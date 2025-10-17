„Kremlinul zburător” și zidul sancțiunilor: poate UE deschide cerul pentru Vladimir Putin? Drum riscant al liderului rus spre Ungaria

O nouă demonstrație de forță diplomatică este așteptată în următoarele două săptămâni: summitul Trump-Putin, de la Budapesta, unde ar putea fi schițate detaliile păcii în Ucraina. Pentru liderul de la Kremlin însă, călătoria către capitala Ungariei nu va fi una simplă. Cu spațiul aerian al Uniunii Europene închis pentru avioanele rusești, orice zbor prezidențial ar necesita o derogare specială - o excepție diplomatică rară, ce transforma simpla deplasare într-un gest geopolitic de proporții, scriu jurnaliștii BBC. Traiectoria avionului prezidențial rus ar putea include și spațiul aerian al României.

Atunci când Putin s-a deplasat în Alaska pentru summitul de la Anchorage, din august, SUA au acordat o autorizație specială pentru avionul prezidențial - un avion de linie Ilyushin Il-96 modificat, supranumit „Kremlinul zburător”, care are patru motoare și este dotat cu sisteme de apărare.

Avioanele rusești au interdicție de zbor în spațiul aerian al SUA și al UE. Așadar, în cazul în care Putin va zbura la Budapesta, va avea nevoie de o derogare specială dacă va decide să survoleze un stat membru al UE.

Este perfect posibil, dar Ungaria, țară fără ieșire la mare, nu este cea mai ușoară destinație pentru un președinte rus care rareori călătorește în străinătate și nu a mai vizitat UE de ani de zile, arată BBC.

„Deocamdată, desigur, nu este clar”, spune purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Ceea ce avem este dorința președinților de a organiza o astfel de întâlnire”.

La câteva zile după ce Putin a ordonat invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, UE a înghețat activele atât ale liderului său, cât și ale ministrului de Externe Serghei Lavrov.

De asemenea, a fost impusă o interdicție generală asupra tuturor aeronavelor rusești care survolează spațiul aerian al celor 27 de țări ale UE. Ungaria și multe dintre țările vecine sunt, de asemenea, state membre ale NATO.

Putin a fost, de asemenea, acuzat de Curtea Penală Internațională de crime de război pentru deportarea și transferul ilegal al copiilor ucraineni în Rusia.

Există, așadar, complicații, deși Ungaria consideră că toate pot fi rezolvate. Oricum, Ungaria este în proces de retragere din CPI.

Putin și Viktor Orban, probabil cel mai apropiat aliat al său din UE, au discutat deja la telefon despre summitul planificat, iar ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat reporterilor că „vom asigura, desigur, că el poate intra în Ungaria, poate purta discuții fructuoase aici și apoi se poate întoarce acasă”.

Este puțin probabil însă ca UE să creeze obstacole

Comisia executivă a UE a declarat că orice întâlnire care promovează „o pace justă și durabilă pentru Ucraina” este binevenită și că susține eforturile președintelui Trump în acest sens.

Unul dintre principalele motive pentru ultimele sancțiuni propuse împotriva Rusiei - al 19-lea pachet până în prezent - este acela de a aduce rușii la masa negocierilor, se arată în declarație. De asemenea, se subliniază că nu există nicio interdicție de călătorie pentru Putin, ci doar o înghețare a activelor.

Cel mai mare punct de conflict este modul în care liderul rus va zbura de la Moscova la Budapesta. Este evident că nu va cumpăra un bilet Air Serbia către Belgrad și nu va lua trenul către Ungaria, care ar fi probabil cea mai directă rută, arată BBC.

Va dori ca avionul său Il-96 să îi garanteze siguranța, dar asta va însemna probabil utilizarea spațiului aerian al unui stat membru al UE și al NATO și obținerea permisiunii de a încălca interdicția UE privind avioanele rusești.

România, în drumul lui Putin?

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a declarat vineri că „în ceea ce privește direcția de călătorie, statele membre pot acorda derogări, dar acestea trebuie acordate de fiecare stat membru în parte”.

NATO a trimis, de asemenea, problema autorităților naționale respective și, având în vedere implicarea lui Trump, acestea ar putea accepta.

Chiar și cu o derogare, o privire asupra hărții arată că Putin ar putea fi nevoit să ocolească. Ucraina este exclusă, și probabil și Polonia, din cauza relațiilor reci dintre Varșovia și Moscova.

Poate că cea mai directă rută trece prin coasta de est a Mării Negre și Turcia, prin Bulgaria și fie Serbia, fie România, până în Ungaria.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, îl cunoaște bine pe Putin, iar Air Serbia are zboruri directe către Moscova peste spațiul aerian al UE. Serbia este candidată la aderarea la UE, dar nu este membră.

Țările UE, Bulgaria sau poate România, ar trebui să-și dea acordul și ar trebui să escorteze avionul lui Putin prin spațiul lor aerian.

România are ceea ce urmează să devină cea mai mare bază NATO din Europa, iar Bulgaria construiește, de asemenea, o bază NATO, ca parte a eforturilor de consolidare a flancului estic al alianței defensive.

BBC a contactat ministerele de externe ale ambelor țări pentru a obține comentarii.

Dacă Putin dorește să joace și mai sigur, ar putea zbura prin Turcia, în jurul coastei de sud a Greciei și apoi prin spațiul aerian al Muntenegrului înainte de a trece peste Serbia. Dar este o rută mult mai lungă.

Budapesta nu este atunci cea mai ușoară dintre locații, chiar dacă funcționează foarte bine pentru Viktor Orban, care are de mult timp relații bune atât cu Putin, cât și cu Donald Trump.

„Este un lider pe care îl apreciem”, a declarat Trump vineri, „el îl apreciază, eu îl apreciez”.

Un summit internațional de înalt nivel nu îi va face niciun deserviciu lui Orban, care se află în urma în sondaje înaintea alegerilor din primăvara viitoare.

La câteva ore după ce Budapesta a fost desemnată ca loc de desfășurare, Orban l-a sunat pe Putin și a declarat pe pagina sa de Facebook: „Pregătirile sunt în plină desfășurare!”

Orban nu are prea mult timp pentru sprijinul UE acordat Ucrainei și a clarificat rapid că Bruxelles nu va avea nimic de-a face cu discuțiile.

„Deoarece UE este pro-război, este logic că va fi exclusă din acest proces de pace”, a declarat el vineri la un radio maghiar.

