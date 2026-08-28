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Lukașenko se îndreaptă spre Moscova pentru discuții cu Putin, la doar câteva zile după ce a ordonat o inspecție surpriză a armatei

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Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko pozeaza pe un iaht
Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko. Foto: Profimedia Images
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Președintele belarus Alexander Lukașenko se va afla astăzi la Moscova pentru discuții cu aliatul său de lungă durată, președintele rus Vladimir Putin, iar securitatea, cooperarea bilaterală și problemele regionale sunt așteptate să ocupe primele locuri pe ordinea de zi.

De asemenea, Lukașenko urmează să se întâlnească cu prim-ministrul rus Mihail Mișustin pentru discuții axate pe comerț, investiții și cooperare economică.

Vizita lui Aleksandr Lukașenko în Rusia nu a fost una planificată din timp pe agenda publică, ci a fost descrisă de observatorii internaționali ca o deplasare bruscă, generată de un context de securitate tensionat.

Vizita are loc la câteva zile după ce Lukașenko a ordonat o inspecție surpriză a pregătirii de luptă a forțelor belaruse și vine în urma unei vizite neobișnuite la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe, la începutul acestei săptămâni.

Șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei, Serghei Narișkin, a confirmat că s-a întâlnit cu Ratcliffe în timpul vizitei. Președintele rus Vladimir Putin nu s-a întâlnit cu directorul CIA, deși Kremlinul a declarat că a fost informat cu privire la discuții.

Momentul ales pentru vizita lui Lukașenko survine pe fondul unei atenții sporite asupra securității în Europa de Est și al unei supravegheri reînnoite a activității militare din Belarus și Rusia.

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Editor : Sebastian Eduard

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