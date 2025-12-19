Live TV

La 73 de ani, Vladimir Putin mărturiseşte că este îndrăgostit

Data publicării:
vladimir putin la birou
Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Preşedintele rus Vladimir Putin, care a divorţat în anul 2013 de soţia sa, Liudmila, a recunoscut vineri că este din nou îndrăgostit, relatează agenţia EFE.

„Da”, a răspuns el laconic, după ce a fost întrebat de o jurnalistă la marea sa conferinţă de presă de la final de an dacă este sau nu îndrăgostit.

Jurnalista care a pus întrebarea i-a amintit preşedintelui rus că el recunoscuse anterior că crede în dragostea la prima vedere. În urma acestei afirmaţii, ea l-a întrebat direct dacă acum este îndrăgostit, notează EFE, citată de Agerpres.

Vladimir Putin, în vârstă de 73 de ani, de obicei evită să discute public despre viaţa sa personală. El a anunţat în iulie 2013 că a divorţat de Liudmila Putina, după 30 de ani de căsnicie, o schimbare despre care a spus la acea vreme că a fost o „decizie comună” şi „civilizată”.

Dar de atunci nu se mai ştie nimic despre viaţa personală a liderului de la Kremlin. Totuşi, presa occidentală a speculat despre o presupusă relaţie cu gimnasta Alina Kabaeva, cu care el ar avea doi copii.

GALERIE FOTO. O jurnalistă a întrebat-o pe amanta lui Putin de ce nu are copii. Imediat au apărut polițiștii care au verificat-o și interogat-o

Cine sunt fiii secreți ai lui Vladimir Putin cu Alina Kabaeva. Au 5 și 9 ani și trăiesc izolați într-o vilă din Valdai

GALERIE FOTO. Vladimir Putin ar avea o nouă relație amoroasă cu o femeie cu 32 de ani mai tânără. Cine este Katya Mizulina și cu ce se ocupă

