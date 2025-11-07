Un parlamentar rus a cerut Ministerului Apărării să organizeze simulări de atacuri nucleare asupra unor replici ale unor repere occidentale celebre – printre care Pentagonul, Big Ben și Turnul Eiffel – pentru a „speria Occidentul” și a demonstra disponibilitatea Moscovei de a escalada conflictul, relatează Kyiv Post.

Mikhail Sheremet, membru al comitetului de securitate al Dumei de Stat, a declarat că Rusia ar trebui să înceteze să „joace rolul de pacificator” și să-și demonstreze puterea nucleară prin exerciții simbolice.

„Este timpul să construim versiuni false ale Pentagonului, Big Benului și Turnului Eiffel și să lansăm un atac nuclear de represalii asupra acestor ținte magnifice”, a spus Sheremet pentru agenția de știri News.ru.

„Numai un astfel de limbaj din trecutul recent va fi înțeles de dușmanii Rusiei și le va tempera entuziasmul radioactiv pentru mulți ani.”

Declarațiile sale au fost făcute la câteva zile după ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat Ministerului Apărării și altor agenții să pregătească propuneri pentru reluarea testelor nucleare – pentru prima dată în 35 de ani.

Putin a afirmat că Rusia rămâne angajată în tratatul global care interzice astfel de teste, dar este gata să răspundă dacă alte țări îl încalcă.

Amintim că liderul de la Kremlin a vorbit marți despre „cele mai noi” arme ale Rusiei, inclusiv despre racheta cu rază medie de acțiune Oreșnik. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ceremonii dedicate dezvoltatorilor rachetei de croazieră Burevestnik și a dronei subacvatice Poseidon.

Putin a declarat că Moscova își îndeplinește toate planurile de „dezvoltare a sistemelor de arme avansate și extindere a complexului industrial de apărare”.

