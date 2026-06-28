„Mai sus de el este doar Putin”: Cum ajung „gardienii” secretelor de stat ale Kremlinului să se compromită singuri pe rețelele sociale

Din analiza unor documente ultrasecrete ale departamentului de contraspionaj din cadrul FSB a reieșit faptul că, odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, oficialii ruși care au acces la secrete de stat au devenit din ce în ce mai des ținta serviciilor de informații străine. O investigație The Insider a dezvăluit că până și detaliile vieții private a unora dintre cei mai importanți păstrători ai secretelor Kremlinului, precum Andrei Kazakov, care conducea până de curând biroul arhivei prezidențiale și avea o obsesie pentru menținerea discreției, ajung să fie expuse în public, în special prin intermediul rețelelor sociale.

Potrivit unui document obținut de The Insider marcat „ultrasecret”, numărul cazurilor în care agenții ruși au fost abordați de serviciile de informații străine în ultimii ani a crescut semnificativ.

„Din 2022 și până în prezent, agențiile de securitate au identificat 2.874 de acțiuni ale serviciilor speciale străine, în comparație cu 1.953 de acțiuni din 2017 până în 2021.”

Cele mai multe acțiuni care aveau ca țintă păstrători ai secretelor Kremlinului au fost desfășurate de serviciile speciale ucrainene: 1.960 – peste 50% din total, potrivit documentului FSB.

Printre țintele lor s-au numărat militari din armata rusă, angajați din industria de apărare și din complexele de arme nucleare, angajați ai administrației militare de stat, corpul diplomatic, sectorul transporturilor și reprezentanți ai industriilor științifice, educaționale și de comunicații.

În prezent, 90% din recrutări au loc online, în comparație cu doar 6% în 2017, potrivit FSB. Serviciile de informații străine au fost interesate în special de cetățenii ruși care au călătorit în străinătate.

„Serviciile de informații americane, folosind date obținute din sistemele de rezervare a biletelor, de la hoteluri și din înregistrările pentru evenimentele internaționale, monitorizează sosirea cetățenilor ruși vizați de serviciile de informații și creează din timp condițiile pentru studierea lor în vederea recrutării.”

Angajații „păstrătorului-șef” al secretelor Kremlinului nu aveau cui să i se plângă întrucât Kazakov nu răspundea decât în fața lui Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

„Păstrătorul-șef” al secretelor Kremlinului

Când trec prin punctele de control de la frontieră, persoanele vizate pentru recrutare sunt supuse unor condiții dure de interogare despre activitățile lor profesionale ce pot include colectarea de biomaterial cu forța, confiscarea de documente, dispozitive de comunicații și echipament electronic și li se cer parolele și datele de înregistrare pentru dispozitive și conturi de email, se arată în documentul FSB.

Oficialii ruși care au acces la cele mai importante secrete de stat ale Kremlinului lasă multe urme digitale – uneori, în mod neintenționat, iar alteori prin postările pe care le fac pe rețelele sociale.

Aceste situații se aplică chiar și la oficiali importanți din aparatul de securitate care conduc serviciile ce se ocupă cu protejarea documentelor secrete. Unul dintre ei este și Andrei Kazakov, care a fost șeful biroului arhivei lui Putin până la mijlocul lunii iunie.

În conversațiile cu rudele sale, Kazakov s-a descris drept „păstrătorul-șef” al secretelor Kremlinului. El are acces la mecanismele interne ale regimului de la Moscova, la procesele ascunse din spatele deciziilor luate la cel mai înalt nivel și la numele celor implicați.

Kazakov afla de multe ori despre noile numiri în funcție și demiteri înainte de alte persoane din conducere și le cerea subalternilor săi să se supună unor reguli foarte stricte.

Vacanțe petrecute în țări NATO și poze postate pe rețelele sociale

Kazakov l-a înlocuit pe Alexander Golubev la conducerea arhivei prezidențiale în 2020, după ce fostul șef a murit în timpul pandemiei de COVID-19.

Kazakov „este pur și simplu obsedat de păstrarea discreției”, a spus o sursă din biroul executiv prezidențial. Angajații lui nu aveau cui să i se plângă întrucât Kazakov nu răspundea decât în fața lui Vladimir Putin.

Cu toate că le cerea angajaților să urmeze un set de reguli foarte stricte, Kazakov se pare că nu se lăsa constrâns de același reguli. El l-a sunat pe șeful GRU, Igor Kostiukov, folosind comunicații mobile obișnuite și gmail, un serviciu care folosește servere din SUA.

Din datele personale scurse pe internet, se pot afla extrem de multe informații despre viața personală a lui Kazakov, de la ce îi place să mănânce și până la identitatea dentistului său personal.

Kazakov a postat și poze din călătoriile pe care le-a făcut cu familia în țări NATO. Odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, însă, el și familia sa și-au petrecut vacanțele doar pe teritoriul Rusiei, în special la hotelurile Primorie Grand Resort din Gelendjik, Rosa Springs din Soci și Grand Palace din Svetlogorsk.

Ultima dată când familia Kazakov a mers în afara granițelor a fost pe data de 20 februarie 2022, cu patru zile înainte ca Rusia să invadeze Ucraina. El și-a petrecut vacanța în Serbia alături de soție, fiică și nepoată.

Având acces la toate secretele de stat ale Rusiei, Kazakov a înțeles probabil că aceasta era ultima lui ocazie să mai petreacă timpul în afara țării.

Odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, Kazakov și familia sa și-au petrecut vacanțele doar pe teritoriul Rusiei, în special la hotelurile Primorie Grand Resort din Gelendjik, Rosa Springs din Soci și Grand Palace din Svetlogorsk. În poză: portul Soci. Foto: Profimedia Images

Ceilalți membri ai familiei Kazakov implicați în „afacerea” secretelor de stat

Și alți membri ai familiei Kazakov sunt implicați în „afacerea” secretelor de stat. Fiul său, Konstantin, este un angajat la Serviciului Federal de Protecție (FSO) și conduce Directoratul pentru Protecția Secretelor de Stat al Ministerului de Finanțe.

Soția lui Konstantin a studiat medicina, dar, în 2022, socrul ei i-a găsit un job de consultant în departamentul care se ocupă cu documentele secrete ale direcției prezidențiale pentru decorații de stat.

Sute de decrete secrete cu privire la decorațiile acordate generalilor din FSB, SVR și Ministerul Apărării, precum și „eroilor” care au participat la „operațiunea militară specială” și spionilor ce desfășoară misiuni secrete în străinătate, trec prin mâinile ei.

În ciuda avertismentelor FSB legate de riscul recrutării în timpul deplasărilor în străinătate, Daria a postat poze din călătoriile ei cu soțul în Italia, Germania, Elveția și Spania.

Înainte să îl demită, Putin i-a oferit lui Kazakov Ordinul de merit pentru patrie acordat pentru „contribuții la susținerea activităților președintelui Federației Ruse și mulți ani de muncă conștiincioasă”.

Editor : Raul Nețoiu