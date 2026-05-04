Armata rusă va lansa „lovituri de răzbunare” asupra Ucrainei dacă Kievul va decide să atace cu drone parada Zilei Victoriei de la Moscova din 9 mai, a declarat Andrei Kolesnik, membru al Comisiei pentru apărare a Dumei de Stat.

„Răspunsul va fi inevitabil. Va fi foarte serios și proporțional”, a spus deputatul. Potrivit acestuia, președintele ucrainean Volodimir Zelenski „a devenit arogant, obraznic și deja conduce UE”, de aceea autoritățile ruse „trebuie să se gândească serios ce să facă în continuare cu acest păpușar”. „Cred că de data aceasta nu ar strica nici o lovitură preventivă asupra locurilor de unde ar putea sosi dronele”, a adăugat Kolesnik.

Anterior, Zelenski a declarat că dronele ucrainene ar putea apărea la Parada Victoriei de la Moscova. Potrivit acestuia, Rusia nu mai este la fel de puternică ca înainte și este nevoită, pentru prima dată după mulți ani, să anuleze defilarea coloanei de tehnică militară la paradă. La Kremlin s-a menționat anterior că evenimentul cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a victoriei în Marele Război Patriotic va avea loc într-un „format redus” din cauza „situației operative” și a „amenințării teroriste” din partea Kievului. La rândul său, Vladimir Putin, într-o conversație cu președintele SUA, Donald Trump, a propus să se declare un armistițiu cu Ucraina pe 9 mai. Zelensky a răspuns la aceasta menționând că Kievul dorește o încetare a focului pe termen lung, și nu pentru „câteva ore”, pentru a se desfășura parada militară la Moscova.

După aceasta, Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) au reluat atacurile cu drone asupra Moscovei. În perioada 2-4 mai, peste 20 de drone au fost doborâte deasupra capitalei și a regiunii Moscovei. În satul Cernevo, un bărbat a murit din cauza căderii resturilor unei drone, iar o altă dronă a lovit un bloc de locuințe din vestul Moscovei, situat la 6 km de Kremlin. În același timp, la intrarea în capitală au apărut blocaje rutiere, iar lângă Kremlin – blindate și SUV-uri echipate cu mitraliere, a remarcat „VChK-OGPU”. De asemenea, pe toate turnurile, zidurile și clădirile Kremlinului au fost amplasați soldați din unitățile speciale, echipați cu mitraliere, puști cu lunetă și dispozitive speciale. Accesul în Piața Roșie a fost blocat.

În plus, autoritățile se pregătesc să restricționeze toate comunicațiile mobile din Moscova în perioada 5-9 mai. Operatorii au început deja să trimită avertismente în acest sens utilizatorilor.

