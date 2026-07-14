Șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei i-a povestit omologului său din Ciad despre „jocurile” europenilor, menite să submineze înțelegerile ruso-americane privind soluționarea conflictului din Ucraina

Europenii încearcă să submineze acordurile ruso-americane privind soluționarea conflictului din Ucraina, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la finalul discuțiilor cu ministrul de Externe al Ciadului, Abdoulaye Sabre Fadoul, relatează TASS.

„Am împărtășit colegilor noștri [din Ciad] evaluările noastre privind ultimele evenimente legate de criza din Ucraina, legate de acele noi manevre pe care le pun la cale europenii, încercând să submineze acordurile existente între Federația Rusă și Statele Unite”, a declarat Lavrov.

Pe 13 iulie, ambasadorul Germaniei, Alexander Lambsdorff, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, unde i s-a „subliniat caracterul inacceptabil al sprijinului din ce în ce mai intens” acordat de Berlin Kievului, precum și implicarea Germaniei în atacurile teroriste ucrainene de pe teritoriul Rusiei. În plus, la Ministerul rus de Externe i s-a atras atenția lui Lambsdorf asupra „derapajului activității de informare și comunicare a agitației și propagandei germane către stilul celor mai rele practici ale propagandei naziste”.

La începutul lunii iulie, Lavrov a declarat că Rusia nu va mai crede declarațiile țărilor occidentale potrivit cărora acestea doresc soluții negociate pentru conflictul ruso-ucrainean. După cum a afirmat șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, „rezerva de relații bune și de speranțe s-a epuizat definitiv”.

Potrivit lui Lavrov, summitul la nivel înalt ruso-american de la Anchorage „a reprezentat deja un compromis” din partea Rusiei, iar acum se solicită Moscovei „încă niște concesii”. Anterior, șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a declarat că europenii încearcă să abată Washingtonul de la calea către o soluționare a conflictului ucrainean, pentru a câștiga timp în vederea reînarmării proprii și a consolidării Forțelor Armate ale Ucrainei.

Editor : A.R.