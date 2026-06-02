La începutul carierei sale politice, președintele rus Vladimir Putin era perceput drept un funcționar discret și rezervat, care evita expunerea publică și rareori atrăgea atenția. În decurs de peste două decenii la putere, liderul de la Kremlin și-a remodelat însă imaginea, devenind figura centrală a unui sistem politic construit în jurul autorității sale. Transformarea sa personală a mers în paralel cu schimbările profunde prin care a trecut Rusia, pe măsură ce statul s-a îndepărtat de modelul democratic de la începutul anilor 2000 și s-a concentrat tot mai mult în jurul puterii prezidențiale, arată BBC într-o analiză.

Pe tot parcursul mandatului său de președinte al Rusiei, Vladimir Putin a fost conștient de puterea imaginilor vizuale.

Prima dată când l-am intervievat, în 2001, un consilier a intervenit chiar înainte ca camerele să înceapă să transmită în direct și a luat paharele mici de apă de pe masa din fața noastră.

„De ce ați făcut asta?”, a întrebat reporterul.

„Nu vrem ca cineva să creadă că sunt pentru vodcă”, a venit răspunsul. „Și, oricum, nu putem risca să se verse un pahar în direct la televizor. Televiziunea este o bombă nucleară când vine vorba de publicitate.”

Vladimir Putin are ca sfătuitori oficiali din fostul KGB

„Toată lumea din Rusia, dar mai ales Putin, și-a dat seama că televiziunea era cheia consolidării puterii”, spune autorul și analistul politic Peter Pomerantsev.

De-a lungul anilor, Putin a transformat Rusia dintr-o democrație emergentă fragilă într-un stat în mare parte autoritar, centrat pe propria persoană în calitate de președinte. De asemenea, el însuși s-a transformat radical.

Fotografiile din tinerețe îl înfățișează ca pe o figură zveltă și rezervată, care părea să se ferească de aparatul de fotografiat. Cum s-a transformat, așadar, acest copil aparent tăcut și retras, acest birocrat modest, într-un președinte care a îmbrățișat cu asemenea avânt lumina reflectoarelor?

Format de televiziune

Interesul său deosebit pentru puterea imaginii a precedat cu mult ascensiunea sa la putere. Ca majoritatea tinerilor care au crescut în anii 1960 și 1970, Putin a fost un copil al epocii televiziunii. Modelele sale erau eroii spioni din serialele și filmele sovietice populare. După cum a recunoscut el însuși, acești agenți dubli puternici și tăcuți, care luptau împotriva dușmanilor statului sovietic, au fost cei care l-au inspirat să urmeze o carieră în KGB, agenția de informații a Uniunii Sovietice.

În calitate de agent KGB, a evitat să atragă atenția. Dar când, în 1999, a fost propulsat în rolul de președinte interimar și, câteva luni mai târziu, ales președinte, el și consilierii săi de relații publice s-au arătat extrem de conștienți de importanța imaginii vizuale în conturarea personalității sale prezidențiale.

O parte a procesului de creare a imaginii a constat în eliminarea a tot ceea ce nu era util. Astfel, Putin a dat impresia că este practic abstinent. La întâlnirile anuale cu experții în politică externă de la Clubul de Discuții Valdai, el se limita la o ceașcă de ceai cu miere, în timp ce celorlalți li se serveau vinuri fine.

Legitimația lui Vladimir Putin, eliberată de Stasi, poliția secretă est-germană, când lucra ca ofițer KGB la Dresda.

În ocaziile în care bea ceva, consilierii lui încercau să țină totul secret. Odată Pomerantsev s-a întâlnit cu un custode al unui muzeu local care i-a povestit cum a stat la masă cu președintele pentru a savura niște clătite rusești unse cu vodcă, ca să le dea un plus de savoare. „Dar să nu spui nimănui”, a implorat custodele. „Erau foarte stricți în privința asta. Aș putea avea mari probleme.”

O altă parte a planului era să se sublinieze faptul că el nu semăna deloc cu predecesorul său, Boris Elțîn, ale cărui manifestări publice de ebrietate îi consternaseră și îi jenaseră pe mulți ruși.

Putin și-a pus o cască de pilot pentru a pilota un avion de vânătoare. Și-a etalat priceperea la judo. Totul pentru a transmite mesajul că era un om de acțiune plin de vigoare și sănătos, nu un bețiv bolnăvicios.

Cele mai controversate dintre toate au fost, probabil, seriile de fotografii începând din 2007, în care apărea cu pieptul gol, călare pe un cal ca un „Marlboro Man” rusesc, pescuind la muscă într-un râu sau își flexa mușchii înotând energic în stil fluture.

Era totul real? Sau imaginile ascundeau un fel de umor aluziv? Pomerantsev crede că cei responsabili de imaginea sa știau exact ce fac.

