Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a stârnit reacții dure după ce a făcut o declarație controversată la adresa Armeniei, în contextul apropierii tot mai mari a acesteia de Uniunea Europeană. Zaharova a comparat atitudinea Armeniei cu cea afișată de o „iubită neserioasă”. Declarația vine pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre Moscova și Erevan.

Comentând evoluția relațiilor dintre Erevan și Bruxelles, Zaharova a sugerat că Moscova nu înțelege direcția politică a autorităților armene și a folosit o comparație considerată de mulți drept nepotrivită.

„E ca o iubită neserioasă. Scuzați-mă, dar v-ați întâlni cu o fată ca asta?”, a spus oficialul rus, referindu-se la opțiunile politice ale Armeniei și la apropierea de structurile europene.

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Declarația vine pe fondul tensiunilor crescute dintre Armenia și Rusia, în contextul în care Erevanul își reorientează treptat politica externă către parteneriate mai strânse cu Uniunea Europeană, pe fondul nemulțumirilor legate de relațiile tradiționale cu Moscova.

În ultimii ani, Armenia a început să își diversifice relațiile internaționale, inclusiv prin deschiderea către cooperarea cu instituțiile europene, ceea ce a generat reacții tot mai critice din partea oficialilor ruși.

Recent, autoritățile ruse au decis să restricționeze importul în țară al legumelor și fructelor de pădure din Armenia, după ce au luat deja măsuri similare în cazul florilor, apei minerale și alcoolului.

Potrivit Rosselkhoznadzor, interdicția va intra în vigoare începând cu 30 mai „până la elaborarea unui algoritm corespunzător pentru asigurarea siguranței produselor expediate” și se aplică roșiilor proaspete, castraveților, ardeilor, legumelor verzi și căpșunilor importate din Armenia.

Autoritatea a invocat ca motiv al restricțiilor „cazurile tot mai frecvente de încălcări la livrarea” produselor armene în Federația Rusă și amenințarea la adresa siguranței fitosanitare.

Editor : C.A.