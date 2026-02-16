Live TV

Kremlinul susține că „principalele probleme” vor fi abordate în cadrul negocierilor de pace de la Geneva: „Ideea este de a discuta”

Russian President Putin Meets With Executives Of International News Agencies
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului. Foto: Profimedia

Kremlinul a anunţat luni că ceea ce a numit „principalele probleme”, inclusiv chestiunile sensibile legate de teritoriu, vor fi discutate în cadrul negocierilor de pace cu Ucraina, care vor avea loc la Geneva în această săptămână, transmite Reuters.

Negocierile - între Rusia, Ucraina şi Statele Unite - vor avea loc marţi şi miercuri, într-un moment în care Kievul se află sub presiunea crescândă a Statelor Unite de a ajunge la un acord, iar Moscova cere cedarea întregii zone Donbas.

Kremlinul a confirmat că delegaţia rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, consilier al preşedintelui Vladimir Putin.

„De data aceasta, ideea este de a discuta o gamă mai largă de probleme, inclusiv, de fapt, cele principale. Principalele probleme se referă atât la teritorii, cât şi la toate celelalte aspecte legate de cererile pe care le-am formulat”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

El a spus că şeful serviciilor de informaţii militare, Igor Kostiukov, va participa, de asemenea, la discuţii, iar trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, va participa la un grup de lucru separat pe probleme economice.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că vrea să medieze încetarea unui conflict pe care l-a numit o „baie de sânge” fără sens, deşi Rusia şi Ucraina rămân în mare dezacord în ceea ce priveşte problemele-cheie, inclusiv teritoriul, cine controlează centrala nucleară de la Zaporojie şi care va fi rolul trupelor occidentale în Ucraina postbelică.

Zelenski a discutat cu Rubio, Witkoff şi Kushner înaintea următoarei negocieri la Geneva. Ucraina vrea garanții de la SUA pe 20 de ani

Trump îl îndeamnă pe Zelenski „să se mişte” pentru a obţine un acord de pace cu Rusia

