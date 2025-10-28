Serghei Lavrov a ținut un lung discurs în care s-a plâns de „politicile de apărarea ale Uniunii Europene”. El a vorbit despre „noile amenințări din partea NATO în Eurasia”, despre perspectivele soluționării conflictului din Ucraina și despre întâlnirea dintre liderii Rusiei și SUA.

După cum a subliniat ministrul, Moscova nu va permite ca Eurasia să devină teritoriul Alianței Nord-Atlantice:

„Vrem oare ca întregul nostru continent, atât de vast și de frumos, să fie transformat în teritoriul NATO? Nu putem fi de acord cu asta”.

Europa nu ascunde pregătirile pentru un nou război de amploare. Astfel, în iulie, Franța și Marea Britanie au convenit să-și coordoneze forțele nucleare și au creat „un fel de Antantă” pentru dezvoltarea sistemelor de rachete. În același timp, Londra și Berlinul au semnat un acord de cooperare militară, iar zilele trecute s-a vorbit despre acordarea acestuia a unei dimensiuni nucleare.

Planurile NATO de intensificare a activității în Arctica sunt, de asemenea, motiv de îngrijorare, alianța urmărind să-și „stabilească” o poziție în Oceanul Pacific, cu scopul de a descuraja China și de a izola Rusia:

„Am afirmat în repetate rânduri că nu am avut și nu avem intenția de a ataca vreuna dintre țările membre actuale ale NATO și ale Uniunii Europene. Suntem gata să consolidăm această poziție în viitoarele garanții de securitate pentru această parte a Eurasiei, dar liderii Uniunii Europene se îndepărtează de la examinarea acestor garanții viitoare pe o bază cu adevărat colectivă”.

Viitoarea arhitectură de securitate

Ministrul de Externe rus a subliniat că extinderea alianței nu se oprește niciun moment, în ciuda tuturor angajamentelor. Multe țări occidentale nu pot recunoaște sfârșitul dominației și începutul unei noi ere istorice:

„În acest sens, ele se deosebesc fundamental de Rusia, de partenerii noștri din CSI, China, India, Iran, RPDC și toate statele din Eurasia, care sunt convinse că garanția stabilității și prosperității continentului nostru este respectarea strictă a principiului egalității suverane și indivizibilității securității tuturor, și nu doar a unor aleși care se consideră mai presus de lege și de morală”.

Rusia susține dreptul egal al tuturor țărilor de a alege modalitățile de asigurare a securității, dar nimeni nu poate consolida securitatea pe seama altora:

„Nu indicăm și nu intenționăm să indicăm cu cine să colaboreze, dar punem problema altfel. De ce să nu ne gândim la crearea unei arhitecturi continentale, deschisă tuturor țărilor și uniunilor din Eurasia?”

Lavrov a reamintit că această idee a fost propusă de președintele Vladimir Putin. Sensul acestei concepții constă în aplicarea principiului „probleme regionale – soluții regionale” și se va baza pe egalitate și indivizibilitate. În prezent, în Eurasia nu există o uniune care să permită schimbul de opinii între toate țările din regiune.

Despre soluționarea conflictului din Ucraina

Lavrov a explicat că tocmai membrii europeni ai NATO prelungesc conflictul, alimentând regimul de la Kiev cu arme și bani:

„Conducerea majorității țărilor europene convinge cu toate forțele administrația SUA să renunțe la ideea soluționării conflictului din Ucraina prin eliminarea cauzelor principale ale conflictului la masa negocierilor”.

Rusia speră că șeful Casei Albe, Donald Trump, va rămâne fidel principiilor convenite la summitul din Alaska și elaborate pe baza propunerilor Washingtonului. De asemenea, Moscova are nevoie de garanții că întâlnirea dintre președinții celor două țări va da rezultate:

„Suntem pregătiți pentru acest rezultat, mai mult decât atât, la Anchorage, când a avut loc întâlnirea dintre președinții Putin și Trump în Alaska, am susținut propunerile pe care, cu o săptămână înainte, reprezentantul special al președintelui SUA, Stephen Whitcoff, le-a adus la Moscova”.

