Kremlinul vorbește despre o nouă „paradigmă” în războiul din Ucraina și acuză Kievul de „acte de terorism”

Kremlinul a declarat marți că războiul din Ucraina a intrat într-o „paradigmă diferită” din cauza a ceea ce a numit „acte inumane de teroare” comise de forțele armate ale Kievului împotriva civililor, relatează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut aceste declarații în fața jurnaliștilor, fiind întrebat despre atacurile masive lansate de Rusia în timpul nopții asupra unor orașe ucrainene, care au provocat moartea a cel puțin 17 persoane și rănirea a 100.

Moscova a declarat că își intensifică atacurile asupra țintelor militare din Ucraina, ca represalii pentru ceea ce a descris drept un atac devastator cu drone al Ucrainei asupra unui cămin studențesc din Luhansk, oraș aflat sub control rus în estul Ucrainei, care a avut loc luna trecută și în urma căruia au murit 21 de persoane. Ucraina neagă că ar fi vizat căminul și a afirmat că ținta sa era un centru de comandă al dronelor din zonă.

„Dacă regimul de la Kiev comite în mod conștient astfel de acte inumane... de terorism împotriva civililor, împotriva copiilor, atunci este vorba de o cu totul altă paradigmă”, a declarat Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

El a afirmat că Rusia lovește în mod sistematic ținte militare ucrainene din Kiev și din alte orașe și că procesul de pace din Ucraina se află în impas. Cu toate acestea, a adăugat el, Rusia a rămas în contact cu Statele Unite. Washingtonul încearcă de mult timp să medieze un acord între Kiev și Moscova.

„Rămânem deschiși la negocierile de pace”, a declarat Peskov, reiterând poziția Kremlinului – pe care Kievul o consideră o cerere de capitulare – potrivit căreia războiul s-ar putea încheia imediat dacă Ucraina ar accepta să-și retragă forțele din cele patru regiuni ucrainene pe care Rusia le-a revendicat ca fiind ale sale în 2022, într-o acțiune pe care Ucraina a calificat-o drept o anexare sângeroasă.

