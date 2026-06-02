Live TV

Kremlinul vorbește despre o nouă „paradigmă” în războiul din Ucraina și acuză Kievul de „acte de terorism”

Data publicării:
Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov.
Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia

Kremlinul a declarat marți că războiul din Ucraina a intrat într-o „paradigmă diferită” din cauza a ceea ce a numit „acte inumane de teroare” comise de forțele armate ale Kievului împotriva civililor, relatează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut aceste declarații în fața jurnaliștilor, fiind întrebat despre atacurile masive lansate de Rusia în timpul nopții asupra unor orașe ucrainene, care au provocat moartea a cel puțin 17 persoane și rănirea a 100.

Moscova a declarat că își intensifică atacurile asupra țintelor militare din Ucraina, ca represalii pentru ceea ce a descris drept un atac devastator cu drone al Ucrainei asupra unui cămin studențesc din Luhansk, oraș aflat sub control rus în estul Ucrainei, care a avut loc luna trecută și în urma căruia au murit 21 de persoane. Ucraina neagă că ar fi vizat căminul și a afirmat că ținta sa era un centru de comandă al dronelor din zonă.

„Dacă regimul de la Kiev comite în mod conștient astfel de acte inumane... de terorism împotriva civililor, împotriva copiilor, atunci este vorba de o cu totul altă paradigmă”, a declarat Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

El a afirmat că Rusia lovește în mod sistematic ținte militare ucrainene din Kiev și din alte orașe și că procesul de pace din Ucraina se află în impas. Cu toate acestea, a adăugat el, Rusia a rămas în contact cu Statele Unite. Washingtonul încearcă de mult timp să medieze un acord între Kiev și Moscova.

„Rămânem deschiși la negocierile de pace”, a declarat Peskov, reiterând poziția Kremlinului – pe care Kievul o consideră o cerere de capitulare – potrivit căreia războiul s-ar putea încheia imediat dacă Ucraina ar accepta să-și retragă forțele din cele patru regiuni ucrainene pe care Rusia le-a revendicat ca fiind ale sale în 2022, într-o acțiune pe care Ucraina a calificat-o drept o anexare sângeroasă.

Citește și:

„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare

Ucraina schimbă soarta războiului: o schimbare de ritm al luptelor alimentează discuțiile despre un posibil armistițiu

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
Iceland flag reykjavik
5
Una din cele mai puternice democrații ale lumii redeschide problema aderării la UE, cu...
Ce au postat organizatorii de la Roland Garros, imediat după meciul Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva
Digi Sport
Ce au postat organizatorii de la Roland Garros, imediat după meciul Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1107211751
Atac masiv asupra Ucrainei, a fost țintită și capitala Kiev: cel puțin 13 morți și 110 de răniți. Rusia a folosit rachete hipersonice
militari ucraineni
Ucraina a recuperat mai mult teritoriu decât a ocupat Rusia în luna mai, pentru prima dată din 2023
volodimir zelenski
Zelenski spune că armata ucraineană poate lovi infrastructura logistică rusă în toate zonele ocupate: „Nu există drumuri sigure”
volodimir zelenski face declaratii
Când ar putea fi semnat un acord pentru a încheia războiul cu Rusia. Consilierul principal al lui Zelenski: Ar fi un scenariu realist
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Ucraina a atacat cu un număr record de drone Rusia în luna mai. Consecințele loviturilor forțelor Kievului
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Tensiuni înaintea anunțului de la Cotroceni. PNL ar putea respinge un...
sigla guvernul romaniei
„Lista neagră” a Guvernului: jumătate din companiile de stat au...
Ciprian Ciucu.
Ciucu îi răspunde lui Băsescu pe Facebook: Nu mai există „Partidele...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub...
Ultimele știri
Oana Ţoiu, întâlnire cu Secretarul General ONU la New York: Avem o viziune comună asupra impactului incidentului cu drona în România
Bruxellesul recomandă statelor membre să înceteze controalele la frontierele interne din Uniunea Europeană
PNL vs PSD, faza pe ICR. Fenechiu: Nu vom susţine niciun candidat al „marii iubiri” dintre social-democrați și AUR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O antrenoare de fitness, mama a trei copii, diagnosticată cu cancer: „Credeam că sunt cea mai sănătoasă...
Cancan
Lucian Viziru a cerut ordin de protecție! Decizia luată de instanță după conflictul violent care i-a dat...
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis: unde se vor opri Universitatea Craiova, FCSB, CFR și U Cluj în preliminariile...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea în doar 19 zile. A strâns în mai puțin de o lună cât nu câștigă...
Adevărul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
Pro FM
Acum e pe cai mari, dar controversele n-au ocolit-o. De ce a pierdut Zara Larsson un contract de 3 milioane $
Film Now
„Uită-te la fața mea!” Cum a demonstrat Paul Rudd că nu are intervenții estetice la 57 de ani, după ce fanii...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Lovitură pentru pensionarii care așteptau pensii mai mari. „Totul se blochează începând de azi”. De ce?
Digi FM
Soprana Irina Baianț, impresionată de Alexandra Căpitănescu: "Nu vine dintr-o zonă fabricată. O voce care nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
Homer, fiul lui Richard Gere, viral după apariția în "Euphoria". Internetul îl adoră pentru că are un "corp...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui