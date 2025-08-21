Live TV

Lituania a luat măsuri fără precedent din cauza dronelor care au intrat pe teritoriul său. Decizia guvernului de la Vilnius

Data publicării:
Parliament building with reflection in water, Vilnius, Lithuania, Baltic States, Europe
Parlamentul din Vilnius. Sursa foto: Profimedia Images

Lituania, membră NATO, a declarat o zonă de interdicţie aeriană pe o distanţă de 90 de kilometri în apropierea capitalei sale, de-a lungul frontierei cu Belarus, ca răspuns la intrarea unor drone din această zonă, relatează Reuters.

„Această măsură a fost luată având în vedere situaţia de securitate şi ameninţările la adresa societăţii, inclusiv riscurile pentru aviaţia civilă cauzate de încălcarea spaţiului aerian de către aeronave fără pilot”, a declarat joi un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării într-un comunicat transmis prin e-mail.

Zona de interdicţie aeriană va permite forţelor armate lituaniene să reacţioneze la încălcările spaţiului aerian, se arată în comunicat.

Lituania are o frontieră comună de 679 de kilometri cu Belarus, un aliat apropiat al Rusiei. Capitala Vilnius se află la aproximativ 30 de kilometri de frontieră.

Zona de interdicţie aeriană a fost instituită pe 14 august şi se întinde de la sol până la 12.000 de picioare (3,7 kilometri), potrivit avizului autorităţii de navigaţie aeriană. Aeronavele din această zonă se confruntă cu „riscul de interceptare şi/sau angajare în luptă în cazul penetrării”.

Lituania a solicitat NATO mai multe mijloace de apărare aeriană după ce două aeronave militare fără pilot identificate ca drone Gerbera, construite şi utilizate de Rusia împotriva Ucrainei, au zburat în Lituania din Belarus în iulie şi s-au prăbuşit.

În cel mai recent incident, pe 28 iulie, o dronă înarmată cu 2 kg de explozibili a survolat Vilnius înainte de a se prăbuşi într-o zonă de antrenament militar utilizată de armata germană, la aproximativ 100 de kilometri de graniţă.

Autorităţile au declarat că drona era probabil dirijată de Rusia către Ucraina, dar a fost dezorientată de apărarea ucraineană.

O altă dronă Gerbera a intrat în Lituania din Belarus pe 10 iulie, ceea ce a dus la evacuarea temporară a prim-ministrului de atunci, Gintautas Paluckas, şi a preşedintelui Parlamentului, Saulius Skvernelis, în adăposturi antiaeriene, până când autorităţile au stabilit că drona nu era periculoasă.

Oficialii polonezi au raportat miercuri, la rândul lor, că o dronă rusă s-a prăbuşit într-un câmp din estul Poloniei, incident pe care ministrul apărării din Polonia l-a descris ca fiind o provocare din partea Moscovei.

Estonia a instituit o zonă de interdicţie aeriană de-a lungul întregii sale frontiere cu Rusia, în perioada 31 iulie - 25 august, invocând „activitatea aeronavelor fără pilot”, potrivit paginii web a autorităţii estoniene de navigaţie aeriană.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvernul bolojan
1
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
2
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
3
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
4
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
Rachetă sol sol
5
Noua armă a Ucrainei se numește Flamingo. „Este mai avansată decât rachetele de croazieră...
Ce surpriză! Au făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu
Digi Sport
Ce surpriză! Au făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Szczecin,poland,January,2024:lockheed,Martin,F-35,Lightning,Ii,-,Us,Single-seat,
Ce ar însemna pentru România dacă SUA ar trimite avioane F-35, ca...
Pensionari. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile private: românii pot...
Control rovinietă. Foto: CNAIR/Facebook
Noua rovinietă, amânată cu șase luni de către Guvern. De la ce dată...
radu miruta ministrul economiei
Radu Miruță acuză că în șase companii de stat a fost numită ilegal...
Ultimele știri
MApN: România e pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina. Germania contribuie la misiuni de Poliție Aeriană Întărită
Guvernul anunță modificări la paşapoartele simple temporare
Rusia nu va semna cu Zelenski un acord de pace. Noile motive invocate de către Serghei Lavrov
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Lithuanian soldiers march during the inauguration of the German Brigade' ceremony. The German 45th Armored Brigade "Lithuania" was officially inaugurated at a ceremony held at Cathedral Square in Vilnius, with the participation of German Federal Chancello
Lituania este gata să trimită trupe și echipamente în Ucraina, pentru o misiune de menținere a păcii
Fragmente descoperite la locul exploziei. Foto: captură video lukov.tv
Un sat din Polonia a fost lovit de o „dronă, probabil Shahed”, iar exploziile au avariat câteva case. „O provocare a Rusiei”
Concept of common border Russia and Belarus. Fence separating from European countries NATO Latvia Lithuania and Estonia. Close up picture on a colorfu
„Linia de apărare baltică”. Cum își fortifică Lituania granițele pentru descurajarea Rusiei: mine, poduri temporare, „dinți de dragon”
drone terestre folosite de armata rusă în Ucraina
Rusia a aruncat în luptă contra Ucrainei cele mai bizare modele de roboți: autobuzul de drone, hoverboard-uri antitanc și cutii pe roți
mesaj ro-alert tulcea
Mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea: există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără susține că Vladimir Putin i-a fost iubit la 17 ani, în timp ce el era căsătorit cu Ludmila și...
Cancan
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Cine este bărbatul găsit împușcat într-un cimitir din Giugiu. Ce i-a spus soției sale înainte de a recurge la...
Digi Sport
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent...
Pro FM
Prieten apropiat, despre Ozzy Osbourne: „A trăit la limită atât de mult, încât faptul că a ajuns să trăiască...
Film Now
„Frumoasă, puternică, asumată”. Sharon Stone, imaginea senzualității într-o ținută sumară pe coperta Harper's...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
Tăierea pensiilor speciale. Procurorul Horodniceanu, cu 40.000 lei salariu, amenință: Nu acceptăm!
Digi FM
Andreea Bălan, criticată după ce s-a îmbrăcat în fustă mini la Mănăstirea Prislop: "Cum de te-au lăsat să...
Digi World
O lună a planetei Uranus, necunoscută anterior, descoperită cu ajutorul telescopului spaţial James Webb. „O...
Digi Animal World
Au instalat o cameră în grădină și nu le-a venit să creadă ce au surprins. Două vulpi au transformat o...
Film Now
Fostul soț al Jessicăi Alba nu-și mai ascunde noua relație. Iubita lui model, cu 20 de ani mai tânără, toată...
UTV
Thailanda oferă 200.000 de bilete de avion gratuite pentru turiștii străini