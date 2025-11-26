Mass-media și politicienii europeni vor să saboteze soluționarea conflictului din Ucraina, susține purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusie, Maria Zaharova.



„Nu este vorba despre a câștiga puncte. Nu este vorba despre a-și consolida poziția prin atragerea maselor. Este vorba, în primul rând, despre a sabota soluționarea politico-diplomatică și, în al doilea rând, despre a manipula situația în propriul interes. Dar manipularea situației, pornind de la primul punct, pentru a distruge în general posibilitățile de soluționare politico-diplomatică”, a declarat ea la radio Sputnik, comentând ultimele publicații din mass-media despre planul SUA și declarațiile politicienilor UE.

Potrivit diplomatului, în prezent, pe fondul inițiativei Washingtonului, se ridică un val de informații, ceea ce se întâmplă întotdeauna când Occidentul nu reușește să-și îndeplinească planurile.

Zaharova a adăugat că, de îndată ce europenii aud cuvintele „plan de pace”, „negocieri”, „contacte”, li se strâng maxilarele, pentru că acestea le sunt pe contrasens.

Marți, ministrul de externe Serghei Lavrov a subliniat că Europa nu a profitat de șansa de a contribui la soluționarea crizei din Ucraina.

Potrivit ministrului, Rusia apreciază poziția SUA: aceasta este singura țară occidentală care manifestă inițiativă în soluționarea crizei. Cei care încearcă să conducă agitația în jurul planului de pace vor să submineze eforturile președintelui Donald Trump și să modifice planul după bunul lor plac.

În același timp, Moscova așteaptă de la Washington versiunea documentului pe care o consideră provizorie, în faza de acordare cu Bruxelles și Kiev.

Lavrov a subliniat că de fiecare dată când s-au înregistrat progrese în această direcție, acordurile au eșuat. Nu se poate vorbi despre niciun fel de mediere din partea Franței sau Germaniei în soluționarea conflictului ucrainean, acest rol putând fi jucat de Belarus și Turcia.

