strategie naţională de securitate a Statelor Unite drept un pas pozitiv pentru relaţiile bilaterale, într-un comentariu al purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, publicat duminică, informează dpa.

Revizuirea făcută de administraţia preşedintelui Donald Trump, care nu mai menţionează Rusia ca o ameninţare directă, a fost un pas pozitiv, a declarat Peskov agenţiei de ştiri TASS, potrivit Agerpres. El a adăugat că Moscova va studia îndeaproape strategia actualizată, menţionând că aceasta diferă de abordările anterioare ale SUA faţă de Rusia.

Casa Albă a publicat joi noua strategie de securitate. Deşi identifică încetarea războiului din Ucraina ca un interes cheie al SUA, documentul conţine puţine observaţii critice la adresa Rusiei, remarcă dpa.

Strategia subliniază că încetarea ostilităţilor este necesară „pentru stabilizarea economiilor europene, prevenirea escaladării sau extinderii neintenţionate a războiului” şi face apel la „stabilitate strategică” cu Moscova.

În schimb, strategia critică Europa, invocând un declin al democraţiei şi al libertăţii de exprimare şi solicitând măsuri corective. Noua strategie a SUA indică probleme precum politicile de migraţie, „cenzurarea libertăţii de exprimare şi suprimarea opoziţiei politice, scăderea ratei natalităţii şi pierderea identităţilor naţionale şi a încrederii în sine”.

De la anexarea ilegală a peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 şi invazia la scară largă asupra Ucrainei în 2022, strategiile SUA au desemnat Moscova drept o ameninţare majoră. Cu toate acestea, politica actualizată a SUA din actuala administraţie adoptă un ton mai blând, îndemnând la o cooperare limitată, remarcă şi Reuters.

Guvernele europene au condamnat rapid noua strategie americană.

Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a respins criticile SUA la adresa libertăţii de exprimare, apreciind că nu crede că cineva trebuie să ne dea sfaturi” pe această temă. 

