Mai mulți ruși care au ieșit să protesteze față de blocarea internetului au fost reținuți și bătuți în secțiile de poliție

Cel puțin 18 persoane au fost reținute în orașe din Rusia în cadrul acțiunilor de protest împotriva blocării internetului, care au avut loc pe 29 martie, potrivit OVD-Info.

Mai exact, 13 persoane au fost reținute la Moscova, câte două la Sankt Petersburg și Kaluga, precum și una la Voronej. Printre cei trimiși de forțele de ordine la secțiile de poliție se află patru minori și disidentul sovietic Alexander Podrabinek, în vârstă de 72 de ani. În capitala rusă, acțiunea a avut loc în Piața Bolotnaia, unde fuseseră aduse din timp dube și mașini ale Rosgvardiei. Potrivit datelor OVD-Info, forțele de ordine au oprit persoane izolate pe parcursul zilei, le-au verificat documentele și le-au trimis la secțiile de poliție, unde nu au fost lăsați avocații.

Unul dintre cei reținuți, Artur Wagner, a povestit că polițiștii de la secția de poliție „Meșchanskij” l-au bătut și i-au furat cardul bancar. L-au forțat pe tânăr să depună mărturie împotriva mătușii sale, Ekaterina Wagner, cu care veniseră împreună în piață. Aceasta a fost reținută peste noapte la secție, fiind acuzată de nesupunere față de poliție.

Un alt reținut, Vladislav Azaročkin, a fost bătut de polițiști la secția de poliție „Jakimanka”. A fost amenințat cu tortură și abuzuri sexuale, iar apoi i s-au întocmit procese-verbale pentru nesupunere față de poliție și huliganism minor. A petrecut noaptea la secție. În Sankt Petersburg, unui bărbat reținut  a fost amenințat cu un proces-verbal administrativ și cu trimiterea la comisia militară, dar apoi a fost eliberat. În Voronej, reținutul a fost, de asemenea, eliberat fără proces-verbal.

Apelurile la participarea la acțiunile împotriva blocării internetului au început să circule pe TikTok la mijlocul lunii martie. În multe videoclipuri apărea logo-ul unui grup până atunci necunoscut, „Lebăda Roșie”, care a creat un canal cu același nume și un chat Telegram intitulat „Mitingul din 29.03”. Organizatorii au anunțat că au depus cereri pentru organizarea de mitinguri la Moscova și Sankt Petersburg, dar autoritățile le-au respins, invocând „restricțiile legate de COVID”.

Politologul Dmitri Kiselev, fostul șef al echipei de campanie a lui Boris Nadejdin la alegerile prezidențiale, a anunțat, de asemenea, planurile de a organiza pe 29 martie o serie de mitinguri împotriva blocării internetului în peste 20 de orașe din Rusia. Nadejdin însuși a declarat că autoritățile din regiunea Moscovei i-au refuzat autorizarea mitingului. Potrivit acestuia, a depus numeroase cereri, dar în niciun oraș nu i s-a permis organizarea acțiunii.

Ministerul de Interne a avertizat cu privire la posibile rețineri și la răspunderea pentru participarea la acțiuni neaprobate de autorități. Ministerul a reamintit de răspunderea administrativă și penală și a subliniat că astfel de evenimente vor fi „imediat reprimate”.