„Pentru un anumit public, acest lucru este foarte grosolan, dar o vom face într-un mod ironic, astfel încât să pară oarecum cool. Pentru un alt public, ideea era că Rusia ar trebui condusă de un erou tradițional, un bărbat dur.”

El adaugă: „Putin juca acest rol de lider sovietic foarte, foarte tradițional, presupun, dar o făcea într-o epocă a reality show-urilor, a MTV-ului și a «sugar daddies».”

„Putin este cel care dictează tendințele”, spune Fiona Hill, specialistă în Rusia și consilieră a președinților SUA. „El a conturat imaginea primului președinte populist, a primului om puternic aclamat al secolului XXI”.

Vladimir Putin, în uniformă de ofițer KGB, în anii 80

Cu siguranță, Putin transmitea mesaje diferite către publicuri diferite. Către lumea exterioară, mesajul era că Rusia nu mai era slabă, ci o putere de care trebuia să se țină seama. Un urs cu dinți și gheare, așa cum a spus el odată.

Alte manifestări extravagante erau și mai incongruente, reflectând poate ceva din elevul din Leningrad care a reușit în sfârșit să-și trăiască fanteziile din copilărie: scufundări pentru a „descoperi” relicve plasate cu grijă pe fundul Mării Negre; zborul cu un deltaplan motorizat pentru a se înălța în cer, flancat de cocori pe cale de dispariție; și mângâierea unui pui de tigru siberian.

Putin însuși a susținut că scopul tuturor acestor acțiuni era de a crește gradul de conștientizare în ceea ce privește mediul și știința. Dar oare și-a dat seama că aceste cascadorii se apropiau de auto-parodie? Sau poate că niciunul dintre consilierii săi nu mai îndrăznea să-i spună acest lucru? Sau pur și simplu nu-i mai păsa ce credeau ceilalți?

Reinventarea repetată

Fotografiile de tinerețe ale lui Putin, precum cea din cartea de identitate din 1985 pentru Stasi (n.r. poliția secretă est-germană), sugerează o hotărâre de oțel ascunsă în spatele măștii - o rezervă deliberată care se potrivea fără îndoială perfect cu rolul său în cadrul KGB și care a fost perfecționată prin antrenamentul la KGB.

După prăbușirea URSS la sfârșitul anului 1991, și-a schimbat rolul, devenind un funcționar guvernamental cu reputație de loialitate și eficiență, lucrând inițial pentru primarul din Sankt Petersburg, apoi - după ce s-a mutat la Moscova - în administrația prezidențială a lui Elțîn. În fotografiile din acea perioadă, apare de obicei în fundal sau într-un colț al imaginii, fără să privească niciodată spre aparatul foto și fără să ocupe vreodată centrul atenției.

Nina Hrușciova, strănepoata liderului sovietic Nikita Hrușciov, a declarat că i s-a spus în anii 1990 că, în cercurile KGB, el era cunoscut drept „molia”, un om care se putea ascunde oriunde dorea, un om al umbrelor.

La parada militară de 9 Mai, Putin a fost flancat de un fost NKVD-ist (Iuri Dvoichin, în costum, în stânga imaginii) și de un fost KGB-ist (Ghenadi Zaițev, în uniformă, dreapta imaginii). Sursă foto: captură video, kremlin.ru

Dar când a devenit președinte, lucrurile s-au schimbat. Părea să aprecieze oportunitatea de a îmbrăca roluri diferite.

Câțiva ani mai târziu, când a fost fotografiat pentru premiul „Omul Anului” al revistei Time în 2007, s-a așezat instinctiv pe spătarul scaunului și a privit în jos spre obiectivul aparatului foto, ca un țar pe tron sau un șef de mafie amenințător.

„Pentru mine, el își etala puterea”, spune Platon, fotograful revistei Time care a făcut fotografia. „Din câte știu, lui Putin îi plac aceste imagini. Mulți dintre susținătorii lui adoră fotografiile. Ele îl prezintă ca pe un naționalist dur.”

Era ceea ce Pomerantsev numește „o versiune postmodernă a propagandei autoritare”, Putin interpretând toate rolurile ca un artist de performance.

Iar diversele ipostaze ale unui om puternic pe care le-a adoptat s-au reflectat în politicile sale. Pentru a face Rusia din nou puternică, Putin a susținut că era nevoie de mai multă ordine, de mai multă supraveghere din partea autorităților. Așadar, pas cu pas, el a întărit controlul asupra societății ruse, reducând spațiul pentru libera exprimare și critică, transformând Duma într-un parlament marionetă, marginalizând sau eliminând oponenții politici și atacând puterile occidentale pentru că nu arătau Rusiei suficient respect.

