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„Mă gândesc mereu la asta”. Putin cere rușilor să înțeleagă importanța războiului și dă vina pe Lenin pentru conflictul din Donbas

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St. Petersburg, Russia. 12th June, 2024. Russian wooden toys in the form of a painted doll, inside of which there are similar smaller dolls called Matryoshka with images from left to right: Soviet politician and statesman, leader of the Social Democratic
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia
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Președintele Vladimir Putin a declarat că este necesar să se consolideze sprijinul societății ruse pentru războiul împotriva Ucrainei. El a făcut această declarație în cadrul unei întâlniri cu militarii din Marina Militară.

„Avem nevoie – și mă gândesc mereu la asta – să impregnăm conștiința societății noastre, conștiința poporului, cu importanța cauzei pe care voi [luptătorii din operațiunea militară specială] o serviți, iar voi serviți patria. Ce poate fi mai important decât patria?.. Ce poate fi mai important decât ceea ce faceți voi acum? Nimic”, a spus Putin.

El a mai afirmat că războiul se va încheia „mai devreme sau mai târziu”, dar „sentimentul de unitate”, care, în opinia sa, s-a format în această perioadă, va trebui păstrat. Putin a subliniat că rușii de pe front „se simt ca o singură familie”, indiferent de apartenența etnică și religioasă: „Acest lucru este extrem de important pentru orice țară, iar pentru o țară multinațională precum Rusia, este de două, de trei ori mai important”.

Președintele rus și-a exprimat, de asemenea, încrederea în victorie și a afirmat din nou că nu a început „niciun război”, ci a răspuns doar la acțiunile militare desfășurate de Kiev „cu sprijinul Occidentului” împotriva „sud-estului Ucrainei, care s-a orientat întotdeauna spre Rusia”.

Putin și-a expus din nou interpretarea sa asupra istoriei Donbasului, afirmând că, la înființarea URSS, regiunea ar fi trebuit să intre în componența RSFSR, dar, prin decizia lui Vladimir Lenin, a ajuns să facă parte din RSS Ucraineană. Potrivit președintelui, acum participanții la „operațiunea militară specială” trebuie să readucă totul „pe cursul normal al istoriei”.

„Operațiunea militară specială” durează deja mai mult decât Primul Război Mondial și Marele Război Patriotic. Până în iunie 2026, pierderile rusești au ajuns la 1,4 milioane de persoane, dintre care 450.000 de morți, potrivit estimărilor Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington.

Editor : A.R.

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