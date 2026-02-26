Live TV

Lavrov confirmă că Rusia „joacă teatrul negocierilor”: „Nu avem termene limită, avem doar sarcini”

Data publicării:
Serghei Lavrov
Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images

Ministrul de Externe al Federației Ruse confirmă că Moscova „joacă teatrul negocierilor”. Într-o discuție cu jurnaliștii ruși, Lavrov a declarat că Rusia „nu are un calendar sau un termen limită pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina. 

„Ne-ați auzit spunând ceva despre termene limită? (…) Nu avem termene limită, avem doar sarcini (…). Le îndeplinim”, a spus Lavrov, citat de agenția de știri de stat TASS. Negociatorii ucraineni și ruși au călătorit joi la Geneva pentru întâlniri separate cu trimisii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner.

Președintele american Donald Trump insistă asupra unei rezolvări a conflictului declanșat de ofensiva rusă împotriva Ucrainei în februarie 2022, dar eforturile diplomatice nu au reușit până acum să producă rezultate tangibile, în ciuda mai multor runde de întâlniri din ultimele luni. „ Ar fi cea mai mare greșeală să încercăm să definim acum vreun pas sau să facem vreo predicție. Nu vreau să fac astfel de greșeli”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în repetate rânduri că o întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, este necesară pentru a ajunge la un acord care să rezolve problemele cheie din discuții, în special chestiunea teritoriilor din estul Ucrainei pe care Moscova încearcă să le acapareze. Peskov, la rândul său, a reiterat că o astfel de întâlnire la summit ar putea avea loc doar după finalizarea negocierilor, pentru a le „finaliza”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
4
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
5
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
Surpriză uriașă: Shakira a luat o decizie complet neașteptată, după ce a fost condamnată la închisoare
Digi Sport
Surpriză uriașă: Shakira a luat o decizie complet neașteptată, după ce a fost condamnată la închisoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump donald
Cum încearcă Iranul să-l „mituiască” pe Donald Trump pentru a evita un posibil război cu SUA: „Formulate special pentru el” (FT)
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă.
Donald Trump a venit cu un nou termen în care vrea să pună capăt războiului din Ucraina
Moscow, Russia
Cum s-a schimbat Rusia în cei patru ani de război. „Cred că, dacă am început deja, trebuie să mergem până la capăt”
Kyiv, Ukraine - October 22, 2018: The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
Ucraina mulțumește României pentru solidaritate și sprijin. „Împreună ne străduim să punem capăt acestui război”
comisia europeana
UE va propune interzicerea totală a petrolului rusesc după alegerile din Ungaria (Reuters)
Recomandările redacţiei
rares hopinca in studioul digi24
Primăria Sectorului 2 înființează o companie municipală, după ce un...
donald trump - noiembrie 2025
Donald Trump, invitat la București în luna mai, pentru Summitul B9...
sorin grindeanu
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO pentru recunoașterea...
racheta 9M729 rusia
Imagini din Ucraina, primele dovezi că Rusia a folosit în atacuri...
Ultimele știri
Digi24, cea mai citată sursă din media în luna ianuarie 2026
Ministrul Agriculturii: „România a devenit grânarul Europei. Cu 2,7 milioane de hectare irigate, nimeni nu ne va mai putea bate în UE”
Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe...
Fanatik.ro
Alexandru Chipciu, show la conferință! Șocat de imaginile cu Gabi Matei, jucătorul i-a răspuns lui Gigi...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Mai multe echipe implicate în dosarul pariurilor!? Președintele AFAN face lumină în cazul CS Păulești...
Adevărul
Planurile ascunse ale lui Putin. Ce urmărește Rusia dincolo de subjugarea Ucrainei și paralizarea UE. „Mergem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
6 ani de la primul caz de coronavirus din Romania. Imaginile care au șocat o țară întreagă și ce a urmat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Are aproape 49 de ani, dar timpul stă în loc pentru ea. Natalia Oreiro, fabuloasă într-o rochie cu un...
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Înalta Curte a decis cine judecă procesele pentru anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Un bărbat din Italia și-a dresat câinele să arunce gunoiul în locul lui pentru a scăpa de amendă. Camerele...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...