Omul din spatele măștii

Ședințele sale foto hiper-macho, în care apare fără tricou, au fost analizate la nesfârșit ca o reflectare a încrederii sale. Dar poate că aceste imagini ne spun ceva și despre nesiguranțele sale: dorința sa de a-i asigura pe toți, inclusiv pe el însuși, că era încă omul de bază, la fel de în formă ca întotdeauna.

După 2008, când s-a retras din funcția de președinte pentru a deveni prim-ministru timp de patru ani, fotografiile care atrăgeau atenția, precum acestea, semnalau, de asemenea, că el, și nu președintele Dmitri Medvedev, era adevărata putere în țară.

În 2011 a survenit o schimbare vizuală dramatică, care a marcat, de asemenea, un punct de cotitură în parcursul său politic. A apărut brusc în public cu o față nouă, mai plină și mai umflată, mai rigidă și mai inexpresivă. Era un lucru misterios. Era acesta un semn al tratamentului cu steroizi pentru o anumită boală? Sau apelase la Botox în încercarea sa de a îndepărta semnele declinului?

Încercarea lui Putin de a-și încetini propriul declin biologic și faptul că ia în considerare inclusiv metode științifice neobișnuite reflectă o tradiție mai veche în rândul autocraților ruși.

Câteva luni mai târziu, a candidat din nou la președinție. Rezultatul nu a fost niciodată pus la îndoială, dar la mitingul în aer liber organizat pentru a-și proclama victoria, se putea vedea că noul său chip era brăzdat de lacrimi.

Pomerantsev a ajuns la concluzia că lacrimile erau sincere. Și vocea îi era răgușită de emoție. Părea o ușurare că totul decursese conform planului, în ciuda protestelor pe scară largă dinaintea alegerilor, când - în mod surprinzător - unii protestatari îndrăzniseră să scandeze lozinci prin care îi cereau să plece. Dar unii analiști s-au întrebat dacă nu a fost vorba de încă o punere în scenă, menită să evoce imagistica religioasă a unei icoane plângând, pentru a sugera că el era acum sfântul salvator al Rusiei.

Oricare ar fi fost cazul, acesta a marcat un moment decisiv. Strânsoarea sa asupra țării se întărea de ani de zile. Din această perioadă încoace, orice formă de disidență publică nu era doar descurajată, ci era pur și simplu ilegală. Putin devenea din ce în ce mai autoritar, iar Rusia era din ce în ce mai puțin tolerantă față de vocile opoziției, arată BBC.

Nadya Tolokonnikova, una dintre feministele din trupa Pussy Riot care a fost închisă și declarată agent străin pentru protestele sale, a formulat lucrurile astfel: „Putin a devenit obsedat de ideea de a intra în istorie ca salvator, nu doar al Rusiei, ci al întregii lumi. Și acesta este momentul de cotitură în care a devenit Putin pe care îl cunoaștem astăzi.”

Rusia va exploata folosirea forței militare de către Trump în Venezuela și dorința sa de a conduce țara de la distanță pentru a-și justifica acțiunile agresive din Ucraina și din țările pe care Moscova le consideră parte din sfera sa de influență.

Acum, la 73 de ani, Vladimir Putin nu este mai aproape de a renunța la frâiele puterii decât era în 1999, dar este văzut mai rar.

Mulți speculează că, în ultimii ani, a devenit tot mai paranoic, mai ales de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina și de la izbucnirea pandemiei de Covid. Acum, atunci când apare în fața camerelor, aceste apariții sunt minuțios regizate, de parcă ar fi hotărât să păstreze distanța față de lumea exterioară.

„Este evident că vrea să se asigure că oamenii nu îl pot urmări. Asta arată o persoană paranoică în ceea ce privește siguranța sa personală - fie că este vorba de germeni sau de tentative de asasinat”, spune Fiona Hill.

Războiul din Ucraina este acum un element central al imaginii sale. Mikhail Fishman, un jurnalist rus veteran, spune: „Dacă ne uităm înapoi la ce era Putin după ce s-a întors la Kremlin în 2012, el încă nu știa cine era, ce voia să facă. Dar el crede că și-a găsit în sfârșit misiunea, rolul său, și acesta este războiul.”

Cu toate acestea, la mai bine de patru ani de la izbucnire, războiul pe scară largă cu Ucraina reprezintă, de asemenea, o povară. Continuarea lui pare din ce în ce mai dificilă, dar și încheierea lui este plină de pericole. Putin a creat o mașinărie de război economică și un sistem de represiune internă pe care nu le poate inversa cu ușurință fără a-și asuma riscuri enorme.

La un sfert de secol de la preluarea puterii, el pare distant și inflexibil, ca și cum ar fi imobilizat într-o capcană pe care el însuși a creat-o. Este o imagine departe de cea a sportivului dinamic și a eroului de acțiune pe care odată spera că o va defini, remarcă BBC.

