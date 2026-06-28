Lunin vs. Putin: un militar îl amenință pe dictatorul rus cu insurecția armată dacă nu-l primește la Kremlin. Ce cerințe are

Un militar rus care a luptat în Ucraina îl avertizează pe preşedintele rus Vladimir Putin cu privire la o revoltă militară, în cazul în care nu este primit la Kremlin, într-o înregistrare video care a strâns milioane de vizualizări în 24 de ore, care pune Kremlinul într-o situaţie jenantă, relatează RFI.

Aleksandr Kunin, purtând uniformă militară şi medalii pe piept, i se adresează în faţa camerei în mod direct lui Vladimir Putin.

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El îi cere să-l primească la Kremlin şi ca întâlnirea lor să fie transmisă în direct la televiziune.

Militarul spune că vrea să dezvăluie „întregul adevăr” despre situaţia din Rusia şi mai ales abuzurile comise de armata rusă.

„La ora actuală, mii de militari ruşi zac în închisori, pedepsiţi de către comandanţii lor, şi sunt torturaţi şi supuşi la violenţe pentru că au refuzat să se supună unor ordine stupide şi sinucigaşe sau pentru că au refuzat să-şi predea resursele financiare”, declară el.

„Iar la sfârşit sunt şterşi, sunt daţi drept militari dispăruţi”, continuă el.

„Dacă nu vin în curând la Kremlin şi dacă nu mă expim alături de dumneavoastră în direct, armata îşi va întoarce armele împotriva Kremlinului”, ameninţă el.

Kremlinul trage de timp

Aleksandr Lunin nu prezintă nicio dovadă a acestor acuzaţii grave, însă ele sunt ecoul unor anchete publicate deja de presa rusă independentă, notează News.ro.

El subliniază că nu acţionează singur şi că transmite astfel mesajul unor oficiali anonimi din cadrul Ministerului Apărării.

Lunin nu prezintă nicio probă nici în acest sens şi este dificil să se ştie dacă militarul exprimă o nemulţumire reală a multor militari ruşi sau dacă acţionează singur.

Această intervenţie pare, cu toate acestea, să îngrijoreze Kremlinul, care tărăgănează.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dat asigurări că ştie că această înregistrare video există, dar spune că nu a studiat-o încă.

Clipul a apărut într-un moment sensibil, la aproape trei ani de la marşul către Moscova al lui Evgheni Prigojin, fostul lider al grupării paramilitare Wagner, cea mai mare provocare la adresa lui Vladimir Putin de când se află la putere.

Editor : B.E.