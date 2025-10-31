Maica Spionilor și „biserica-minune” de lângă Moscova: Cum se folosește Rusia de o icoană ca să-și trimită soldații să moară în Ucraina

În comunitatea secretă a Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR) din Baciurino, lângă Moscova, liderii spionajului rusesc vin să se roage într-o capelă ce include o așa-numită icoană făcătoare de minuni. Icoana este promovată și în teritoriile ocupate din Ucraina pentru a „umple mințile soldaților ruși cu iluzii, înainte să fie trimiși la moarte”, în timp ce preotul paroh al bisericii din suburbia exclusivistă a spionilor lui Putin a fost prins cu imagini cu pornografie infantilă în telefon, în timpul unei vizite în apropiere de linia frontului, potrivit unei investigații The Insider.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Îmblânzirea inimilor împietrite” a devenit cunoscută în Rusia în 1998, după ce au început să apară zvonuri că a vindecat persoane imobilizate la pat și bolnavi de cancer și a ajutat femeile care nu puteau face copii.

După ce a aflat despre proprietățile „miraculoase” ale icoanei, Anatoli Petrov, un vicepreședinte al Federației Ruse de Box și lider mafiot din Balașika, a finanțat construirea unei biserici în comunitatea secretă a SVR din Baciurino, unde icoana să poată fi expusă, și a organizat vizite în străinătate, pentru ca și credincioșii din alte țări să se poată închina la această icoană.

„Înainte de războiul din Ucraina, el era mereu la Nisa, Zurich, Londra și Paris și a construit o vilă și un hotel în Cipru”, a spus o sursă Insider despre Petrov.

Consiliul executiv al Federației de Box, în cadrul căruia Petrov ocupă poziția de vicepreședinte, este condus de șeful Serviciului de Securitate Prezidențial (SBP), Alexei Rubejni, și îl include și pe Igor Secin, directorul executiv al Rosneft și „mâna dreaptă” a lui Putin.

Anatoli Petrov (dreapta), un vicepreședinte al Federației Ruse de Box și lider mafiot din Balașika, a finanțat construirea bisericii în care se află acum icoana, care apoi a ajuns și la soldații ruși din teritoriile ocupate din Ucraina. Capturi foto: The Insider

Icoana din Baciurino a devenit un proiect comercial de succes

Imediat ce biserica din Baciurino a fost deschisă, icoana ar fi început să emane din ce în ce mai mult „ulei miraculos”, ceea ce a dus la deschiderea unui magazin al bisericii unde mirul este vândut în sticluțe.

În 2014, icoana a ajuns și în Crimeea recent anexată de Rusia. În timp ce credincioșii se rugau pentru pace, forțele speciale ale serviciului de informații militare externe al Rusiei (GRU) ocupau locații strategice din peninsulă.

Cu timpul, icoana „Îmblânzirii inimilor împietrite” din Baciurino a devenit un proiect comercial de succes, având propriul său buget, departament de publicitate și acompaniament muzical.

Înainte de a ajunge într-un oraș, posturile locale de știri difuzează clipuri despre mirul care se spune că îi vindecă pe oameni de boli groaznice. Chiar și unele persoane publice au ajuns să promoveze aceste videoclipuri.

Povești cu iz de KGB: Explozia „vulcanului Fukushima” și alte „miracole” anti-americane

Înainte de invadarea Ucrainei de către trupele ruse, icoana a ajuns de mai multe ori în Statele Unite, Canada, Australia, Filipine și diverse țări din Europa. Poveștile despre presupusele miracole atribuite icoanei au curs la fel de repede precum uleiul miraculos îmbuteliat.

„Această icoană a fost în Japonia când vulcanul Fukushima a explodat”, a spus un preot în timpul unei slujbe în regiunea Donețk, potrivit The Insider. „Radiația puternică ar fi trebuit să otrăvească Orientul Îndepărtat al nostru. Dar icoana era acolo, iar vântul a bătut constant înspre America.”

Veteranul KGB-FSB Serghei Poliakov (stânga) este păstrătorul icoanei „făcătoare de minuni” din Donețk - o copie a celei din Rusia. Dmitri Kuvîrtalov (dreapta), fostul preot paroh al bisericii din Baciurino, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru distribuirea de imagini cu pornografie infantilă. Capturi foto: The Insider

O copie a icoanei, care a ajuns în Donețk, a început și ea să producă „miracole”: obuzele ucrainene nu mai explodau, rachetele americane nu își mai loveau ținta, iar gloanțele nu îi puteau lovi pe soldații unși cu mir.

Toate aceste povești erau relatate de păstrătorul icoanei, veteranul KGB-FSB Serghei Poliakov, care a făcut parte din Grupul Alfa, o subunitate a forțelor speciale rusești din cadrul KGB (acum, FSB).

Cei care se ocupă de promovarea icoanei susțin și „valorile 'lumii rusești', ceea ce se potrivește perfect cu propaganda rusă”, a explicat o fostă angajată a bisericii din Baciurino pentru The Insider. „Este și în interesul unor ofițeri politici ai Ministerului Apărării – îi ajută să umple mințile soldaților cu iluzii, înainte să îi trimită la moarte.”

Preotul rus care a fost prins în Ucraina cu poze cu o elevă dezbrăcată în telefon

Până de curând, preotul paroh al bisericii din Baciurino era Dmitri Kuvîrtalov, care le-a spus jurnaliștilor că a văzut de mai multe ori cum icoana varsă lacrimi de sânge.

Aceste lacrimi, însă, par să fi fost vărsate dintr-un alt motiv: anul trecut, preotul a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru distribuirea de imagini cu pornografie infantilă.

În 2023, Kuvîrtalov a vizitat una dintre regiunile ucrainene ocupate de Rusia, în rol de consilier spiritual pentru soldații ruși. Într-o noapte, paznicul unui buncăr în care preotul și-a uitat telefonul deblocat a găsit poze cu o elevă dezbrăcată în acel telefon.

Potrivit anchetatorilor, Kuvîrtalov a corespondat cu o fată din regiunea Altai și a plătit-o să se filmeze și să se pozeze goală. Imaginile erau apoi vândute altor persoane, inclusiv preoți din Moscova, Novosibirsk și Crimeea, potrivit The Insider. Kuvîrtalov a fost, între timp, excomunicat la ordinul Patriarhului Kiril.

Editor : Raul Nețoiu