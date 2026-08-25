Kremlinul spune că informațiile privind o nouă mobilizare în Rusia sunt „povești inventate”: „Sunt lansate de autoritățile ucrainene”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat autoritățile ucrainene că încearcă să „destabilizeze ideologic situația” din Rusia prin difuzarea unor informații despre o posibilă nouă mobilizare rusă, într-un interviu acordat marți, 25 august, postului de televiziune rus RTVI, relatează Kyiv Independent.

Peskov a răspuns la întrebări privind poziția Kremlinului cu privire la un alt anunț de mobilizare în Rusia și dacă se ia în considerare un astfel de scenariu.

„Toate aceste informații sunt lansate de autoritățile ucrainene”, a declarat Peskov, adăugând că „sunt toate povești inventate, care sunt lansate în mod deliberat în spațiul informațional”.

Speculațiile privind o nouă mobilizare rusă s-au intensificat în ultimele luni, pe măsură ce avansul Rusiei pe câmpul de luptă încetinește, iar sistemul său de recrutare voluntară se confruntă cu dificultăți în a compensa pierderile tot mai mari.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, 23 august, că Rusia intenționează să mobilizeze aproximativ 300.000 de persoane după alegerile pentru Duma de Stat din septembrie, evitând în mare parte marile orașe pentru a limita reacțiile negative ale opiniei publice. El a descris acest plan drept „mobilizare periferică”.

Rusia a negat în repetate rânduri existența unor planuri de mobilizare, atât în prezent, cât și în 2022. Pe 13 septembrie 2022, Peskov a declarat că nici mobilizarea totală, nici cea parțială nu se aflau „pe ordinea de zi”. Opt zile mai târziu, președintele rus Vladimir Putin a anunțat o mobilizare parțială, chemând la arme aproximativ 300.000 de rezerviști.

Această măsură a stârnit proteste și i-a determinat pe sute de mii de ruși să părăsească țara, în timp ce popularitatea lui Putin a scăzut. De atunci, Rusia s-a bazat în mare măsură pe soldații contractuali pentru a-și completa efectivele, extinzând și experimentând treptat noi modalități de a atrage recruți, inclusiv prin abordarea studenților.

Analiștii susțin că Moscova ar recurge la o nouă mobilizare doar sub o presiune extremă, cum ar fi o prăbușire iminentă a frontului, având în vedere riscurile politice pe care o astfel de măsură le-ar implica.

De asemenea, Moscova a respins în repetate rânduri avertismentele potrivit cărora se pregătea să invadeze Ucraina în lunile și zilele premergătoare lansării invaziei pe scară largă din 24 februarie 2022.

Pe 16 februarie 2022, în timp ce peste 149.000 de soldați ruși se adunau în apropierea Ucrainei, Peskov a ridiculizat avertismentele Occidentului cu privire la un atac iminent al Rusiei și le-a calificat drept „isterie occidentală”. Opt zile mai târziu, Rusia a lansat o invazie pe scară largă, notează sursa citată.

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Editor : A.M.G.