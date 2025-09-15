Live TV

Maria Zaharova acuză Occidentul de „rusofobie și belarusofobie”: „Situația din Europa de Vest este catastrofală”

Data publicării:
zaharova
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus / Sursa foto: Profimedia Images

Occidentul simulează o presupusă amenințare din Est din cauza situației sale catastrofale, este convinsă purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova.

„Toate acestea se fac pentru că situația din Europa de Vest este catastrofală din punct de vedere economic, din punctul de vedere al întregii aventuri pe care au declanșat-o în jurul Ucrainei. Este necesar să se impună în continuare această rusofobie și belarusofobie”, a declarat diplomatul jurnaliștilor.

În opinia Mariei Zakharova, o astfel de rusofobie și belarusofobie „nu mai poate fi explicată cu nimic, decât prin inventarea de noi teze”. „Prin astfel de acțiuni care simulează o pseudoagresiune din partea Estului, ei încearcă să-și intimideze propria populație, pentru a aduna și mai mult ajutor pentru regimul de la Kiev, pentru a se arunca și mai mult în abisul absolut, în impasul acelei mașinații pe care ei înșiși au inventat-o”, a subliniat purtătoarea de cuvânt oficială a MAE RF, potrivit Tass.

Ea a atras atenția asupra politicii Poloniei din ultimii ani. „Faptul că Varșovia adoptă o poziție extrem de agresivă și distructivă – nu doar răzbunătoare, ci care se traduce în acțiuni concrete împotriva Belarusului – este, în opinia mea, deja clar și evident pentru toată lumea”, a remarcat diplomatul, referindu-se la închiderea frontierei polono-belaruse. Zaharova a menționat, de asemenea, că recentul incident cu dronele este una dintre numeroasele provocări din partea Varșoviei: „Au fost multe provocări, și aceasta nu este prima, din păcate, și probabil nu va fi nici ultima”.

