La 20 de ani de la asasinarea Annei Politkovskaia: Cum a devenit jurnalista un simbol al curajului în Rusia lui Putin

Jurnalista rusă Anna Politkovskaia, asasinată în urmă cu 20 de ani, a prezis căderea în autoritarism a lui Vladimir Putin şi rămâne un model „necesar” de curaj în contextul războiului din Ucraina şi represiunii din Rusia, potrivit unor jurnalişti ruşi intervievaţi de AFP.

Pe 7 octombrie 2006, de ziua de naştere a preşedintelui rus, jurnalista de la Novaia Gazeta a fost împuşcată de mai multe ori în liftul imobilului din Moscova în care locuia.

Pentru mulţi oponenţi ai Kremlinului, uciderea ei a marcat o piatră de hotar sumbră în alunecarea Rusiei post-sovietice spre autoritarism după ce Vladimir Putin a ajuns la putere în urmă cu mai bine de 25 de ani.

Până la moartea sa, la 48 de ani, Anna Politkovskaia, care supravieţuise unei otrăviri în 2004, a documentat crimele de război comise de armata rusă în timpul celui de-Al Doilea Război din Cecenia (1999-2009), început de Vladimir Putin.

Într-un interviu, ea a denunţat conflictul ca fiind un mijloc pentru liderul rus de a-şi consolida ambiţiile de „ţar” printr-un „război sângeros”.

Astăzi, Ucraina, ţara de origine a tatălui Annei Politkovskaia, este devastată de invazia pe scară largă lansată în februarie 2022 de Vladimir Putin, iar armata rusă este din nou acuzată de numeroase crime de război acolo.

Rusia, după o perioadă de pluralism imperfect în anii 1990 şi 2000, se află acum complet sub controlul Kremlinului, care a zdrobit orice opoziţie.

„Tot ceea ce se întâmplă în Rusia a fost prezis de Anna Politkovskaia”, rezumă Serghei Sokolov, redactor-şef al Novaia Gazeta.

Jurnalista cu părul argintiu, mamă a doi copii, a fost o critică acerbă a guvernului instalat în Cecenia de Vladimir Putin după înfrângerea militară a separatiştilor.

În stilul său acerb şi viu, ea l-a comparat pe brutalul lider cecen Ramzan Kadîrov cu un „mic dragon” pe care Kremlinul trebuie să-l „hrănească în permanenţă” cu subvenţii masive „pentru a nu scuipa foc”.

În 2014, cinci bărbaţi, dintre care patru ceceni, au fost condamnaţi la pedepse dure cu închisoarea pentru asasinarea Annei Politkovskaia. Unul dintre ei a fost graţiat în 2023 pentru că a luptat în Ucraina.

Cei care au comandat crima nu au fost niciodată identificaţi. Kremlinul şi Ramzan Kadîrov au negat întotdeauna orice implicare.

Serghei Sokolov îşi aminteşte de „tenacitatea” Annei Politkovskaia: „Nimic nu o putea deturna de la subiect sau de la ideea pe care o apăra (...) Şi nu era loc pentru zvonuri sau simple comentarii: ea a scris doar despre ceea ce a trăit şi observat personal”.

Dar el recunoaşte că, la acea vreme, „oamenii spuneau că ea exagerează pericolele” care, potrivit ei, ameninţau democraţia din Rusia.

Toate figurile importante ale opoziţiei ruse care au denunţat invazia din Ucraina sunt acum moarte, închise sau în exil. Iar majoritatea presei care critică regimul operează în afara ţării.

Potrivit lui Serghei Sokolov, jurnalismul întruchipat de Anna Politkovskaia nu mai există în Rusia. „Au mai rămas doar câteva proiecte media rare care, într-un context de cenzură militară nemiloasă, încă încearcă să scrie. Orice altceva este propagandă”, spune el.

Egor Feoktistov, un jurnalist de date în vârstă de 28 de ani, investighează din afara Rusiei subiecte sensibile pentru iStories, una dintre principalele instituţii media de investigaţie ruseşti cu sediul în străinătate.

În opinia sa, Anna Politkovskaia reprezintă, în primul rând, o realitate sumbră: munca ei a expus-o la „represalii fizice” şi la moarte. Dar Anna Politkovskaia este şi un exemplu necesar de curaj.

„Înţeleg că, dacă nu scriu despre anumite subiecte, nimeni altcineva nu o va face. Şi aş spune că oameni ca Politkovskaia inspiră acest curaj şi această încredere”, mărturiseşte el.

Devenit jurnalist în 2023, după ce a fugit din Rusia, el spune că această nouă vocaţie i-a permis să depăşească o perioadă de profundă disperare.

Una dintre investigaţiile sale recente se referă la tinerii recruţi ruşi care s-au aflat în prima linie în timpul ofensivei ucrainene împotriva regiunii Kursk din Rusia în 2024. De asemenea, jurnalistul a efectuat o serie de investigaţii privind utilizarea inteligenţei artificiale de către o divizie a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB).

Olga Churakova, în vârstă de 37 de ani, predă cursuri jurnaliştilor aspiranţi ruşi aflaţi în exil şi spune că este „surprinsă” de numărul tinerilor care încă doresc să urmeze această profesie, în ciuda pericolului şi a lipsei de finanţare.

„Oamenii încă mai vin şi spun: „Cineva trebuie să facă treaba asta” (...) Şi adesea ei o menţionează pe Politkovskaia când sunt întrebaţi cine sunt eroii lor”, adaugă ea.

Editor : Sebastian Eduard