„La o lume distanță de Moscova”: Cum evită Kadîrov războiul lui Putin, deși se laudă că trupele sale ard de nerăbdare să lupte pe front

Discursurile lui Ramzan Kadîrov sunt pline de ură față de Occident și de jurăminte de loialitate față de președintele rus Vladimir Putin, însă capitala Ceceniei, Groznîi, arată ca un oraș pe timp de pace. Singurele semne ale războiului din Ucraina sunt posterele de recrutare în armată și reclamele cu reducerile primite de „participanții la Operațiunea Militară Specială” la cumpărarea unui apartament în noul cartier Putinsky. Cu toate că liderul cecen se mândrește cu rolul său de acolit al lui Putin, „șeful înțelege perfect situația” și nu are nicio dorință să își sacrifice poporul de dragul „Lumii rusești”, potrivit dezvăluirilor făcute de un apropiat al regimului lui Kadîrov pentru The Economist.

La capătul bulevardului Putin din Groznîi, pe lângă moschei și zgârie-nori, se află și „Complexul Memorial al Gloriei”, care îi este dedicat lui Ahmad Kadîrov, fost lider al Ceceniei și tatăl lui Ramzan.

Într-un muzeu din apropiere sunt expuse portretele cecenilor care au murit luptând de partea Rusiei în diverse conflicte, începând cu cel de-al Doilea Război Mondial. Singurii care lipsesc sunt soldații care au luptat în războiul contra Ucrainei.

„Suntem pregătiți să avansăm în orice direcție specificată de comandantul-șef suprem... forțele noastre speciale ard de nerăbdare să ducă la îndeplinire ordine extrem de complexe”, a spus Kadîrov în luna iulie.

Mulți ceceni își aduc încă aminte de bombardamentele și „operațiunile de epurare” lansate de trupele ruse împotriva Ceceniei cu mult înainte de războiul din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Liderul cecen a mai spus și că Cecenia a trimis peste 70.000 de soldați să lupte în Ucraina, adică 9% din populația de bărbați a republicii.

Dacă cifrele ar fi corecte, ar reprezenta cel mai mare procent din toate regiunile rusești. Totuși, doar 539 de ceceni au murit în războiul din Ucraina până pe data de 10 iulie, conform datelor Mediazona. Ar fi doar 0,2% din pierderile totale ale Rusiei, cu toate că populația Ceceniei reprezintă 1,1% din populația întregii țări.

Această discrepanță se explică prin faptul că liderul cecen este puternic pe plan intern și poate obține mai ușor ceea ce își dorește de la oficialii de la Moscova decât conducătorii altor regiuni rusești.

Puțini ceceni mai sunt interesați să meargă la război în numele Rusiei

După cele două războaie brutale purtate de Rusia în perioada 1994-2009 împotriva republicii din Caucazul de Nord, puțini ceceni mai sunt interesați să meargă la război în numele Rusiei.

„Indiferent ce interese are Moscova în Ucraina, suntem la o lume distanță de ei”, a spus persoana cu legături apropiate cu regimul de la Groznîi citată de The Economist.

Cei mai mulți ruși s-au săturat și ei de război, dar cecenii au și mai multe motive să nu aprecieze ceea ce se întâmplă azi în Ucraina. Persoanele care au peste 35 de ani își aduc aminte încă de „operațiunile de epurare” asemănătoare atrocităților comise la Bucea în 2022 și de bombardamentele pe care trupele ruse le-au desfășurat în Cecenia cu mult înainte de războiul din Ucraina.

Mulți dintre luptătorii Ahmat ai lui Kadîrov sunt mai cunoscuți pentru activitatea lor pe rețelele sociale decât pentru actele de vitejie de pe câmpul de luptă. Foto: Profimedia Images

Kadîrov a luptat alături de tatăl lui de partea separatiștilor în primul război din Cecenia, dar a fost cooptat de Rusia în al doilea război, care a început în 1999.

