Rusia continuă campania de dezinformare și manipulare înaintea alegerilor din Republica Moldova. De această dată, Maria Zaharova a ieșit la rampă reanimând vechea amenințare privind „românizarea”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat că locuitorii Republicii Moldova vor pierde controlul asupra propriilor vieți dacă nu vor reuși să-și ridice nivelul de imunitate socială împotriva planurilor președintei Maia Sandu, care visează la o „românizare” totală a țării.

Zaharova a numit ceea ce se întâmplă în Moldova „o încercare pentru oameni”, deoarece „regimul Sandu a „româinizat statul”. După cum subliniază aceasta, nu numai politica țării a fost româinizată, ci și societatea, precum și „toate semnele suveranității”.

„Dacă oamenii nu se vor uni pentru a respinge, pentru a bloca acest atac asupra lor, dacă nu își vor ridica imunitatea la nivelul de respingere absolută a unor astfel de idei, atunci să ne așteptăm la necazuri”, a declarat ea la radio Sputnik.

Potrivit ei, locuitorii Moldovei se pot aștepta la o pierdere absolută a controlului asupra propriilor vieți.

Amintim, alegerile parlamentare din Republica Moldova vor fi organizate pe 28 septembrie. În cursa electorală de peste Prut s-au înscris 23 de concurenți electorali.

