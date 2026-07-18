Din momentul în care Rusia a declanșat invazia în Ucraina, țara vecină a desfășurat multiple proiecte prin care a încercat să convingă rușii să nu se înscrie ca voluntari la război. Unul dintre cele mai inedite e creat de către un jurnalist care poartă discuții cu rușii ajunși ostatici și le propune acestora să vorbească cu rudele din Rusia. (N.red. bună parte dintre ucraineni vorbesc limba rusă pentru că au fost colonizați și s-au aflat sub ocupație, fie țaristă, fie sovietică, soldată cu milioane de victime). În unul dintre cele mai recente episoade, sare în evidență atitudinea inumană a unuia dintre tații care și-au lăsat fii să plece la război împotriva unui stat independent. Digi24.ro trasmite dialogul halucinant dintre tânărul soldat ajuns ostatic și tatăl său.

De pe 24 februarie 2022, Ucraina a derulat mai multe campanii menite să salveze viețile rușilor care au ajuns pe front, de multe ori fără voia lor.

Putem aminti celebrul program numit (Huciu Jiti, (traducere: vreau să trăiesc) prin care rușii aflați pe front pot apela la un anumit număr pe cel mai cunoscut serviciu de mesagerie din Rusia (n.red. Telegram) prin intermediul căruia se pot preda. (N.red. mai nou a fost interzis serviciul Telegram în Rusia, alături de Facebook, Instagram, etc)

Una dintre cele mai urmărite maniere prin care ucrainenii încearcă să convingă rușii să nu se mai înscrie în așa numita Operațiune Specială (n.red. așa numesc rușii războiul din Ucraina) este prin intermediul unor interviuri publicate de către un celebru jurnalist ucrainean cu ostaticii ruși cărora li se pune la dispoziție dreptul de a vorbi cu rudele lor din Rusia (n.red. ucrainenii ajunși în Rusia nu au acest drept)

Multe dintre interviuri sunt într-o atmosferă mai mult decât ciudată, cu rudele rușilor care nu vor să vorbească. Mai rău, există unele situații în care rudele se plâng că au primit deja banii drept compensație (n.red. rușii care mor pe front lasă familiilor lor o anumită sumă de ruble, maximum pentru a cumpăra o mașină Lada) și în situația în care ruda lor e vie, ar fi obligate să restituie suma de bani).

Digi24.ro a găsit unul dintre interviurile care pare cel puțin ciudat, fără a spune dramatic, care relatează discuția dintre un rus trimis să ucidă ucraineni și familia sa din țara dictatorului Putin.

Digi24.ro transcrie mai jos dialogul halucinant dintre rusul ajuns ostatic și tatăl său.

Era mai bine dacă te-ai fi sinucis

Dacă vrei să vorbești cu el, am nevoie de acordul tău pentru publicarea discuției cu el. Vei vorbi cu el?

-Dar pot vorbi cu el?

-Eu pe tine te întreb, tu vrei să vorbești cu el?

-S-o facem!

-Alo, salut!

-Cum ai reușit să ajungi ostatic? (n.red. în traducere liberă ar fi mai corect să spunem: „Cât de prost ai fost de ai ajuns ostatic”

-Pentru că am plecat la război (n.red. spune fiul rusului)

-Eu știu că ai plecat la război, te întrebam cum ai reușit să ajungi ostatic (n.red. întreabă tatăl soldatului rus)

-M-au prins, m-au reținut, spune soldatul rus ajuns ostatic.

-Te-au prins, te-au reținut? Întreabă tatăl rus, evident deranjat de situație, adăugând: Dar ce, tu n-ai avut arme la tine?

-Nu aveam, am pierdut armele, pentru că eram vizați de drone( n.red. spune rusul capturat)

-(N.red. râde batjocoritor tatăl). L-ai pierdut, haha, ești un adevărat comediant!

-Acum sunt ostatic în Ucraina (n.red. spune rusul ajuns pe teritoriul ucrainean)

-Ai zburat cam departe (n.red. expresie tradusă ad litteram, tatăl rus se referă peiorativ la faptul că a ajuns departe) și-l întreabă pe fiul său: „și ce vrei acum”?

-Pare că el nu este foarte bucuros că ai ajuns ostatic (n.red. spune jurnalistul ucrainean)

-Aștept un schimb de prizonieri, sper că voi ajunge acasă (n.red. spune rusul ostatic)

-Voi merge la centrul militar, dacă e(n.red. spune tatăl ostaticului)

-De ce vei merge acolo((n.red. întreabă rusul care este ostatic)

-Ți-am spus, să-i anunț că ești ostatic, ei doar nu știu că ești ostatic, ei au spus că tu ai fost pierdut fără urmă ((n.red. spune tatăl ostaticului. NB: este o tehnică folosită frecvent de către ruși prin care anunță ostaticii drept pierduți fără veste sau morți pentru a ascunde numărul real al soldaților morți în Ucraina).

-Cum a reacționat mama? ((n.red. întreabă soldatul rus)

-Cum să reacționeze? Hai să adunăm actele! ((n.red. spune tatăl soldatului rus. NB. Dacă un soldat rus moare oficial în Ucraina, familia lui poate primi o compensație substanțială)

-E beat mort, nu? (n.red.întreabă jurnalistul ucrainean)

-În legătură cu faptul că ai fost declarat dispărut((n.red. întreabă tatăl)

-Unde e mama, la muncă? Întreabă soldatul rus, primind răspuns că mama sa e la muncă.

Soldatul rus întreabă pune întrebări despre sora sa, este apostrofat că a uitat că e weekend si nu sunt ore. Mai întreabă despre cum se simte bunica și este apostrofat cu răspunsul: „Bunica e bine”.

Rusul care a mers la război este curios de data când a fost declarat dispărut fără veste, tatăl său îi spune că de pe data de 25, din octombrie?

-Mama s-a supărat mult?

-Nu aș zice, spune tatăl din Rusia (n.red. jurnalistul ucrainean nu se poate abține și râde isteric)

-Dar cum a reacționat ((n.red. întreabă rusul vădit surprins de răspunsul tatălui său

-Cum să răspundă? A fost evident dezamăgită!

-A fost profund dezamăgită pentru că a ajuns ostatic? ((n.red. întreabă jurnalistul ucrainean)

-Ar fi trebuit să te sinucizi ((n.red. spune ironic jurnalistul din Ucraina)

Partea cu adevărat șocantă vine de la tatăl tânărului soldat rus. Acesta spune direct, cităm: „Era, cu siguranță, mai bine dacă te-ai fi sinucis. Trebuia să fie ucis).

N.red. Dialogul în original poate fi urmărit, pentru cei care vorbesc limba rusă, pe pagina de Facebook: Apostle Dmytro Karpenko.

Digi24.ro lasă mai jos filmarea video din interviul despre care a scris, cât și un link către pagina oficială a jurnalistului ucrainean,

Digi24.ro lasă și trimiterea exactă către pagina de Facebook a jurnalistului ucrainean care face astfel de discuții cu soldații ruși încă din 2022.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.