Lavrov, indignat că ambasadorul Japoniei la Moscova a ignorat convocarea la MAE rus. „Au zis că nu poate veni nici vineri şi nici luni”

Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a denunţat luni faptul că ambasadorul Japoniei la Moscova nu a găsit timp, deocamdată, să răspundă convocării la Ministerul rus de Externe pentru a aborda conflictul diplomatic provocat de prima vizită a preşedintelui Vladimir Putin în Insulele Kurile, revendicate de Japonia, relatează EFE.

La Ambasada Japoniei „au explicat că nu poate veni nici vineri şi nici luni, adică astăzi (....). Oricum ar fi, l-am convocat. Trebuie să vină la Ministerul de Externe”, a insistat Lavrov în cadrul unei conferinţe de presă.

Serghei Lavrov a subliniat că Moscova doreşte să abordeze cu şeful misiunii diplomatice nipone „cum trebuie să-şi organizeze activitatea în ţara de reşedinţă, prin respectarea legilor şi procedurilor în vigoare pentru diplomaţii străini în ţara gazdă, în acest caz, Rusia”, arătându-se deranjat că ambasada japoneză a invitat recent o delegaţie de oameni de afaceri niponi fără a informa partea rusă.

De asemenea, ministrul rus de externe a criticat reacţia autorităţilor japoneze faţă de vizita lui Putin de joia trecută pe insula Iturup, cea mai mare dintre cele patru insule care alcătuiesc lanţul Kurilelor de Sud, denumite de Tokyo „Teritoriul de Nord”, care a administrat întregul arhipelag până la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Colegii noştri japonezi, vecinii noştri, desigur, au depăşit cu mult limitele bunului simţ prin declaraţiile absolut inacceptabile potrivit cărora preşedintele rus nu poate vizita o oarecare parte a teritoriului Federaţiei Ruse”, a declarat Serghei Lavrov.

Potrivit Kremlinului, Putin s-a întâlnit pe 13 august cu locuitorii insulei Iturup (cu o populaţie de aproximativ 7.000 de locuitori), unde a făcut apel să nu fie uitaţi cei căzuţi în operaţiunea care a avut loc în septembrie 1945, ultima mare bătălie a Armatei Roşii în cel de-al Doilea Război Mondial.

Guvernul japonez nu a întârziat să protesteze împotriva vizitei lui Putin în Iturup (denumită Etorofu de către Japonia), eveniment pe larg reflectat de presa niponă.

Japonia l-a convocat pe ambasadorul rus la Tokyo, Nikolai Nozdriev, căruia ministrul japonez de externe, Toshimitsu Motegi, i-a adresat un "protest energic".

La rândul ei, şefa guvernului nipon, Sanae Takaichi, calificase vizita lui Putin drept „absolut inacceptabilă”, afirmând că aceasta „răneşte sentimentele poporului japonez”.

Relaţiile ruso-japoneze sunt marcate de tensiuni legate de patru din insulele Kurile ocupate de armata sovietică în 1945, în ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial.

Editor : Sebastian Eduard