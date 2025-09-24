Live TV

Maria Zaharova amenință Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare de la Chișinău: „Să ne așteptăm la necazuri”

Data publicării:
zaharova
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus / Sursa foto: Profimedia Images

Rusia continuă campania de dezinformare și manipulare înaintea alegerilor din Republica Moldova. De această dată, Maria Zaharova a ieșit la rampă reanimând vechea amenințare privind „românizarea”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat că locuitorii Republicii Moldova vor pierde controlul asupra propriilor vieți dacă nu vor reuși să-și ridice nivelul de imunitate socială împotriva planurilor președintei Maia Sandu, care visează la o „românizare” totală a țării.

Zaharova a numit ceea ce se întâmplă în Moldova „o încercare pentru oameni”, deoarece „regimul Sandu a „româinizat statul”. După cum subliniază aceasta, nu numai politica țării a fost româinizată, ci și societatea, precum și „toate semnele suveranității”.

„Dacă oamenii nu se vor uni pentru a respinge, pentru a bloca acest atac asupra lor, dacă nu își vor ridica imunitatea la nivelul de respingere absolută a unor astfel de idei, atunci să ne așteptăm la necazuri”, a declarat ea la radio Sputnik.

Potrivit ei, locuitorii Moldovei se pot aștepta la o pierdere absolută a controlului asupra propriilor vieți.

Amintim, alegerile parlamentare din Republica Moldova vor fi organizate pe 28 septembrie. În cursa electorală de peste Prut s-au înscris 23 de concurenți electorali. 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
3
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
FFM_6282
4
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
fugarul emil ganj
5
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Digi Sport
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
avion care decoleaza
Zeci de infractori condamnați în Anglia, expulzați în România cu bani...
vladimir-putin-profimedia-1037104118-scaled
Vladimir Putin crește TVA-ul în Rusia pentru a-și putea susține...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_19_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Deciziile CCR privind pensiile magistraților și alte trei măsuri ale...
Trump și Orban
Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc, chiar dacă Donald Trump...
Ultimele știri
Vlad Voiculescu, preşedintele USR Bucureşti, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Ce face PSD se numeşte „terorism politic”
Grindeanu, întâlnire cu miniștrii PSD. Guvernul caută bani pentru rectificarea bugetară: ministerele ar fi cerut 80 de miliarde
Noi date despre elevul audiat pentru mesajele de amenințare. FBI ceruse în trecut extrădarea lui în SUA pentru terorism și pornografie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
moldovean la urne
Republica Moldova, între est și vest. Ce spun moldovenii stabiliți în România despre alegerile parlamentare cruciale
guvern republica moldova fb
Prima reacție a Chișinăului, după ce spionii lui Putin au declarat că UE va „ataca Republica Moldova”
furtuna vicotira
Omul lui Ilan Șor din Republica Moldova a apelat la interlopi din Iași pentru a obține domiciliu în România
tanc francez
„UE va ocupa Republica Moldova”. Noua teorie a spionilor lui Vladimir Putin înainte de alegerile de la Chișinău
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Foto Getty Images
Secții de votare deschise în România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025. Acte necesare pentru un vot valid
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Fanatik.ro
„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Războiul Șumudică – Mandorlini e abia la început: „Probabil mai rămâne vreo 3 ani prin tribună la CFR, că nu...
Adevărul
Vârcolacii, luptătorii din umbră ai lui Hitler. Comandourile care au semănat teroare în rândul Aliaților și a...
Playtech
Cum să îndepărtezi petele de apă de pe tavan, indiferent cât de vechi sunt
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în...
Pro FM
Roxana Nemeș a născut gemeni, fată și băiat. Prima imagine duioasă cu mămica și copiii: "O iubire pe care nu...
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră...
Newsweek
Pensia trebuie să crească cu 200 lei la 1 ianuarie. Ministrul Muncii anunță dacă Guvernul are bani
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Legătura dintre matcha și deficiența de fier. Când devine periculoasă această băutură și care sunt persoanele...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Roxana Nemeș a devenit mamă pentru prima dată! Artista a născut gemeni, fată și băiat, după ani de încercări