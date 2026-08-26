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Video Kremlinul spune de ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Dmitri Peskov neagă că John Ratcliffe s-a întâlnit cu Vladimir Putin

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John Ratcliffe
John Ratcliffe, șeful CIA. Foto: Profimedia
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Șeful Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite (CIA), John Ratcliffe, s-a deplasat la Moscova pentru discuții cu reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, a confirmat Kremlinul, relatează dpa și RBC-Ukraine.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru Washington Post că Ratcliffe a venit la Moscova pentru „contacte între serviciile de securitate”. El a declarat miercuri pentru presa rusă că Ratcliffe nu s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin și nu a oferit detalii despre discuții.

Cu o zi înainte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului declarase că nu știe nimic despre vizita lui Ratcliffe, după ce un avion militar american a aterizat la Moscova. Comentatorii ruși au ironizat această declarație după ce pe rețelele sociale au apărut imagini cu aeronava, punând sub semnul întrebării modul în care un avion care îl transporta pe șeful CIA ar fi putut ajunge în capitala Rusiei fără ca Kremlinul să știe.

Vizita a fost, probabil, prima deplasare a lui Ratcliffe la Moscova de când a preluat funcția de director al CIA. Predecesorul său, William Burns, s-a deplasat în Rusia în 2021, la cererea președintelui american de atunci, Joe Biden, și s-a întâlnit cu Putin în încercarea de a preveni o escaladare a conflictului din Ucraina.

Rusia a lansat invazia pe scară largă împotriva Ucrainei în februarie 2022. Chiar și după aceea, au continuat să existe contacte între oficialii serviciilor de informații și ai armatei din SUA și Rusia.

O sursă a declarat pentru RBC-Ukraine că Washingtonul a solicitat Kievului să nu lanseze atacuri asupra Moscovei în zilele următoare, pe durata vizitei delegației americane. Surse ale Financial Times au precizat că solicitarea de încetare a atacurilor se referea la perioada 24-26 august și se aplica nu numai Moscovei, ci și Sankt Petersburgului și regiunilor din nordul Rusiei.

Potrivit sursei RBC-Ukraine, după întâlnire, americanii au promis că vor reveni cu detalii.

Între timp, The Wall Street Journal a relatat că Statele Unite au obținut informații privind pregătirile timpurii ale Rusiei pentru mobilizare și planurile acesteia de a testa hotărârea Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Analiștii au declarat că vizita a reprezentat un avertisment adresat Moscovei să nu întreprindă un astfel de pas.

De asemenea, numeroase surse media au sugerat că directorul Agenției Centrale de Informații urma să discute la Moscova despre o încetare reciprocă a atacurilor asupra instalațiilor energetice și porturilor din Ucraina și Rusia, precum și despre un armistițiu în regiunile Sumîi și Harkov, ca pași către o dezescaladare reciprocă și perspective de încheiere a războiului.

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Editor : A.M.G.

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