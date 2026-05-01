Lovituri la 1700 de kilometri de linia frontului. Ucraina ar fi distrus două avioane de ultimă generație ale Rusiei

Avion de vânătoare invizibil pe radar Suhoi Su-57, de producție rusească. Sursa foto: Profimedia

Forțele ucrainene au lovit un avion de vânătoare Su-57 și un bombardier de vânătoare Su-34 pe 1 mai la aerodromul Shagol din Cheliabinsk, Rusia, a declarat Statul Major General.

Pe măsură ce Ucraina a intensificat atacurile asupra Rusiei și a infrastructurii sale militare, Kremlinul a redislocat o mare parte a forțelor sale aeriene mai departe de granița cu Ucraina. În același timp, dronele ucrainene sunt deja capabile să zboare mai mult de 2.000 de kilometri (aproximativ 1.240 de mile), reprezentând o amenințare chiar și pentru aeronavele aflate adânc în teritoriul rus.

Amploarea pagubelor suferite de ambele avioane de vânătoare este încă în curs de evaluare, a declarat Statul Major General.

Aeronavele avariate se aflau la aproximativ 1.700 de kilometri (aproximativ 1.060 de mile) de granița cu Ucraina, potrivit Statului Major General.

Kyiv Independent nu a putut verifica în mod independent aceste afirmații, iar Rusia nu a comentat atacurile raportate.

Su-57 al Rusiei este un avion de vânătoare stealth de generația a cincea, proiectat pentru superioritate aeriană și atacuri de precizie, în timp ce Su-34 este un avion de vânătoare-bombardier cu două locuri, utilizat pentru misiuni tactice și de bombardament pe distanțe lungi în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Aceasta nu este prima operațiune de succes a Ucrainei cu drone împotriva aviației ruse. La 1 iunie, Ucraina a lansat un atac masiv fără precedent cu drone, în cadrul operațiunii „Spiderweb”, vizând patru baze aeriene ruse situate în adâncul teritoriului țării.

În timpul atacului, forțele ucrainene ar fi avariat 41 de aeronave, folosind drone ascunse în camioane desfășurate în mai multe locații de pe teritoriul Rusiei.

De atunci, Ucraina a continuat să atace mijloacele aeriene rusești. În noaptea de 4 august, drone operate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit cinci avioane de vânătoare rusești pe un aerodrom din Saky, un oraș din Crimeea ocupată de Rusia.

