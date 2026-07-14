Live TV

Lavrov i s-a plâns omologului său din Ciad că „europenii vor să submineze înțelegerile dintre Rusia și SUA”

Data publicării:
Russia Chad
Sursa foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei i-a povestit omologului său din Ciad despre „jocurile” europenilor, menite să submineze înțelegerile ruso-americane privind soluționarea conflictului din Ucraina

Europenii încearcă să submineze acordurile ruso-americane privind soluționarea conflictului din Ucraina, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la finalul discuțiilor cu ministrul de Externe al Ciadului, Abdoulaye Sabre Fadoul, relatează TASS.

„Am împărtășit colegilor noștri [din Ciad] evaluările noastre privind ultimele evenimente legate de criza din Ucraina, legate de acele noi manevre pe care le pun la cale europenii, încercând să submineze acordurile existente între Federația Rusă și Statele Unite”, a declarat Lavrov.

Pe 13 iulie, ambasadorul Germaniei, Alexander Lambsdorff, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, unde i s-a „subliniat caracterul inacceptabil al sprijinului din ce în ce mai intens” acordat de Berlin Kievului, precum și implicarea Germaniei în atacurile teroriste ucrainene de pe teritoriul Rusiei. În plus, la Ministerul rus de Externe i s-a atras atenția lui Lambsdorf asupra „derapajului activității de informare și comunicare a agitației și propagandei germane către stilul celor mai rele practici ale propagandei naziste”.

La începutul lunii iulie, Lavrov a declarat că Rusia nu va mai crede declarațiile țărilor occidentale potrivit cărora acestea doresc soluții negociate pentru conflictul ruso-ucrainean. După cum a afirmat șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, „rezerva de relații bune și de speranțe s-a epuizat definitiv”.

Potrivit lui Lavrov, summitul la nivel înalt ruso-american de la Anchorage „a reprezentat deja un compromis” din partea Rusiei, iar acum se solicită Moscovei „încă niște concesii”. Anterior, șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a declarat că europenii încearcă să abată Washingtonul de la calea către o soluționare a conflictului ucrainean, pentru a câștiga timp în vederea reînarmării proprii și a consolidării Forțelor Armate ale Ucrainei.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
George Simion.
2
Simion pune o primă condiție în schimbul unei colaborări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor...
Mirela Nemțanu, la emisiunea În Fața Ta.
3
Mirela Nemțanu, despre cazul Viorel Pașca: „Statul a participat, nu ca spectator, a fost...
Zbor de patrulare al SUA în zona Golfului. Foto: CENTCOM/X
4
Tensiuni maxime. Trump insistă că Srâmtoarea Ormuz este deschisă, Iranul susține că a...
Ilham Aliev
5
„Am fost o colonie”. Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz
A stat în Loja Regală, lângă Simona Halep și partenerul ei, și a ajuns "de nerecunoscut"
Digi Sport
A stat în Loja Regală, lângă Simona Halep și partenerul ei, și a ajuns "de nerecunoscut"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.
Lavrov susține că Rusia va continua războiul în Ucraina până când va atinge obiectivele cerute de Putin în 2024
Serghei Lavrov
Lavrov: Rusia nu mai are încredere în disponibilitatea Occidentului de a negocia situația din Ucraina
serghei lavrov vorbeste cu marco rubio
SUA și Rusia, în dezacord privind „spiritul” de la Anchorage. Serghei Lavrov îl contrazice pe Marco Rubio: „Destul de neelegant”
serghei lavrov
Rusia vrea să ştie dacă Donald Trump şi-a schimbat poziţia cu privire la războiul din Ucraina după summitul G7, spune Serghei Lavrov
Vladimir Putin serghei lavrov
Lavrov suspectează că Putin a fost păcălit de Trump în timpul întâlnirii din Alaska
Recomandările redacţiei
psd
Social-democrații cer Guvernului „să accepte condițiile puse de PSD”...
Iran US
Noi explozii raportate de Teheran, nave atacate în Ormuz. Blocada...
BUCURESTI - AUR - SEMNARE PROTOCOL - PARTIDUL DEMOCRATIA ACASA - dan dungaciu parlament
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia...
rumen radev
Bulgaria se retrage din „Coaliția de Voință”. Rumen Radev: Nu...
Ultimele știri
„Încă un nou jalon PNRR îndeplinit”. Irinel Darău anunță o investiție de peste 17 milioane de euro în digitalizarea instituțiilor
Un mistreț „înnebunit” a băgat patru oameni în spital, după un atac în orașul Toyota: imagini de pe camerele de supraveghere
Cum poți obține randament pentru lichiditățile companiei fără să renunți la accesul la fonduri?
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
E căsătorită, dar are voie să iasă cu alți bărbați. Cum răspunde celor care spun că își umilește soțul: "Era...
Cancan
Cu cine a fost SURPRINSĂ Andreea Ibacka după divorțul de Cabral, pe o plajă din Mamaia
Fanatik.ro
Jucătorul care a luat eventul cu Universitatea Craiova a semnat cu Gaziantep! E febleţea lui Mirel Rădoi
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
Fotografia de acum 20 de ani care poate deveni finala Cupei Mondiale. Ce spune Yamal despre poza cu el...
Adevărul
Motivul pentru care Marian Ceaușescu l-a urmărit pe Ilie Bolojan cu o cușcă pe stradă. Reacția premierului
Playtech
Ce s-a schimbat în averea lui Marcel Ciolacu după plecarea din Guvern. Câți bani are în conturi și ce datorii...
Digi FM
Scene halucinante la casa de marcat. Oana Zamfir, martoră la o discuție ireală: I-aș împușca pe toți
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o
Pro FM
Jennifer Lopez, moment de divă în balconul hotelului de la Paris. A făcut furori în ținute super decoltate...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sam Neill, o viață amoroasă tumultuoasă. Actorul a avut două căsnicii, și-a dat un fiu spre adopție și...
Adevarul
La ce facultate să dai admiterea, dacă vrei un salariu peste medie după absolvire: „Consecințele unei alegeri...
Newsweek
Parlamentul, aviz pozitiv pentru creșterea unor pensii. Trebuie depusă o simplă cerere să iei banii
Digi FM
Ada Galeș, mărturisiri dureroase după ce a pierdut o sarcină: „Rațiunea nu mai ajută cu nimic!” Anul trecut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
De ce acest teckel nu se atinge de mâncare imediat. Refuză să mănânce până când stăpâna lui face un gest...
Film Now
Ruptură definitivă în familia lui Brad Pitt. Cel mai nou gest al copiilor săi readuce în prim-plan tensiunile...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...