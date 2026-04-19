„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului rus care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei

Un consilier al lui Serghei Furgal, fostul guvernator al regiunii Habarovsk din Orientul Îndepărtat Rus, a fost reținut în Georgia, fiind acuzat că a organizat asasinate la comanda fostului său șef și că ar fi liderul unui grup mafiot. În timp ce Mihail Timofeev neagă acuzațiile, el se laudă că l-a ajutat pe Furgal să câștige alegerile pentru funcția de guvernator „păcălind practic Kremlinul și pe Putin”, care acum încearcă să se răzbune pe cei doi, scrie The Insider.

Furgal a fost arestat de o echipă a forțelor speciale în orașul Habarovsk, capitala regiunii cu același nume, în luna iulie a anului 2020. El a fost scos dintr-un SUV scump în mijlocul străzii și dus cu un microbuz albastru la aeroport, de unde a fost transportat cu avionul la Moscova.

Furgal devenise guvernatorul regiunii cu doi ani înainte să fie reținut, după ce l-a învins pe candidatul Rusiei Unite, partidul lui Putin, în 2018. Furgal era susținut de o mare parte a populației regiunii – după arestarea sa, zeci de mii de protestatari au ieșit în stradă în Habarovsk, demonstrațiile continuând până în anul 2021.

Guvernatorul rus a fost acuzat imediat pentru că ar fi comandat uciderea a doi afaceriști și pentru o altă tentativă de omor – toate faptele ar fi fost săvârșite în perioada 2004-2005.

Cazuri de crimă redeschise după 15 ani

Uciderea afaceristului Evgheni Zoria a avut loc în octombrie 2004 și a rămas un caz nerezolvat timp de aproape 15 ani. Asasinul și-a așteptat victima în timp ce aceasta se îndrepta spre casă, după ce și-a lăsat mașina într-o parcare păzită, și l-a împușcat cu un pistol Makarov furat în 1995.

Ucigașul a lăsat arma la locul faptei și a fugit fără să ia documentele sau banii pe care Zoria îi avea la el. Afaceristul tocmai ce se întorsese din Canada cu două zile înainte să fie ucis.

Imediat după comiterea crimei, anchetatorii au investigat mai multe posibile versiuni ale incidentului, inclusiv posibilitatea ca Furgal și partenerul său de afaceri, Nikolai Mistriukov, să fi fost implicați.

Serghei Furgal, guvernatorul regiunii Habarovsk, a fost arestat în trafic și transportat imediat cu avionul la Moscova, unde a fost acuzat de două crime comise în urmă cu 15 ani. Foto: Comitetul de Investigații al Rusiei

Ancheta nu a ajuns la nicio concluzie, iar cazul a fost clasat. 15 ani mai târziu, când cazul a fost redeschis, o singură variantă a mai rămas: afaceristul a fost ucis la ordinele lui Furgal, după ce aceștia au intrat într-un conflict pentru achiziționarea unui atelier dintr-o fabrică de beton armat.

A doua crimă – uciderea fostului polițist Oleg Bulatov – a avut loc în ianuarie 2005. Potrivit procurorilor, Furgal și Mistriukov au decis să îl omoare pe Bulatov pentru că aflase despre rolul pe care aceștia l-au jucat în asasinarea lui Zoria și începuse să îi șantajeze.

Cei doi ar fi încercat, de asemenea, să îl omoare pe unul dintre rivalii lor. Au angajat un asasin care a aruncat o grenadă în garajul antreprenorului, însă acesta a scăpat până la urmă cu răni minore.

De la un „candidat tehnic” la câștigătorul detașat al alegerilor din Habarovsk

Timofeev și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Habarovsk și a avut legături apropiate cu serviciile de securitate, inclusiv FSB. Cu ajutorul lor, Timofeev a reușit să înființeze clubul sportiv „Moise”.

Membrii clubului ajutau poliția locală cu securitatea înainte de organizarea unor evenimente importante sau în timpul unor întâlniri oficiale între ofițeri FSB. Cu alte cuvinte, ei „ajutau FSB să își îndeplinească sarcinile”, potrivit lui Timofeev.

La scurt timp după ce a fost eliberat dintr-o colonie penală unde a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru șantaj, el a fost recrutat de Furgal pentru a conduce neoficial sediul său de campanie.

Serghei Furgal ar fi trebuit să fie doar un „candidat tehnic” în alegerile din 2018 din Habarovsk – un nume înscris pe buletinul de vot reprezentând partidul ultranaționalist LDPR, pentru a crea impresia că are loc o competiție reală, cu toate că alegerile fuseseră organizate în așa fel încât să îl avantajeze pe Viaceslav Șpor, candidatul partidului Rusia Unită.

Dar, după ce a câștigat primul tur al alegerilor, Timofeev și-a adunat întreaga echipă și le-a spus că Furgal intenționează să păcălească pe toată lumea. Șport îi făcuse o ofertă: să se retragă din cursă în schimbul poziției de prim-vicepreședinte al guvernului regional.

Furgal a acceptat oficial, însă nu și-a retras candidatura și a ajuns să câștige și turul doi al alegerilor.

„Furgal ne-a spus de la început că asta urma să facă. A promis public că se va retrage și nu a făcut-o, iar autoritățile nu au verificat acest lucru”, a povestit Timofeev. „El practic a păcălit Kremlinul și pe Putin.”

Putin și oficialii de la Kremlin nu i-au iertat niciodată pe Timofeev și Furgal pentru victoriile obținute de aceștia în alegerile regionale din 2018 și 2019. Foto. Getty Images

„După astfel de lucruri, oamenii nu trăiesc prea mult”

Însă, Furgal nu s-a oprit aici. El i-a dat afară pe toți miniștrii regionali numiți în funcție „de la Moscova” și a câștigat și alegerile din 2019 pentru parlamentul regional din Habarovsk.

„Am condus campania și LDPR a câștigat la o diferență uriașă. Practic, am schimbat puterea într-o întreagă regiune prin mijloace pașnice. După astfel de lucruri, oamenii nu trăiesc prea mult. Și, cu toate acestea, suntem încă în viață”, a spus Timofeev.

În februarie 2023, Furgal a fost condamnat la 22 de ani de închisoare, pedeapsa fiind mărită la 25 de ani după ce a fost găsit vinovat și de delapidare.

Timofeev a părăsit Rusia în februarie 2020, înainte ca Furgal să fie arestat, dar după reținerea lui Mistriukov, în 2019. El a călătorit mai întâi în Thailanda, prin China, mutându-se apoi în Georgia, după ce autoritățile ruse au emis mandat de arestare pe numele său și a fost pus pe lista persoanelor căutate de Interpol.

Cu toate că a fost scos între timp de pe lista Interpol, autoritățile din Georgia l-au reținut la cererea Rusiei și l-au trimis într-o închisoare din Gldani, în apropiere de Tbilisi, refuzând să îi acorde azil politic.

„Dacă voi fi extrădat în Rusia, nu am niciun dubiu că voi muri în primul punct de tranzit, pentru că sunt o sursă de informații valoroasă”, a spus Timofeev.

Editor : Raul Nețoiu