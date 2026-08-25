Live TV

Kremlinul spune că informațiile privind o nouă mobilizare în Rusia sunt „povești inventate”: „Sunt lansate de autoritățile ucrainene”

Data publicării:
soldat rus militar rus rusia
Soldați care luptă pentru Rusia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat autoritățile ucrainene că încearcă să „destabilizeze ideologic situația” din Rusia prin difuzarea unor informații despre o posibilă nouă mobilizare rusă, într-un interviu acordat marți, 25 august, postului de televiziune rus RTVI, relatează Kyiv Independent.

Peskov a răspuns la întrebări privind poziția Kremlinului cu privire la un alt anunț de mobilizare în Rusia și dacă se ia în considerare un astfel de scenariu.

„Toate aceste informații sunt lansate de autoritățile ucrainene”, a declarat Peskov, adăugând că „sunt toate povești inventate, care sunt lansate în mod deliberat în spațiul informațional”.

Speculațiile privind o nouă mobilizare rusă s-au intensificat în ultimele luni, pe măsură ce avansul Rusiei pe câmpul de luptă încetinește, iar sistemul său de recrutare voluntară se confruntă cu dificultăți în a compensa pierderile tot mai mari.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, 23 august, că Rusia intenționează să mobilizeze aproximativ 300.000 de persoane după alegerile pentru Duma de Stat din septembrie, evitând în mare parte marile orașe pentru a limita reacțiile negative ale opiniei publice. El a descris acest plan drept „mobilizare periferică”.

Rusia a negat în repetate rânduri existența unor planuri de mobilizare, atât în prezent, cât și în 2022. Pe 13 septembrie 2022, Peskov a declarat că nici mobilizarea totală, nici cea parțială nu se aflau „pe ordinea de zi”. Opt zile mai târziu, președintele rus Vladimir Putin a anunțat o mobilizare parțială, chemând la arme aproximativ 300.000 de rezerviști.

Această măsură a stârnit proteste și i-a determinat pe sute de mii de ruși să părăsească țara, în timp ce popularitatea lui Putin a scăzut. De atunci, Rusia s-a bazat în mare măsură pe soldații contractuali pentru a-și completa efectivele, extinzând și experimentând treptat noi modalități de a atrage recruți, inclusiv prin abordarea studenților.

Analiștii susțin că Moscova ar recurge la o nouă mobilizare doar sub o presiune extremă, cum ar fi o prăbușire iminentă a frontului, având în vedere riscurile politice pe care o astfel de măsură le-ar implica.

De asemenea, Moscova a respins în repetate rânduri avertismentele potrivit cărora se pregătea să invadeze Ucraina în lunile și zilele premergătoare lansării invaziei pe scară largă din 24 februarie 2022.

Pe 16 februarie 2022, în timp ce peste 149.000 de soldați ruși se adunau în apropierea Ucrainei, Peskov a ridiculizat avertismentele Occidentului cu privire la un atac iminent al Rusiei și le-a calificat drept „isterie occidentală”. Opt zile mai târziu, Rusia a lansat o invazie pe scară largă, notează sursa citată.

Citește și:

Soldații ruși au ratat de 15 ori termenele-limită stabilite de Vladimir Putin pentru cucerirea completă a Donbasului (ISW)

„Și-ar ipoteca și mai mult viitorul”. Cum se pregătește Rusia pentru o eventuală mobilizare: exercițiu de planificare în Kaliningrad

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meetings of the parliamentary groups
1
Ieșirea din Schengen, renunțarea la euro și închiderea granițelor. Promisiunile liderei...
radu manta
2
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în...
dragos pislaru
3
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
4
Prima țară care a anunțat că se retrage de la Eurovision 2027: Concursul a devenit „o...
aleksandr lukasenko in uniforma militara
5
Aleksandr Lukașenko, la o întâlnire cu un guvernator rus: „Astăzi, suntem nevoiți să ne...
Țara în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea: "Acolo locuiesc, însă în suflet sunt româncă"
Digi Sport
Țara în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea: "Acolo locuiesc, însă în suflet sunt româncă"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zelenski trump
Donald Trump promite „un nou impuls pentru pace” în Ucraina. Ce conține scrisoarea publicată de Zelenski
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Soldații ruși au ratat de 15 ori termenele-limită stabilite de Vladimir Putin pentru cucerirea completă a Donbasului (ISW)
drone rusesti
„Surse necunoscute” ar putea ataca fabricile britanice care produc drone pentru Ucraina, sugerează un consilier al Kremlinului
drona militara Shahed in aer
Mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea. Țintă aeriană în proximitatea frontierei cu Ucraina: au fost ridicate două avioane F-18
Heavy kamikaze drones at sunset sky. Drone attack
Cum încearcă Rusia să testeze vulnerabilitățile țărilor NATO și ce scop ar avea tactica: „Spargerea unității a devenit o necesitate”
Recomandările redacţiei
primar primari alesi locali
Risc de blocaj în primării din toată țara. Mii de consilieri ar putea...
Nordis
DIICOT continuă cercetările în dosarul Nordis. Zeci de noi plângeri...
600340870_835164326098377_1653381784432708574_n
România ratează ținta din PNRR pentru autostrăzi. Ionuț Ciurea: „A7...
avion rusia
Un avion misterios militar de transport al SUA a aterizat pe cel mai...
Ultimele știri
Termen devansat în dosarul vânzării Damen Mangalia. Prețul șantierului ar putea coborî de la 184 de milioane de euro
Dmitri Medvedev crede că Armenia nu va adera niciodată la UE și avertizează: „Va afecta permanent relaţiile sale cu Rusia şi alte ţări”
Vicepreşedinte Salvamont, despre lipsa de personal: Sunt necesare o grilă unitară, o compensaţie de risc proporţională cu activitatea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii intră într-o perioadă plină de noroc pe 26 august 2026. Universul le deschide noi oportunități
Cancan
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu
Fanatik.ro
Florin Tănase, out din primul 11 al FCSB după ce Gigi Becali i-a zis să se lase? Verdictul lui Meme. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
„Vine noul Hagi!” Extaz în Turcia după transferul românului din SuperLiga
Adevărul
Misterul celor 130 de copii dispăruți. Legenda medievală care duce până în Transilvania
Playtech
Vrancea a înregistrat mai multe cutremure în august. Ce spun seismologii și cât de neobișnuită este situația
Digi FM
David Popovici nu a vrut să știe câți bani câștigă. Ce i-a spus mama lui la 19 ani: „Erau mult mai mulți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan, mesaj puternic în social media
Pro FM
Cine este noul iubit al Paulei Seling. Iubește din nou, la 4 ani de la divorțul de Radu Bucura: "Ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Halle Berry, spectaculoasă la 60 de ani. A pozat într-un costum de baie din dantelă și spune că acum este...
Adevarul
Cordonul sanitar împotriva populiștilor se fisurează. De ce partidele tradiționale ajung să colaboreze cu...
Newsweek
Pensie mai mare cu o simplă adeverință? Mulți români află prea târziu că o pot depune oricând pentru sporuri
Digi FM
Ozana Barabancea, noi intervenții estetice, la 56 de ani: "Anii trec și eu vreau să întineresc". Ce vrea să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Experții au stabilit numărul maxim de cafele pe care le poți bea zilnic fără riscuri pentru inimă
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu un câine după ce a adormit lângă piscină. Imaginile au strâns milioane de vizualizări
Film Now
Toată lumea vorbește despre noua stea de la Hollywood. Are zâmbetul Juliei Roberts și este comparată cu cele...
UTV
Laurette a intrat din nou în sala de operație, după ce starea ei s-a agravat. „Trebuie să mă vindec”