Live TV

Maica Spionilor și „biserica-minune” de lângă Moscova: Cum se folosește Rusia de o icoană ca să-și trimită soldații să moară în Ucraina

Data publicării:
icoană "făcătoare de minuni" adusă în apropierea frontului din Ucraina pentru soldații ruși
Icoana a fost adusă și în Crimeea, după ce a fost anexată ilegal de Rusia. În timp ce credincioșii se rugau pentru pace, forțele speciale rusești ocupau locații strategice de pe teritoriul peninsulei. Colaj foto: Profimedia Images / Insider
Din articol
Icoana din Baciurino a devenit un proiect comercial de succes Povești cu iz de KGB: Explozia „vulcanului Fukushima” și alte „miracole” anti-americane Preotul rus care a fost prins în Ucraina cu poze cu o elevă dezbrăcată în telefon

În comunitatea secretă a Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR) din Baciurino, lângă Moscova, liderii spionajului rusesc vin să se roage într-o capelă ce include o așa-numită icoană făcătoare de minuni. Icoana este promovată și în teritoriile ocupate din Ucraina pentru a „umple mințile soldaților ruși cu iluzii, înainte să fie trimiși la moarte”, în timp ce preotul paroh al bisericii din suburbia exclusivistă a spionilor lui Putin a fost prins cu imagini cu pornografie infantilă în telefon, în timpul unei vizite în apropiere de linia frontului, potrivit unei investigații The Insider.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Îmblânzirea inimilor împietrite” a devenit cunoscută în Rusia în 1998, după ce au început să apară zvonuri că a vindecat persoane imobilizate la pat și bolnavi de cancer și a ajutat femeile care nu puteau face copii.

După ce a aflat despre proprietățile „miraculoase” ale icoanei, Anatoli Petrov, un vicepreședinte al Federației Ruse de Box și lider mafiot din Balașika, a finanțat construirea unei biserici în comunitatea secretă a SVR din Baciurino, unde icoana să poată fi expusă, și a organizat vizite în străinătate, pentru ca și credincioșii din alte țări să se poată închina la această icoană.

„Înainte de războiul din Ucraina, el era mereu la Nisa, Zurich, Londra și Paris și a construit o vilă și un hotel în Cipru”, a spus o sursă Insider despre Petrov.

Consiliul executiv al Federației de Box, în cadrul căruia Petrov ocupă poziția de vicepreședinte, este condus de șeful Serviciului de Securitate Prezidențial (SBP), Alexei Rubejni, și îl include și pe Igor Secin, directorul executiv al Rosneft și „mâna dreaptă” a lui Putin.

icoană-rusia-soldați-ucraina-anatoli-petrov
Anatoli Petrov (dreapta), un vicepreședinte al Federației Ruse de Box și lider mafiot din Balașika, a finanțat construirea bisericii în care se află acum icoana, care apoi a ajuns și la soldații ruși din teritoriile ocupate din Ucraina. Capturi foto: The Insider

Icoana din Baciurino a devenit un proiect comercial de succes

Imediat ce biserica din Baciurino a fost deschisă, icoana ar fi început să emane din ce în ce mai mult „ulei miraculos”, ceea ce a dus la deschiderea unui magazin al bisericii unde mirul este vândut în sticluțe.

În 2014, icoana a ajuns și în Crimeea recent anexată de Rusia. În timp ce credincioșii se rugau pentru pace, forțele speciale ale serviciului de informații militare externe al Rusiei (GRU) ocupau locații strategice din peninsulă.

Cu timpul, icoana „Îmblânzirii inimilor împietrite” din Baciurino a devenit un proiect comercial de succes, având propriul său buget, departament de publicitate și acompaniament muzical.

Înainte de a ajunge într-un oraș, posturile locale de știri difuzează clipuri despre mirul care se spune că îi vindecă pe oameni de boli groaznice. Chiar și unele persoane publice au ajuns să promoveze aceste videoclipuri.

Povești cu iz de KGB: Explozia „vulcanului Fukushima” și alte „miracole” anti-americane

Înainte de invadarea Ucrainei de către trupele ruse, icoana a ajuns de mai multe ori în Statele Unite, Canada, Australia, Filipine și diverse țări din Europa. Poveștile despre presupusele miracole atribuite icoanei au curs la fel de repede precum uleiul miraculos îmbuteliat.

„Această icoană a fost în Japonia când vulcanul Fukushima a explodat”, a spus un preot în timpul unei slujbe în regiunea Donețk, potrivit The Insider. „Radiația puternică ar fi trebuit să otrăvească Orientul Îndepărtat al nostru. Dar icoana era acolo, iar vântul a bătut constant înspre America.”

Serghei-Poliakov-kgb-icoana-preot-pedofil-rusia
Veteranul KGB-FSB Serghei Poliakov (stânga) este păstrătorul icoanei „făcătoare de minuni” din Donețk - o copie a celei din Rusia. Dmitri Kuvîrtalov (dreapta), fostul preot paroh al bisericii din Baciurino, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru distribuirea de imagini cu pornografie infantilă. Capturi foto: The Insider

O copie a icoanei, care a ajuns în Donețk, a început și ea să producă „miracole”: obuzele ucrainene nu mai explodau, rachetele americane nu își mai loveau ținta, iar gloanțele nu îi puteau lovi pe soldații unși cu mir.