Kadîrov senior a fost numit liderul Ceceniei de către Kremlin, însă a fost asasinat în 2004. Fiul lui a condus republica începând din 2007, distrugând orice formă de rezistență împotriva actualului regim și obținând subvenții financiare enorme din partea Moscovei.

În schimbul loialității sale, Kadîrov a căpătat mai multă influență politică decât orice alt guvernator din Rusia. Până acum, el a reușit să îi ferească pe ceceni de campania de recrutare cu forța în armată desfășurată de autoritățile ruse în alte regiuni ale țării.

Acest lucru i-a permis lui Kadîrov să profite de războiul declanșat de Putin, consolidându-și imaginea de „părinte al națiunii”, care își protejează poporul.

„Trupele TikTok” ale lui Ramzan Kadîrov

Cu toate că cei mai periculoși adversari ai lui Kadîrov au fost de mult uciși sau exilați, el s-a folosit de război pentru a testa loialitatea cecenilor în care nu mai avea încredere.

Despre fostul ministru adjunct al afacerilor interne din Cecenia, Apti Alaudinov, spre exemplu, se zvonea că ar fi complotat să îl înlocuiască pe Kadîrov. După izbucnirea războiului din Ucraina, el a fost pus în fruntea Ahmat, o unitate a forțelor speciale ce luptă alături de armata rusă.

Mulți dintre luptătorii Ahmat sunt mai cunoscuți pentru activitatea lor pe rețelele sociale decât pentru actele de vitejie de pe câmpul de luptă. Videoclipurile în care aceștia se prefac că luptă eroic în Ucraina sunt, de fapt, filmate departe de linia frontului.

Chiar și bloggerii militari din Rusia îi numesc „trupele TikTok”. „Ei par că participă [la război], dar li s-a ordonat să nu exagereze și să se menajeze”, a spus o sursă apropiată de cei din conducerea Ceceniei.

În schimbul loialității sale față de Vladimir Putin, Ramzan Kadîrov a căpătat mai multă influență politică și subvenții financiare decât orice alt guvernator din Rusia. Foto: Profimedia Images

Doar un sfert dintre luptătorii unității Ahmat sunt ceceni, potrivit declarațiilor propriului lor comandant. Ceilalți au fost recrutați din afara Ceceniei cu banii pe care Kadîrov îi primește de la Moscova.

Cecenii pe care Kadîrov îi consideră indezirabili – infractori, rude ale activiștilor din opoziție, alcoolici și membri ai comunității LGBT – sunt trimiși pe front cu forța.

Autoritățile cecene le-au ordonat șefilor secțiilor locale de poliție să găsească între 25 și 50 de persoane pe lună pe care să le convingă să semneze un contract cu ministerul rus al apărării, potrivit Novaia Gazeta. Pentru a evita recrutarea, unii ceceni plătesc mite de până la 500.000 de ruble (6.000 de dolari).

„Toată viața mea, nu am văzut decât război”

Există și unii ceceni care aleg să lupte din motive patriotice. Ilias Djamalutdinov s-a înrolat imediat ce a început invazia, a participat la cucerirea orașului Mariupol, a fost rănit și a revenit, apoi, pe linia frontului.

El este convins că războaiele din Ucraina și Cecenia au fost provocate de aceleași țări occidentale „care au distrus Uniunea Sovietică”. Pe telefonul său, Djamalutdinov a păstrat o poză din Primul Război Cecen, când el avea doar șase ani și ținea în mână o pușcă automată, fiind înconjurat de un grup de bărbați înarmați.

Arma i-a fost înmânată de tatăl lui, care a luptat de partea forțelor rusești împotriva cecenilor care căutau să își câștige independența. La aproximativ 30 de ani de atunci, tatăl lui Djamalutdinov a susținut decizia fiului de a merge să lupte în Ucraina.

Uitându-se la poza cu el, Djamalutdinov, care cu doar câteva minute înainte se lăuda cu experiența pe care a căpătat-o în luptă, a spus: „Toată viața mea, nu am văzut decât război.”

Editor : Raul Nețoiu