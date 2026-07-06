Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „operațiunea militară specială” s-a transformat într-un „război adevărat” și a dat vina pe țările occidentale care susțin Ucraina pentru această presupusă schimbare, relatează Meduza, citând agenția de știri rusă Interfax.

„Se desfășoară un război, acesta este un război adevărat. Știți de ce este un război? Pentru că totul a început ca o operațiune militară specială. Continuă ca un război deoarece în spatele Kievului se află Berlinul, Parisul, Haga, Oslo și, din păcate, Washingtonul”, a declarat Peskov într-un interviu acordat corespondentului VGTRK, Pavel Zarubin.

Aliații occidentali, a afirmat Peskov, ajută Ucraina „să țintească prin intermediul sateliților lor și să ghideze armele străine către țintele noastre, folosind întreaga lor infrastructură”.

El a susținut că această asistență nu a încetinit înaintarea forțelor ruse. Făcând referire la câștigurile obținute de Rusia pe câmpul de luptă, el a repetat afirmația conform căreia Kostiantinivka ar fi trecut sub controlul Rusiei — o afirmație pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat-o drept minciună. Nici proiectele independente de monitorizare nu au confirmat acest lucru.

„Nimeni nu ar trebui să aibă vreo îndoială că forțele noastre armate avansează constant și că vedem rezultate concrete”, a declarat Peskov.

Peskov a vorbit și despre atacurile cu drone ale Ucrainei împotriva unor ținte aflate la sute de kilometri de granița cu Rusia, susținând că forțele ucrainene loveau infrastructura energetică și civilă, fără nicio legătură cu complexul militar-industrial. El a calificat aceste atacuri drept „un act terorist absolut evident al «regimului de la Kiev»”.

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, autoritățile ruse au insistat să se refere la război ca la o „operațiune militară specială”. Persoanele care au calificat public conflictul drept război au fost urmărite penal pentru răspândirea de „știri false”, printre aceștia numărându-se și consilierul municipal din Moscova, Alexei Gorinov. În iulie 2022, Gorinov a devenit prima persoană din Rusia condamnată la închisoare în temeiul legii care incriminează „știrile false” despre armată.

În anii care au urmat, autoritățile ruse au recurs pe scară largă atât la legea privind „știrile false”, cât și la legea împotriva „discreditării” forțelor armate, pronunțând pedepse lungi de închisoare.

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Editor : A.M.G.