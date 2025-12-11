Live TV

Lavrov îl laudă pe Donald Trump și atacă liderii europeni: „Toate neînțelegerile cu americanii au fost eliminate”

Serghei Lavrov, primit de Donald Trump la Casa Albă
Serghei Lavrov, primit de Donald Trump la Casa Albă în 2017. Foto: mid.ru
Lavrov îl laudă pe Trump Despre „blitzkrieg-ul” diplomatic al UE Discuții privind planul de pace al SUA

Șeful diplomației de la Moscova a vorbit pe larg despre stadiul în care se află negocierile cu SUA privind încheierea războiului din Ucraina. Lavrov susține că „toate neînțelegerile din negocierile cu americanii privind Ucraina au fost eliminate.

„Recent, când l-am avut aici pe reprezentantul special al președintelui Trump, Steve Witkoff, în urma întâlnirii sale cu Vladimir Putin, ambele părți, atât cea rusă, cât și cea americană, au confirmat înțelegerile reciproce la care s-a ajuns în Alaska. <...> Sensul acestor înțelegeri constă în faptul că Ucraina trebuie să revină la bazele statalității nealiniate, neutre și fără arme nucleare”.

Moscova a transmis Washingtonului propuneri suplimentare privind garanțiile colective de securitate.

„Insistăm asupra încheierii unui pachet de acorduri privind o pace durabilă, stabilă și pe termen lung, cu garanții de securitate pentru toate țările implicate”.

Lavrov îl laudă pe Trump

„Trebuie să recunoaștem meritele actualului lider american, care, după revenirea la Casa Albă, s-a ocupat cu adevărat de această problemă. După aprecierea noastră, el dorește sincer să contribuie la depășirea conflictului prin metode politice și diplomatice”, a declarat șeful MAE.

Despre „blitzkrieg-ul” diplomatic al UE

„Țările UE nu vorbesc deloc despre cum a început acest conflict. Ele cer doar încetarea imediată a ostilităților, pentru a câștiga timp.”

„Au vrut să ne înfrângă strategic, pentru a ne impune apoi condițiile occidentale în chestiunile care interesau capitalele europene. Dar planul de blitzkrieg anti-rus cu ajutorul Ucrainei a eșuat”.

Între timp, pierderile armatei ucrainene au depășit de mult un milion de oameni și continuă să crească, mai susține șeful MAE mae.

„Până în prezent, am predat Kievului peste 11 mii de cadavre ale soldaților armatei ucrainene și, în schimb, am primit 201 cadavre ale soldaților noștri”.

Discuții privind planul de pace al SUA

Săptămâna trecută, Vladimir Putin i-a primit la Kremlin pe reprezentantul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și pe ginerele lui Trump, Jared Kushner. Părțile au discutat timp de aproximativ cinci ore despre esența inițiativei de pace americane, dar nu au reușit să găsească încă o soluție de compromis.

După cum a declarat ulterior liderul rus, Washingtonul a împărțit cele 28 de puncte ale planului inițial în patru pachete și a propus să fie analizate separat. El a precizat că a trecut în revistă aproape fiecare dintre ele și că „au existat aspecte cu care Moscova nu a fost de acord”.

La rândul său, Zelensky a plecat luni în Marea Britanie, unde a discutat propunerea americană cu Starmer, Macron și Merz. Potrivit publicațiilor ucrainene, la finalul întâlnirii, el a refuzat din nou să facă concesii în ceea ce privește teritoriile.

Potrivit portalului Axios, Kievul a transmis Washingtonului răspunsul la ultimele propuneri americane privind soluționarea conflictului ucrainean.

