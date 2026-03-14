Locuitorii din Moscova apelează la pagere și hărți tipărite, pe fondul aplicării de către Rusia a „listei albe” pentru internet

Autoritățile din Moscova au introdus un sistem al „listelor albe” care permite accesul doar la anumite site-uri web în timpul întreruperilor de internet mobil, a raportat publicația pro-guvernamentală Kommersant, citând surse anonime, scrie Kyiv Independent.

Măsura vine după o săptămână de întreruperi permanente ale internetului mobil în capitala Rusiei. Furnizorii de servicii de internet au primit instrucțiuni să restricționeze conectivitatea în anumite zone, potrivit publicației.

Sistemul, care se pare că a funcționat defectuos la început, este acum pe deplin operațional. „Lista albă” include rețelele sociale pro-guvernamentale, publicațiile și site-urile oficiale ale statului.

Autoritățile ruse au justificat restricțiile din motive de securitate. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Ucraina folosește „metode din ce în ce mai sofisticate” în atacurile sale și a îndemnat locuitorii să se pregătească pentru întreruperi prelungite ale internetului.

Aceasta vine după ce președintele Vladimir Putin a semnat o lege care obligă furnizorii de telecomunicații să suspende serviciile la cererea Serviciului Federal de Securitate.

Întreruperile afectează în mod evident viața de zi cu zi din Moscova.

Postul pro-guvernamental Moscow-24 a raportat o creștere a cererii de dispozitive de comunicare alternative, inclusiv pagere, stații radio și telefoane fixe.

Vânzările de atlase tipărite și ghiduri de călătorie au crescut, de asemenea. Între 6 și 10 martie, achizițiile ar fi crescut cu 48% față de săptămâna precedentă.

Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să rămână la putere

Parte a unei represiuni digitale mai ample

Inițiativa listei albe reflectă o înăsprire mai amplă a controlului în Rusia asupra spațiului digital.

În iunie, președintele rus a semnat o lege care instituie o platformă digitală națională centrată pe aplicația de mesagerie Max, dezvoltată de stat. Grupurile pentru drepturile omului au avertizat că platforma ar putea permite supravegherea în masă.

Restricțiile privind serviciile străine de mesagerie s-au intensificat, de asemenea.

În august 2025, autoritatea rusă de reglementare a comunicațiilor, Roskomnadzor, a blocat apelurile vocale pe apeluri vocale Telegram și WhatsApp, invocând îngrijorări legate de recrutarea pentru sabotaj.

Autoritatea de reglementare a început, de asemenea, să limiteze complet funcționarea Telegram pe 10 februarie, vizând una dintre cele mai utilizate platforme din țară.

Autoritățile au descris aceste măsuri ca fiind de „restricționare a activității” — un termen folosit în mod obișnuit pentru a se referi la limitarea traficului până când serviciile devin în mare parte inutilizabile.

Astfel de măsuri fac parte din efortul mai amplu al Kremlinului de a înlocui serviciile digitale occidentale cu alternative interne și de a promova planurile pentru un așa-numit „internet suveran”, sporind supravegherea statului asupra comunicațiilor online.

Viktor Orban găsește o utilitate Ucrainei și devine critic cu Moscova: „Securitatea noastră, mai bună dacă nu suntem vecini cu Rusia”

Întreruperile se înmulțesc la nivel național

Întreruperi ale internetului mobil au fost înregistrate în toată Rusia începând din mai 2025.

Datele proiectului independent Na Svyazi indică faptul că, în ultimele șapte luni, au avut loc peste 11.900 de întreruperi la nivel național.

Până la sfârșitul anului 2025, Rusia devenise liderul mondial în materie de întreruperi ale internetului. Durata totală a întreruperilor a ajuns la 37.166 de ore, afectând aproximativ 146 de milioane de persoane.

