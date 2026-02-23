Dosarele Epstein au scos la lumină „gunoiul josnic” care a inventat mituri despre Rusia timp de mulţi ani pentru a distrage atenţia de la propriile crime, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, într-un interviu acordat agenţiei TASS.



Ea a amintit numeroasele acuzaţii aduse Rusiei, adăugând că ţara a prezentat „argumente şi fapte” pentru a le respinge.

„Au inventat mituri despre Rusia, despre presupusa ameninţare, despre crimele pe care noi, aşa cum susţineau ei, le-am comis pe teritoriul lor. Între timp, timp de atâţia ani, toată această scursură s-a cuibărit chiar în comunităţile lor, chiar în inima lor, în cele mai luxoase cartiere din New York, Londra şi alte capitale europene, precum şi în Statele Unite ale Americii”, a spus ea.

„Acum că dosarele Epstein au fost publicate <…>, se dovedeşte că adevăraţii răufăcători, adevăraţii monştri se simţeau confortabil în societatea occidentală. Ei erau implicaţi în tot felul de crime atroce: corupţie, trafic de persoane, prostituţie forţată, sechestrare de persoane şi pedofilie, şi lista poate continua”, a adăugat ea.

Citește și

Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”







Editor : Sebastian Eduard