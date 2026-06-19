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Locuitorii Moscovei se plâng că a căzut o „ploaie neagră” după ce rafinăria de petrol de lângă oraș a fost lovită de dronele ucrainene

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„A început să cadă o burniță fină” „Totul este foarte înspăimântător”

Locuitorii Moscovei, în special cei din zona de sud-est a metropolei, unde a avut loc atacul cu drone ucrainene asupra unei mari rafinării din apropierea capitalei Rusiei, s-au plâns că exploziile au fost urmate de o „ploaie” cu picături de petrol care le-au pătat hainele. Autoritățile au negat că ar fi vorba de o „ploaie de petrol”, dar le-au recomandat persoanelor vulnerabile să părăsească de urgență zona, potrivit BBC.

Picături negre de petrol au căzut peste o parte din Moscova după ce o rafinărie situată la circa 15 km de oraș a fost lovită în cadrul celui mai mare atac cu drone ucrainene de la începutul războiului, scrie BBC.

Coloane de fum dens s-au ridicat înalt în cer, iar 17 persoane au fost rănite în regiunea Moscovei, potrivit guvernatorului local Andrei Vorobiov.

Locuitorii din sud-estul regiunii Moscovei au declarat pentru BBC că o ploaie măruntă le-a lăsat „pete negre neplăcute” pe haine.

Autoritățile din Moscova au negat că ar fi căzut vreo „ploaie de petrol”.

Cu toate acestea, canalul oficial Telegram al orașului i-a avertizat pe locuitorii districtului afectat să țină ferestrele închise și a recomandat familiilor cu copii, persoanelor în vârstă și astmaticilor să părăsească de urgență zona, mai scrie BBC.

Au izbucnit incendii după ce rafinăria Kapotnia din sud-estul Moscovei a fost lovită pentru a treia oară într-o lună și pentru a doua oară în această săptămână, cerul înnegrindu-se de fum.

Mai multe înregistrări video arată momentul deosebit de dramatic în care acoperișul unui siloz mare a fost smuls de o explozie uriașă, aruncând acoperișul rezervorului de stocare a petrolului la zeci de metri în aer.

„A început să cadă o burniță fină”

Un centru comercial din apropiere a luat și el foc, se pare că după ce resturi de la o dronă au căzut pe clădire. Într-un videoclip verificat de BBC, se poate vedea o dronă prăbușindu-se la etajele superioare ale unui bloc turn, iar sticla și resturile căzând pe fațada clădirii și în curtea de dedesubt.

„Imediat ce am ieșit din bloc, a început să cadă o burniță fină”, a declarat o femeie din zonă pentru BBC.

Ea a observat „pete negre neplăcute” pe hainele sale, iar jacheta prietenei sale „a ajuns să fie acoperită de puncte negre”, a adăugat ea.

„Acum o să fim atenți, să vedem dacă ne începe să ne cadă părul din cauza produselor petroliere.”

Cele patru aeroporturi din Moscova au fost închise temporar, iar peste 500 de zboruri au fost anulate sau întârziate.

Deși autoritățile locale din toată Rusia au interzis publicarea imaginilor cu urmările atacurilor cu drone, zeci de videoclipuri au fost postate pe rețelele sociale, arătând drone zburând pe cer în plină zi și explozii deasupra zonelor industriale de la periferia Moscovei.

„Totul este foarte înspăimântător”

O tactică obișnuită a Ucrainei a fost aceea de a lansa un număr mare de drone de recunoaștere și momeală pentru a cartografia densitatea apărării antiaeriene și zonele vulnerabile, înainte de începerea atacurilor aeriene principale.

Un bărbat care locuiește în apropierea rafinăriei lovite a declarat pentru BBC că a fost trezit când clădirea în care locuia a început să „se cutremure” în zori și că, dimineața, a simțit miros de ars și nu putea respira.

„Totul este foarte înspăimântător”, a spus el. „Înainte nu eram atât de speriat, dar acum este aproape o stare de panică.”

Atacurile cu drone asupra Moscovei – situată la aproximativ 500 km de granița cu Ucraina – au devenit mai frecvente pe măsură ce Kievul și-a dezvoltat capacitățile de lungă distanță.

Primele atacuri cu drone reușite ale Ucrainei au ajuns în capitala Rusiei în primăvara anului 2023, deși au fost sporadice și au implicat rareori mai mult de câteva drone.

Editor : B.P.

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