Toate aceste povești erau relatate de păstrătorul icoanei, veteranul KGB-FSB Serghei Poliakov, care a făcut parte din Grupul Alfa, o subunitate a forțelor speciale rusești din cadrul KGB (acum, FSB).

Cei care se ocupă de promovarea icoanei susțin și „valorile 'lumii rusești', ceea ce se potrivește perfect cu propaganda rusă”, a explicat o fostă angajată a bisericii din Baciurino pentru The Insider. „Este și în interesul unor ofițeri politici ai Ministerului Apărării – îi ajută să umple mințile soldaților cu iluzii, înainte să îi trimită la moarte.”

Preotul rus care a fost prins în Ucraina cu poze cu o elevă dezbrăcată în telefon

Până de curând, preotul paroh al bisericii din Baciurino era Dmitri Kuvîrtalov, care le-a spus jurnaliștilor că a văzut de mai multe ori cum icoana varsă lacrimi de sânge.

Aceste lacrimi, însă, par să fi fost vărsate dintr-un alt motiv: anul trecut, preotul a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru distribuirea de imagini cu pornografie infantilă.

În 2023, Kuvîrtalov a vizitat una dintre regiunile ucrainene ocupate de Rusia, în rol de consilier spiritual pentru soldații ruși. Într-o noapte, paznicul unui buncăr în care preotul și-a uitat telefonul deblocat a găsit poze cu o elevă dezbrăcată în acel telefon.

Potrivit anchetatorilor, Kuvîrtalov a corespondat cu o fată din regiunea Altai și a plătit-o să se filmeze și să se pozeze goală. Imaginile erau apoi vândute altor persoane, inclusiv preoți din Moscova, Novosibirsk și Crimeea, potrivit The Insider. Kuvîrtalov a fost, între timp, excomunicat la ordinul Patriarhului Kiril.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati americani mihail kogalniceanu
1
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
2
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
plen camera deputatilor
3
Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind prezența...
d trump saluta de pe scara air force one
4
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
5
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
Digi Sport
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Kharkiv, Ukraine, July 22, 2025 Military memorabilia consisting of various Russian army items, such as documents and shells recovered from the battlef
Mărturii șocante de pe frontul din Ucraina: Cel puțin 100 de ofițeri...
130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom
Extinderea UE după calculele lui Viktor Orban: De ce respinge...
ANDREI PLESU 4744423-Mediafax Foto-Theodor Pana
Andrei Pleșu, despre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu: unul e o...
tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Cu voință, va fi...
Ultimele știri
Cum și de ce s-a lepădat Bill Gates de „alarmismul” schimbărilor climatice: „Nu vor duce la dispariția umanității”
FBI a rămas fără bani pentru informatori și operațiuni sub acoperire. Criză de fonduri din cauza blocajului guvernamental din SUA
Atacul cu pagere al Israelului în Liban inspiră un thriller de spionaj: „Frequency Of Fear”, cu vedetele din „Fauda”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pompieri 112
Incendiu puternic la o biserică din judeţul Prahova. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale
soldat rus cu pusca
„Îmi pare rău, ordin”. Soldații ruși au executat în stil sovietic două familii din regiunea Donețk
Pope Francis meets with Britain's King Charles and Queen Camilla at the Vatican
Charles al III-lea se roagă cu Leon al XIV-lea. E prima întâlnire dintre un rege britanic și un papă, în ultimii 500 de ani
Serghei Nariskin
Nou scenariu de la spionii lui Putin: Marea Britanie pregătește „ruși trădători”. Ce ar trebui să facă aceștia
Spioni rusi profimedia
Lovitură pentru Rusia, după ce Ungaria și-a retras veto-ul. Decizie dură a UE, motivată de operațiunile de sabotaj ale Moscovei
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
Fanatik.ro
ANAF vrea să-i ia 7 milioane de lei lui Gigi Becali! Cum s-a ajuns la această sumă uriașă, care ar fi...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Doliu la Universitatea Craiova! A murit în război
Adevărul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va...
Playtech
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi Sport
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice...
Pro FM
Lora, adevărul despre perioada în care și-a pierdut tatăl: „Am avut tot timpul orgoliul femeii care poate...
Film Now
Sydney Sweeney, noua femeie fatală de la Hollywood, într-o rochie care nu a lăsat loc imaginației. Eleganță...
Adevarul
„Calm Down”. Elanul nuclear al lui Medvedev, temperat de ministrul belgian al Apărării pe ritmurile Selenei...
Newsweek
Tabelul care arată când poți ieși la pensie în funcție de anul nașterii. Cum știi ce vechime ai?
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Un cuplu atât de admirat. Paul Bettany și Jennifer Connelly, de mână pe covorul roșu, la o premieră pe...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles