Live TV

„Kremlinul zburător” și zidul sancțiunilor: poate UE deschide cerul pentru Vladimir Putin? Drum riscant al liderului rus spre Ungaria

Data actualizării: Data publicării:
putin coboara pe scara avionului
Vladimir Putin coboară din avion la baza americană din Alaska. Foto: Profimedia
Din articol
Este puțin probabil însă ca UE să creeze obstacole România, în drumul lui Putin?

O nouă demonstrație de forță diplomatică este așteptată în următoarele două săptămâni: summitul Trump-Putin, de la Budapesta, unde ar putea fi schițate detaliile păcii în Ucraina. Pentru liderul de la Kremlin însă, călătoria către capitala Ungariei nu va fi una simplă. Cu spațiul aerian al Uniunii Europene închis pentru avioanele rusești, orice zbor prezidențial ar necesita o derogare specială - o excepție diplomatică rară, ce transforma simpla deplasare într-un gest geopolitic de proporții, scriu jurnaliștii BBC. Traiectoria avionului prezidențial rus ar putea include și spațiul aerian al României.

Atunci când Putin s-a deplasat în Alaska pentru summitul de la Anchorage, din august, SUA au acordat o autorizație specială pentru avionul prezidențial - un avion de linie Ilyushin Il-96 modificat, supranumit „Kremlinul zburător”, care are patru motoare și este dotat cu sisteme de apărare.

Avioanele rusești au interdicție de zbor în spațiul aerian al SUA și al UE. Așadar, în cazul în care  Putin va zbura la Budapesta, va avea nevoie de o derogare specială dacă va decide să survoleze un stat membru al UE.

Este perfect posibil, dar Ungaria, țară fără ieșire la mare, nu este cea mai ușoară destinație pentru un președinte rus care rareori călătorește în străinătate și nu a mai vizitat UE de ani de zile, arată BBC.

„Deocamdată, desigur, nu este clar”, spune purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Ceea ce avem este dorința președinților de a organiza o astfel de întâlnire”.

La câteva zile după ce Putin a ordonat invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, UE a înghețat activele atât ale liderului său, cât și ale ministrului de Externe Serghei Lavrov.

Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska. Foto: Profimedia Images

De asemenea, a fost impusă o interdicție generală asupra tuturor aeronavelor rusești care survolează spațiul aerian al celor 27 de țări ale UE. Ungaria și multe dintre țările vecine sunt, de asemenea, state membre ale NATO.

Putin a fost, de asemenea, acuzat de Curtea Penală Internațională de crime de război pentru deportarea și transferul ilegal al copiilor ucraineni în Rusia.

Există, așadar, complicații, deși Ungaria consideră că toate pot fi rezolvate. Oricum, Ungaria este în proces de retragere din CPI.

Putin și Viktor Orban, probabil cel mai apropiat aliat al său din UE, au discutat deja la telefon despre summitul planificat, iar ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat reporterilor că „vom asigura, desigur, că el poate intra în Ungaria, poate purta discuții fructuoase aici și apoi se poate întoarce acasă”.

Este puțin probabil însă ca UE să creeze obstacole

Comisia executivă a UE a declarat că orice întâlnire care promovează „o pace justă și durabilă pentru Ucraina” este binevenită și că susține eforturile președintelui Trump în acest sens.

Unul dintre principalele motive pentru ultimele sancțiuni propuse împotriva Rusiei - al 19-lea pachet până în prezent - este acela de a aduce rușii la masa negocierilor, se arată în declarație. De asemenea, se subliniază că nu există nicio interdicție de călătorie pentru Putin, ci doar o înghețare a activelor.

Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska. Foto: Profimedia Images

Cel mai mare punct de conflict este modul în care liderul rus va zbura de la Moscova la Budapesta. Este evident că nu va cumpăra un bilet Air Serbia către Belgrad și nu va lua trenul către Ungaria, care ar fi probabil cea mai directă rută, arată BBC.

Va dori ca avionul său Il-96 să îi garanteze siguranța, dar asta va însemna probabil utilizarea spațiului aerian al unui stat membru al UE și al NATO și obținerea permisiunii de a încălca interdicția UE privind avioanele rusești.

România, în drumul lui Putin?

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a declarat vineri că „în ceea ce privește direcția de călătorie, statele membre pot acorda derogări, dar acestea trebuie acordate de fiecare stat membru în parte”.

NATO a trimis, de asemenea, problema autorităților naționale respective și, având în vedere implicarea lui Trump, acestea ar putea accepta.

Chiar și cu o derogare, o privire asupra hărții arată că Putin ar putea fi nevoit să ocolească. Ucraina este exclusă, și probabil și Polonia, din cauza relațiilor reci dintre Varșovia și Moscova.

Poate că cea mai directă rută trece prin coasta de est a Mării Negre și Turcia, prin Bulgaria și fie Serbia, fie România, până în Ungaria.
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, îl cunoaște bine pe Putin, iar Air Serbia are zboruri directe către Moscova peste spațiul aerian al UE. Serbia este candidată la aderarea la UE, dar nu este membră.

avionul lui putin pe pista in alaska profimedia-1029577292
Vladimir Putin a aterizat în Alaska. Foto: Profimedia

Țările UE, Bulgaria sau poate România, ar trebui să-și dea acordul și ar trebui să escorteze avionul lui Putin prin spațiul lor aerian.

România are ceea ce urmează să devină cea mai mare bază NATO din Europa, iar Bulgaria construiește, de asemenea, o bază NATO, ca parte a eforturilor de consolidare a flancului estic al alianței defensive.

BBC a contactat ministerele de externe ale ambelor țări pentru a obține comentarii.

Dacă Putin dorește să joace și mai sigur, ar putea zbura prin Turcia, în jurul coastei de sud a Greciei și apoi prin spațiul aerian al Muntenegrului înainte de a trece peste Serbia. Dar este o rută mult mai lungă.

Budapesta nu este atunci cea mai ușoară dintre locații, chiar dacă funcționează foarte bine pentru Viktor Orban, care are de mult timp relații bune atât cu Putin, cât și cu Donald Trump.

„Este un lider pe care îl apreciem”, a declarat Trump vineri, „el îl apreciază, eu îl apreciez”.

Un summit internațional de înalt nivel nu îi va face niciun deserviciu lui Orban, care se află în urma în sondaje înaintea alegerilor din primăvara viitoare.

La câteva ore după ce Budapesta a fost desemnată ca loc de desfășurare, Orban l-a sunat pe Putin și a declarat pe pagina sa de Facebook: „Pregătirile sunt în plină desfășurare!”

Orban nu are prea mult timp pentru sprijinul UE acordat Ucrainei și a clarificat rapid că Bruxelles nu va avea nimic de-a face cu discuțiile.

„Deoarece UE este pro-război, este logic că va fi exclusă din acest proces de pace”, a declarat el vineri la un radio maghiar.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Horațiu Potra
4
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
studenti
5
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Digi Sport
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Trump Zelenski
Miză enormă pentru Ucraina: Volodimir Zelenski, primit de Donald...
nicusor dan
Nicușor Dan despre explozia din Rahova: Datele preliminare arată că...
rachete nucleare pe fondul steagurilor sua si rusia
UE vrea achiziționarea de arme americane pentru Ucraina folosind...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat...
Ultimele știri
Pete Hegseth, surprins purtând o cravată în culorile steagului rus la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin
Momentul în care dronele ucrainene atacă un depozit de petrol din Crimeea. Urmează un incendiu de proporții
Un român și doi ucraineni, în fața justiției britanice. Sunt acuzați că au incendiat proprietăți ale premierului Keir Starmer
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nava razboi - sua
Războiul lui Trump contra narcotraficanților. Armata americană are la bordul unei nave doi supraviețuitori ai atacului SUA din Caraibe
Mohammed Nazzal-hamas
Hamas vrea să dețină în continuare controlul în Gaza, susține un oficial de rang înalt. Israelul: „Nu mai au timp”
Vladimir Putin Donald Trump
Momentul din timpul întâlnirii din Alaska în care Vladimir Putin l-a enervat pe Trump: Potus a ridicat vocea și a amenințat că pleacă
volodimir zelenski - donald trump
Cum a evoluat relația dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski: de la cearta din Biroul Oval la noua întâlnire de la Washington
U.S. Vice President Vance Visits Italy And India
JD Vance spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru pace: „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor”
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Doctorița Flavia Groșan, cunoscută în urma afirmațiilor controversate din pandemia de Covid, este în comă la...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Michael Schumacher. Anunțul momentului despre starea sa de sănătate
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
”Sensibilul” baron Ionel Arsene vrea să scape de pedeapsa din România după modelul Alina Bica. Fostul șef CJ...
Adevărul
Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune...
Playtech
Ce acoperă o asigurare facultativă a locuinței și cât costă. De ce este important să o ai chiar
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
Pro FM
Britney Spears, rănită de dezvăluirile lui Kevin Federline: "M-a speriat cât de serios și furios era. Dacă...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac...
Newsweek
Pensie mai mare cu 1.000 lei la trecerea limită vârstă și restanțe de 11.000 lei. Câți ani a lucrat?
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
România găzduiește pentru prima dată Campionatul Mondial Felin | 750 de pisici din 36 de țări
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu