Lituania a luat măsuri fără precedent din cauza dronelor care au intrat pe teritoriul său. Decizia guvernului de la Vilnius

Lituania, membră NATO, a declarat o zonă de interdicţie aeriană pe o distanţă de 90 de kilometri în apropierea capitalei sale, de-a lungul frontierei cu Belarus, ca răspuns la intrarea unor drone din această zonă, relatează Reuters.

„Această măsură a fost luată având în vedere situaţia de securitate şi ameninţările la adresa societăţii, inclusiv riscurile pentru aviaţia civilă cauzate de încălcarea spaţiului aerian de către aeronave fără pilot”, a declarat joi un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării într-un comunicat transmis prin e-mail.

Zona de interdicţie aeriană va permite forţelor armate lituaniene să reacţioneze la încălcările spaţiului aerian, se arată în comunicat.

Lituania are o frontieră comună de 679 de kilometri cu Belarus, un aliat apropiat al Rusiei. Capitala Vilnius se află la aproximativ 30 de kilometri de frontieră.

Zona de interdicţie aeriană a fost instituită pe 14 august şi se întinde de la sol până la 12.000 de picioare (3,7 kilometri), potrivit avizului autorităţii de navigaţie aeriană. Aeronavele din această zonă se confruntă cu „riscul de interceptare şi/sau angajare în luptă în cazul penetrării”.

Lituania a solicitat NATO mai multe mijloace de apărare aeriană după ce două aeronave militare fără pilot identificate ca drone Gerbera, construite şi utilizate de Rusia împotriva Ucrainei, au zburat în Lituania din Belarus în iulie şi s-au prăbuşit.

În cel mai recent incident, pe 28 iulie, o dronă înarmată cu 2 kg de explozibili a survolat Vilnius înainte de a se prăbuşi într-o zonă de antrenament militar utilizată de armata germană, la aproximativ 100 de kilometri de graniţă.

Autorităţile au declarat că drona era probabil dirijată de Rusia către Ucraina, dar a fost dezorientată de apărarea ucraineană.

O altă dronă Gerbera a intrat în Lituania din Belarus pe 10 iulie, ceea ce a dus la evacuarea temporară a prim-ministrului de atunci, Gintautas Paluckas, şi a preşedintelui Parlamentului, Saulius Skvernelis, în adăposturi antiaeriene, până când autorităţile au stabilit că drona nu era periculoasă.

Oficialii polonezi au raportat miercuri, la rândul lor, că o dronă rusă s-a prăbuşit într-un câmp din estul Poloniei, incident pe care ministrul apărării din Polonia l-a descris ca fiind o provocare din partea Moscovei.

Estonia a instituit o zonă de interdicţie aeriană de-a lungul întregii sale frontiere cu Rusia, în perioada 31 iulie - 25 august, invocând „activitatea aeronavelor fără pilot”, potrivit paginii web a autorităţii estoniene de navigaţie aeriană.

