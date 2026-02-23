În ultima zi a carnavalului de pe Baikal (cel mai mare lac din lume), a fost ars un manechin reprezentându-l cântărețul rus Yaroslav Dronov, mai cunoscut sub numele de Shaman(cel mai cunoscut cântăreț rus al momentului). Informația a fost difuzată de canalul de Telegram «Ты в тренде или уходи» („Ești în trend sau pleci”).

„Felicităm toți rușii cu ocazia Masleniței (sărbătoarea prin care rușii marchează începutul primăverii)! Am desfășurat ritualul de purificare a lacului Baikal de impurități”, spune autorul videoclipului.

Acest lucru s-a întâmplat după ce artistul a lins gheața lacului și a semnat videoclipul cu „18+”. Activștii locali subliniază că pentru popoarele indigene și mulți locuitori, Baikalul este un loc sacru, nu doar un fundal pentru divertisment sau autopromovare. Lacul necesită un tratament respectuos. Comportamentul necorespunzător duce adesea la tragedii: în special, mașinile se scufundă sub gheață.

Reamintim că, pe 20 februarie, un autovehicul UAZ cu un grup de turiști din China a căzut sub gheața lacului Baikal, iar doar una dintre cele nouă persoane aflate în mașină a reușit să supraviețuiască. A doua zi, o situație similară s-a produs cu un camion, a cărui parte din spate s-a scufundat. Curând s-a aflat că gheața s-a spart sub un alt autovehicul, în care se aflau o femeie și un adolescent.

Shaman a devenit celebru după începerea războiului din Ucraina. Acesta interpretează piese patriotice și este intens promovat de Kremlin, fiind chiar decorat de către Vladimir Putin.

