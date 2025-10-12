Live TV

Kremlinul vorbește despre „un moment foarte dramatic” privind războiul din Ucraina: doar Trump vrea pace, nu și europenii sau Kievul

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump rămâne fidel intenţiei sale de a realiza pacea în Ucraina, dar Kievul şi Bruxelles-ul nu sunt interesate de dialog, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea publică rusă.

„Îl auzim pe Trump insistând asupra necesităţii de a se aşeza la masa negocierilor şi din aceasta concluzionăm că rămâne angajat pentru o soluţie politică. Dar europenii şi regimul de la Kiev arată o lipsă completă de dorinţă de a face ceva în acest sens” a afirmat el, potrivit Agerpres.

Peskov a menţionat că „trecem printr-un moment foarte dramatic din punctul de vedere al faptului că tensiunile sunt alimentate din toate părţile”.

„Partea rusă continuă să afirme că suntem pregătiţi pentru o soluţie paşnică”, a susţinut el.

Referitor la posibila livrare de rachete Tomahawk către Ucraina, Peskov a subliniat că aceasta este o armă formidabilă, dar că nu va schimba situaţia de pe câmpul de luptă.

Cu toate acestea, având în vedere posibilitatea ca aceste rachete să poarte un focos nuclear, el a reamintit că serviciile secrete ruse avertizaseră anterior că Ucraina ar putea pregăti o „bombă murdară”.

„Imaginaţi-vă, lansează o rachetă cu rază lungă de acţiune şi aceasta zboară spre noi. Ştim că ar putea avea un focos nuclear. Ce ar trebui să creadă Rusia? Experţii militari de cealaltă parte a oceanului trebuie să înţeleagă acest lucru”, a avertizat el, menţionând că posibila livrare de rachete Tomahawk provoacă „îngrijorare deosebită” la Kremlin.

SUA ajută de luni bune Ucraina să lovească infrastructura energetică a Rusiei, potrivit Financial Times

