Rusia are cunoştinţă de prezenţa unor trupe străine în Ucraina, nu doar a celor franceze, a declarat marţi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, în urma dezvăluirilor presei franceze cu privire la misiunile unor militari necombatanţi francezi în sprijinul armatei ucrainene, relatează agenţiile dpa şi EFE.

„Cred că (trupele străine se află în Ucraina) de mai mult de şase luni. Şi nu doar cele franceze. Ştim asta”, a spus Lavrov în capitala filipineză Manila, unde a participat la summitul ASEAN.

El a adăugat că Moscova le-a transmis altor ţări prin canale diplomatice îngrijorarea sa cu privire la o asemenea implicare şi inclusiv a avertizat că prezenţa trupelor străine pe teritoriul ucrainean este, din perspectiva Rusiei, „nu doar o formă de sprijin”, ci o „participare directă” a acestor ţări în conflict.

Întrebat despre disponibilitatea exprimată anterior de preşedintele francez Emmanuel Macron de a discuta cu omologul său rus Vladimir Putin, şeful diplomaţiei ruse a răspuns că liderul de la Elysee trebuie doar să-i telefoneze celui de la Kremlin, dacă într-adevăr doreşte o discuţie cu acesta. „Dacă vrei să suni, atunci sună! Nu înţeleg oamenii care vorbesc mereu despre planuri”, a spus Lavrov.

Radio France Internationale (RFI) a relatat luni că militari francezi operează pe teritoriul ucrainean cel puţin din vara acestui an în misiuni de instruire a soldaţilor ucraineni şi de întreţinere a echipamentelor militare, fără ca guvernul de la Paris să fi informat parlamentul, aşa cum prevede Constituţia Franţei.

Conform aceleiaşi surse, militarii francezi participă astfel la o misiune secretă denumită „Volia”, desfăşurată în Ucraina din rândul forţelor pe care Franţa le-a detaşat în Polonia în februarie 2023, în cadrul unei misiuni europene al cărei mandat a fost prelungit până în noiembrie 2028.

Guvernul de la Paris a recunoscut numai activităţi de instruire a soldaţilor ucraineni pe teritoriul Franţei şi în Polonia

Guvernul francez a recunoscut până în prezent numai activităţi de instruire a soldaţilor ucraineni pe teritoriul Franţei şi în Polonia, fără a admite prezenţa unor militari în Ucraina, notează sursele citate de Agerpres.

Rusia i-a avertizat în mod repetat pe susţinătorii occidentali ai Ucrainei să nu trimită trupe în această ţară, afirmând că va considera aceste trupe drept ţinte legitime.

Într-o discuţie telefonică, interceptată şi ulterior făcută publică în februarie 2024, ofiţeri ai armatei germane au vorbit despre prezenţa personalului militar britanic pe teren în Ucraina.

Cu puţin timp înainte, guvernul de la Londra a reacţionat cu iritare faţă de afirmaţii ale cancelarului german de la acea vreme, Olaf Scholz, care a spus că militari britanici şi francezi asistă direct Ucraina în utilizarea rachetelor de croazieră Storm Shadow şi SCALP, furnizate de Franţa şi Regatul Unit.

Declaraţia de atunci a lui Scholz a fost făcută în contextul unei dezbateri despre livrarea unor rachete germane de croazieră Taurus către Ucraina, cancelarul german motivând astfel refuzul său de a oferi Kievului rachete de acest tip, întrucât, potrivit lui Scholz, operarea lor în lansarea atacurilor asupra ţintelor ruseşti ar fi necesitat implicarea unor militari germani care cunoşteau modul de funcţionare al rachetelor.

Putin a acuzat la rândul său state occidentale susţinătoare ale Ucrainei că furnizează acesteia informaţii despre armata rusă obţinute cu ajutorul sateliţilor şi avioanelor-spion. De asemenea, a mai remarcat Putin, în atacurile ucrainene asupra ţintelor ruse, localizarea şi direcţionarea rachetelor către acestea nu pot fi realizate de armata ucraineană fără implicarea ţărilor care i-au furnizat respectivele rachete.

Editor : Liviu Cojan