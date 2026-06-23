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Lavrov suspectează că Putin a fost păcălit de Trump în timpul întâlnirii din Alaska

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Vladimir Putin serghei lavrov
Foto: Profimedia Images
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Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a vorbit despre „suspiciunile” conform cărora întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump de la Anchorage — unde, potrivit afirmațiilor Kremlinului, s-au convenit anumite înțelegeri privind Ucraina — ar fi fost o înșelătorie menită să câștige timp pentru livrarea de arme suplimentare către Kiev

„Nici nu vreau să bănuiesc că întâlnirea din Alaska, la fel ca și acțiunile europene, a fost concepută pentru a câștiga timp în vederea reînarmării regimului de la Kiev, nici măcar nu vreau să mă gândesc la asta. Dar, în realitate, lucrurile au ieșit așa cum au ieșit”, îl citează „Interfax” pe Lavrov.

Potrivit șefului Ministerului Afacerilor Externe, la Moscova nu mai consideră SUA un „mediator obiectiv” și observă o intensificare a presiunii sancțiunilor asupra Rusiei

„Pe lângă prelungirea tuturor sancțiunilor impuse de administrația Biden, a fost deja adoptat un pachet considerabil de sancțiuni ale administrației Trump împotriva Rusiei. S-a uitat declarația președintelui Statelor Unite, făcută imediat după Anchorage, potrivit căreia Ucraina are nevoie de o pace pe termen lung, nu de un armistițiu de vreo doi ani, și că Alaska a pus bazele pentru un demers în această direcție”, s-a plâns Lavrov.

Întâlnirea dintre Putin și Trump, care a avut loc în august 2025, a reprezentat prima vizită a președintelui rus în SUA din ultimii 10 ani și primele negocieri la nivel înalt dintre Moscova și Washington din 2021. Și deși întâlnirea a fost urmată de numeroase runde de negocieri ruso-ucrainene, Putin a refuzat să facă concesii și și-a menținut cererile maximaliste față de Kiev privind predarea completă a regiunilor Donetsk și Luhansk.

Întâlnirea dintre Putin și Trump, care a avut loc în august 2025, a reprezentat prima vizită a președintelui rus în SUA din ultimii 10 ani și primele negocieri la nivel înalt dintre Moscova și Washington din 2021. Și deși întâlnirea a fost urmată de numeroase runde de negocieri ruso-ucrainene, Putin a refuzat să facă concesii și a menținut cerințele maximaliste față de Kiev privind predarea completă a regiunilor Donetsk și Luhansk.

Trump, care susținea că Kievul „nu are atuuri”, și-a revizuit evaluarea războiului din Ucraina, au declarat diplomați occidentali pentru Bloomberg în luna iunie. Potrivit acestora, în anturajul președintelui american și în rândul liderilor G7 s-a format o opinie comună conform căreia Rusia nu va putea obține victoria pe câmpul de luptă. În prezent, după cum a declarat unul dintre reprezentanții G7 sub condiția anonimatului, SUA și aliații europeni sunt de acord că poziția Kievului se consolidează.

Editor : A.R.

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