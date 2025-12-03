Kremlinul spune că Vladimir Putin nu respinge planul de pace al SUA: „Unele aspecte au fost acceptate, altele nu”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că este greșit să se spună că Vladimir Putin a respins planul de pace al SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, transmite presa rusă, citată de Ukrainska Pravda.

Când a fost întrebat dacă ar fi corect să se afirme că Putin a respins planul american în cadrul întâlnirii de pe 2 decembrie, Peskov a răspuns: „Nu, nu ar fi corect”.

El a menționat că 2 decembrie a fost, de fapt, prima astfel de schimb direct de opinii între reprezentanții Rusiei și ai Statelor Unite cu privire la planul de pace.

„Unele aspecte au fost acceptate, altele au fost considerate inacceptabile. Acesta este un proces normal de lucru și de căutare a unui compromis”, a adăugat Peskov.

Pe 2 decembrie, liderul rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui SUA, Jared Kushner. Întâlnirea a durat aproape 5 ore.

După întâlnire, consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat că nu s-a găsit încă un plan de compromis pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

În același timp, informațiile de care dispune NATO nu indică disponibilitatea lui Putin pentru un acord de pace. NATO consideră, de asemenea, că Putin joacă la cacealma când spune că Rusia este gata să intre în război cu Europa.

Editor : Ș.R.