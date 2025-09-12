Live TV

Marea Britanie lovește în flota fantomă a Rusiei și impune sancțiuni împotriva a zeci de furnizori militari

Data publicării:
Sanctions to Russia. Stop sign and caution tape over the Russian
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Regatul Unit a anunţat vineri că impune sancţiuni împotriva a circa o sută de furnizori militari şi nave suspectate că fac parte din "flota fantomă" ruse, cu ocazia unei vizite la Kiev a noii şefe a diplomaţiei britanice.

"Aceste sancţiuni marchează o nouă etapă în eforturile Regatului Unit pentru intensificarea presiunii economice" asupra lui Vladimir Putin şi "tăierea fluxurilor financiare de care el are nevoie disperată pentru a finanţa acest război ilegal", a declarat Yvette Cooper, citată într-un comunicat.

Şefa diplomaţiei britanice, care are programată o întrevedere cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a denunţat de asemenea "dispreţul total" al preşedintelui rus pentru principiul suveranităţii, după intruziunea fără precedent a circa 20 de drone ruse pe teritoriul polonez, informează AFP, potrivit Agerpres.

Această intruziune este considerată deliberată de Varşovia şi de aliaţii săi, însă contestată de Moscova.

Aceste noi sancţiuni vizează circa 30 de entităţi şi indivizi "ce susţin aparatul de război rus prin furnizarea de echipamente-cheie precum componente electronice, produse chimice şi explozivi pentru fabricarea de rachete sau alte sisteme de arme", printre care drone, a detaliat ministrul.

Printre ele, o societate cu sediul în China, cu doi coproprietari ruşi, sau o societate turcă administrată de un cetăţean azer.

70 de nave suplimentare ale "flotei fantome", folosită de Rusia pentru a-şi exporta petrolul, sunt de asemenea sancţionate. Circa 500 dintre aceste nave au fost sancţionate de Londra de la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei în februarie 2022.

Rusia şi Belarus, aliatul său fidel, au început vineri ample exerciţii militare comune care suscită îngrijorarea ţărilor din NATO, la câteva zile după intruziunea dronelor în Polonia.

Şeful diplomaţiei poloneze, Radoslaw Sikorski, se află şi el vineri la Kiev pentru discuţii asupra securităţii.

Lovituri ruse au făcut doi morţi şi cinci răniţi vineri dimineaţa în regiunea Sumî, în nord-estul Ucrainei, potrivit autorităţilor ucrainene.

La rândul său, Rusia a anunţat vineri că a doborât în timpul nopţii 221 de drone ucrainene, acesta fiind unul dintre atacurile cele mai masive ale armatei Kievului din februarie 2022 încoace.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump la birou
1
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
drone polonia
2
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
photo-collage.png - 2025-08-17T195026.745
3
Nicușor Dan: „E neplăcut să iei bani de la educație, sănătate și să plătești pentru...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
4
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
profimedia-1036013505
5
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga...
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
Digi Sport
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Statue of justice,law concept
Loteria generată de protestul magistraților. Mai multe instanțe din...
drona militara
Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia...
Cutite femeie parlament
Femeie prinsă cu șase cuțite asupra sa, la Palatul Parlamentului. Ea...
edl sincron marinescu_00410
Ministrul Justiției, după ce instanțe din țară au suspendat procese...
Ultimele știri
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei drone de 20.000. Ar trebui sisteme mai ieftine
Alexandru Nazare, „maraton de întâlniri” cu marii finanţatori de pe Wall Street: Au sprijinit constant accesul României pe pieţe
Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară din Rusia, avertizează trimisul lui Trump
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
primorsk
Pentru prima dată, Ucraina a atacat cu drone portul rusesc Primorsk. Importanța strategică a acestui obiectiv. „Cât va mai dura asta?”
Donald si Melania Trump, in vizita oficiala in Marea Britanie
„Nu-i așa că e frumos?” Cum folosește guvernul de la Londra monarhia pentru a-l îmblânzi pe Donald Trump
Jean-Noël Barrot, şeful diplomaţiei franceze
Ambasadorul Rusiei în Franţa, convocat la MAE francez privind incursiunea dronelor în Polonia. „Nu ne vom lăsa intimidați”
Păpușă Labubu
O tânără din Rusia şi-a vândut sufletul pentru a cumpăra păpuşi Labubu şi un bilet la un concert. Biserica a declarat-o păcătoasă
dronă în zbor
Atac ucrainean masiv: Rusia susține că a doborât peste 200 de drone. Moscova și Sankt-Petersburg, printre țintele Kievului
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a terminat! Patru zodii vor avea noroc din plin: „Acum este momentul potrivit pentru a...
Cancan
Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate...
Fanatik.ro
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Plângere penală! Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu legea pentru că ar fi ridicat ilegal o...
Adevărul
Cum arată una dintre cele mai moderne școli din România. Se află într-un orășel de la capătul țării și este...
Playtech
Care sunt părțile corpului care îmbătrânesc cel mai repede. Răspunsul neașteptat al cercetătorilor
Digi FM
Cristina Cioran, după ce fostul ei iubit a fost condamnat la patru ani de închisoare: "Mă concentrez pe copii...
Digi Sport
"La revedere!" Xabi Alonso n-a stat la discuții: a dat un nume "greu" afară din antrenament
Pro FM
Val de reacții după ce Justin Bieber a apărut într-o pădure, plimbându-se pe un scuter în lenjerie: „Trăiește...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să...
Newsweek
Ajutor la pensie pentru plata facturilor. Dacă nu te înscrii repede, pierzi banii pe două luni
Digi FM
La cine ajunge casa de modă Armani, după moartea designerului care a creat imperiul. Giorgio Armani nu avea...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
„Regina” lui. Cameron Diaz, alături de Benji Madden, la un an de la ultima lor apariție în public. Soții, la...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea