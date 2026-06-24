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Lovitură pentru industria petrolieră rusă după atacurile Ucrainei. Rafinăria din Moscova nu-și va relua probabil producția anul acesta

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Atac ucrainean asupra rafinăriei de petrol din Moscova. Foto: Captură video X/OSINT Technical
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Rafinăria de petrol din Moscova va rămâne oprită timp de cel puțin șase luni, după ce a suferit pagube importante în urma atacurilor cu drone ucrainene, au declarat miercuri două surse din industrie, ceea ce complică eforturile Rusiei de a face față penuriei de combustibil din cea mai mare țară din lume, relatează Reuters.

Rafinăria, situată la periferia sudică a capitalei ruse, este cel mai mare furnizor de combustibil din regiunea Moscovei. În această lună, a fost lovită de două ori de drone ucrainene, ceea ce a obligat-o să-și întrerupă activitatea.

„Reparațiile vor dura cel puțin jumătate de an”, a declarat una dintre surse referindu-se la avariile suferite de rafinăria din Moscova. 

Gazprom Neft, care exploatează uzina, nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești prin lovituri cu drone. Rusia, între timp, a continuat să lanseze rachete asupra unor ținte din domeniul energetic și al apărării, situate în interiorul și în jurul orașelor ucrainene.

Atacurile ucrainene au distrus o parte semnificativă din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia, provocând penurie de produse petroliere, creșteri ale prețurilor la combustibil și cozi lungi la stațiile de alimentare în multe regiuni.

Conform celor mai recente date disponibile, rafinăria din Moscova, care a fost ținta unor atacuri în repetate rânduri, a prelucrat 11,6 milioane de tone metrice de petrol în 2024, producând 2,9 milioane de tone de benzină și 3,2 milioane de tone de motorină.

Confruntată cu o criză a combustibililor, Rusia ia în considerare interzicerea exporturilor de motorină, a declarat marți viceprim-ministrul Alexander Novak. Ziarul Vedomosti a relatat, între timp, că se ia în considerare importul de combustibil pentru a remedia penuria, în special în Crimeea, unde vânzările de benzină către populație au fost suspendate.

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Editor : A.M.G.

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